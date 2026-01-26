Додано: Пон 26 січ, 2026 15:31

Герой України Сергій Волинський: В Кринках загинули тисячі людей. Це велетенський провал, трагедія і пекло

Це просто жах! Який був розрахунок? Форсувати річку, фактично - це практично, йти на смерть. Таке роблять, якщо це продумана операція і все це має сенс. Це була диверсія? Я не прихильник розстрілів, аде якщо так, то отой, хто командував це робити, заслуговує! А краще, в окопи таких командирів, куди вони кидають зараз хворих людей, яких нахапали на вулиці!

Враження від боїв на Курщині? Ніби побував у пеклі на ретриті, - воїн Євген Макацьоба

А яка була мета цієї операції?

Чого досягли і що планували? За що поклали стільки ні в чому не винних людей, більшість із яких ще й нахапали і притягли силою, часто не зовсім придатних? Чи потрібно би нам було воювати ще з 10-15 тис. навчених і підготовлених північнокорейців, якби не ця операція. Плюс к кацапам. Ще ціла армія! І на кому за це відповідальність, чи не час його кинути в піхоту?