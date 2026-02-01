Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Персональні теми форумчан / Южаніна: кожен

силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

тему Відповісти

на тему Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.

#<1 ... 63646566 Додано: Вів 27 січ, 2026 13:29 hxbbgaf



А що сталось у 23-му?





Я канєш не мріяв, що для абирвалга існує такий термін моєї служби, після якого він би сказав «нє, ну ти чувак вже так довго ризикував життям заради мене, дякую тобі, тепер вже ти відпочивай а піду я», але щоб так нагло вимагати від інших служити все життя, а самому навіть не збиратись!





А де я візьму зброю?





Тобто проблема лише в тому, що ти не знаєш де навчитись бути потрібним армії??

1. Взяти лопату і починати вчитись копати. Це основа війни

2. Піти на курси дронщиків. Цивільні. Вони є. Треба адреса??

3. Є і курси зі стрілецькою зброєю, але вони тобі не треба .



Тобто у тебе є бажання, але ти не знав де підготуватись?





Відслужив в тилу





Ну авіація дійсно стоїть в тилу, але ж бойові завдання поблизу ЛБЗ або на ній.

Тобто ти вимагаєш щоб тебе не просто захищали інші замість тебе самого, а саме там де ти скажеш і на тих посадах, де ти вкажеш??

Шапку головного ТЦК-ника (кого треба мобілізувати в першу чергу замість тебе) ти вже натягнув. Тепер шапка головкома? Ти будеш визначати які посади треба в ЗСУ , які не треба (я так розумію не треба всі крім штурмовиків, абирвалг всіх туди записує) ? Я канєш не мріяв, що для абирвалга існує такий термін моєї служби, після якого він би сказав «нє, ну ти чувак вже так довго ризикував життям заради мене, дякую тобі, тепер вже ти відпочивай а піду я», але щоб так нагло вимагати від інших служити все життя, а самому навіть не збиратись!Тобто проблема лише в тому, що ти не знаєш де навчитись бути потрібним армії??1. Взяти лопату і починати вчитись копати. Це основа війни2. Піти на курси дронщиків. Цивільні. Вони є. Треба адреса??3. Є і курси зі стрілецькою зброєю, але вони тобі не треба .Тобто у тебе є бажання, але ти не знав де підготуватись?Ну авіація дійсно стоїть в тилу, але ж бойові завдання поблизу ЛБЗ або на ній.Тобто ти вимагаєш щоб тебе не просто захищали інші замість тебе самого, а саме там де ти скажеш і на тих посадах, де ти вкажеш??Шапку головного ТЦК-ника (кого треба мобілізувати в першу чергу замість тебе) ти вже натягнув. Тепер шапка головкома? Ти будеш визначати які посади треба в ЗСУ , які не треба (я так розумію не треба всі крім штурмовиків, абирвалг всіх туди записує) ? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17747 З нами з: 15.02.09 Подякував: 403 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль 6 6 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 січ, 2026 08:17 Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати



Російська ракета вивела з ладу Київську ТЕЦ — під водою. Українські водолази пролізли через затоплену шахту, закопану під Дніпром, і вручну залатали тріщини, пише Громадське.



15 січня інженери ТЕЦ показали водолазам ескіз.



Колодязь вів до квадратної бетонної шахти, яка використовується для охолодження механізмів на ТЕЦ, довжиною в кількасот метрів, під землею, нижче рівня річки.



Шахта була настільки вузькою, що пройти міг тільки один чоловік. Прилетіла ракета, і через сейсмічний рух ґрунту з’явилася павутина тріщин на 30 метрів. Через ці тріщини вода почала підтоплювати станцію.



Керівник команди водолазів Андрій Власенко працює з 2009 року, 2000 годин спусків під воду. Але ніколи не лагодив під водою ТЕЦ.



Андрій: «Ми накладали технічні шви. Забивали щілини спеціальними накладками — молотком і зубилом. Ніхто до нас цього не робив. Ми були, як космонавти, які вперше вийшли у відкритий космос».



ТЕЦ пропрацювала б ще десятки років, якби не війна.



Це робота підвищеної складності. Не можна було подавати сигналів через мотузку. Армована конструкція шахти не дозволяла використовувати гідроакустичний зв’язок. Температура води була +2°C, повітря — 12-15°C морозу. Коли піднявся з дна мул — зникла видимість. Часто ламалися насоси.



