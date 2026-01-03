Додано: Суб 03 січ, 2026 13:30

На командному пункті, який захопили росіяни, перебувало 17 представників управління батальйону. На них вийшли троє москалів. Розташування штабу видав працюючий генератор, на звук якого ворог і прийшов. Чому по тих трьох не стріляли… Питання відкрите. Сімнадцять офіцерів (!) тікали, не намагаючись дати відсіч противнику, якого було майже у шестеро менше. Про те, що противників було троє, кажуть представники того самого штабу. Спостерігачі штурмового полку чітко бачили лише одного…

Чи буде президент реагувати на ганебну ситуацію з офіцерами?А потім, щоб реабілітувати свої дупи, вони кинули на смерть 40 чи 50 піхотинців проти всієї арави ворога на напрямку.Пройшли ті часи, он на форумах вони сміються в очі, коли їм кажуть про офіцерську честь. Дійшли до того, що втекли закордон і звідти закликають воювати до останнього, хапати хворих і бабусь, як марк-артилерист і старлєй з Португалії, чи стріляти всіх підряд як ТС з Польщі на фупі.Це справжня ганьба. В нас мільйони офіцерів після кафедр, вони всі мали б воювати, а не розказувати, що можуть тільки командувати чи не той вос, бо їх вже більше ніж солдат, просто фізично і теоретично, я казав, якби вони в Чорнобилі сказали, нехай салаги гребуть пісок, то сиділи б. Те ж стосується і силовиків, молодих відставників, охоронців і т.д. Вони не воюють, а хапають зараз переважно хворих людей, чи можливо так виграти війну із сильнішим супротивником? Схоже, це нікого не хвилює!