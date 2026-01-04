RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 14:25

  Hotab написав:

перебувало 17 представників управління батальйону.


У всьому батальйоні нема стільки офіцерів. Навіть якби всі роти залишили без офіцерів і ті всі разом зібрались на тому КП.
Мені, абирвалг, не потрібно розказувати, що ти не при чому, «то так пишуть». Ти носиш цей трипер, тобі і розбиратись

вы вообще в армии были? , в каждом взводе офицер
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4382
З нами з: 23.05.14
Подякував: 635 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 14:27

Vadim_
Йди спати
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17480
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2557 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 18:05

  Hotab написав:

перебувало 17 представників управління батальйону.


У всьому батальйоні нема стільки офіцерів. Навіть якби всі роти залишили без офіцерів і ті всі разом зібрались на тому КП.
Мені, абирвалг, не потрібно розказувати, що ти не при чому, «то так пишуть». Ти носиш цей трипер, тобі і розбиратись

Сам вигадав? Я не думаю, що Перун міг це все вигадати, вже кричали б про це.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22966
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 00:13

А сьогодні на Троєщині знову зранку все було чорне від ментів, статні, високі, озброєні, їм би на фронті заміни не було, але в них інший шлях - сміються, матюкаються і готові йти ловити хворих людей.. У другу світову одразу половина НКВДшників була відправлена на фронт.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22966
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:13

Он кажуть, схема матросів набирають, вони їдуть в закордонний рейс і не повертаються. Кажуть, дієва схема багато так виїхали. А скільки збагатились?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22966
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:45

Матроси теж повтікали? Отакої! Залишається хворим людям воювати!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22966
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2379 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 60616263
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (138)
04.01.2026 19:21
Ринок ОВДП (10477)
04.01.2026 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.