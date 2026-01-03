|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: Суб 03 січ, 2026 14:25
Hotab написав:
У всьому батальйоні нема стільки офіцерів.
перебувало 17 представників управління батальйону.
Навіть якби всі роти залишили без офіцерів і ті всі разом зібрались на тому КП.
Мені, абирвалг, не потрібно розказувати, що ти не при чому, «то так пишуть». Ти носиш цей трипер, тобі і розбиратись
вы вообще в армии были? , в каждом взводе офицер
Додано: Суб 03 січ, 2026 14:27
Vadim_
Йди спати
Додано: Суб 03 січ, 2026 18:05
Hotab написав:
перебувало 17 представників управління батальйону.
У всьому батальйоні нема стільки офіцерів. Навіть якби всі роти залишили без офіцерів і ті всі разом зібрались на тому КП.
Мені, абирвалг, не потрібно розказувати, що ти не при чому, «то так пишуть». Ти носиш цей трипер, тобі і розбиратись
Сам вигадав? Я не думаю, що Перун міг це все вигадати, вже кричали б про це.
|