Андрій: «Найбільше заважали тривоги. Нас попередили: якщо щось летить, то це на нас. Тому щоразу нам доводилося підіймати водолаза, відходити у сховище ТЕЦ».



5 водолазів чергувалися. Роботи тривали по 10-11 годин на день. Кожне занурення було 40-60 хвилин, двічі на день. Поруч літав робот, який передавав відео в прямому ефірі, щоб команда на поверхні могла контролювати обладнання, навантаження та дихання.



Через 6 днів вода перестала підтоплювати приміщення ТЕЦ.



«Ми забезпечили безперервну фільтрацію подання води. Але це тимчасовий ремонт, треба провести капітальний, коли стане тепліше», — сказав Андрій.



22 січня водолази отримали державні нагороди. Андрій дізнався про свій орден, коли йшов з шаурмою. «Я був шокований. Але шаурму доїв».



Через 2 дні їх відправили на наступний ремонт.







https://www.facebook.com/share/p/1C84Sf ... tid=wwXIfr Рубрика: «ходять по місту накачані, гарні, бики!! Їх би в посадку , але вони точно ж під бронею! А я? Піду випʼю жменю заспокійливого! «Російська ракета вивела з ладу Київську ТЕЦ — під водою. Українські водолази пролізли через затоплену шахту, закопану під Дніпром, і вручну залатали тріщини, пише Громадське.15 січня інженери ТЕЦ показали водолазам ескіз.Колодязь вів до квадратної бетонної шахти, яка використовується для охолодження механізмів на ТЕЦ, довжиною в кількасот метрів, під землею, нижче рівня річки.Шахта була настільки вузькою, що пройти міг тільки один чоловік. Прилетіла ракета, і через сейсмічний рух ґрунту з’явилася павутина тріщин на 30 метрів. Через ці тріщини вода почала підтоплювати станцію.Керівник команди водолазів Андрій Власенко працює з 2009 року, 2000 годин спусків під воду. Але ніколи не лагодив під водою ТЕЦ.Андрій: «Ми накладали технічні шви. Забивали щілини спеціальними накладками — молотком і зубилом. Ніхто до нас цього не робив. Ми були, як космонавти, які вперше вийшли у відкритий космос».ТЕЦ пропрацювала б ще десятки років, якби не війна.Це робота підвищеної складності. Не можна було подавати сигналів через мотузку. Армована конструкція шахти не дозволяла використовувати гідроакустичний зв’язок. Температура води була +2°C, повітря — 12-15°C морозу. Коли піднявся з дна мул — зникла видимість. Часто ламалися насоси.Андрій: «Найбільше заважали тривоги. Нас попередили: якщо щось летить, то це на нас. Тому щоразу нам доводилося підіймати водолаза, відходити у сховище ТЕЦ».5 водолазів чергувалися. Роботи тривали по 10-11 годин на день. Кожне занурення було 40-60 хвилин, двічі на день. Поруч літав робот, який передавав відео в прямому ефірі, щоб команда на поверхні могла контролювати обладнання, навантаження та дихання.Через 6 днів вода перестала підтоплювати приміщення ТЕЦ.«Ми забезпечили безперервну фільтрацію подання води. Але це тимчасовий ремонт, треба провести капітальний, коли стане тепліше», — сказав Андрій.22 січня водолази отримали державні нагороди. Андрій дізнався про свій орден, коли йшов з шаурмою. «Я був шокований. Але шаурму доїв».Через 2 дні їх відправили на наступний ремонт. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17747 З нами з: 15.02.09 Подякував: 403 раз. Подякували: 2564 раз. Профіль 6 6 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лют, 2026 12:54 Чогось я тобі не вірю. Від слова зовсім. Ти тут чого тільки не писав, і роками доводив, що не маєш воювати взагалі, потім писав, що ти ТЦКшник. І до чого тут ремонтники, теж незрозуміло, мова про силовиків. hxbbgaf Повідомлень: 22988 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2379 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 лют, 2026 13:26 В тилу сотні тисяч силовиків. Їх зараз і 5-ї частини не треба стільки.

Менти он ніхто не воював і мають УБД, всі заброньовані, стандартна практика, їдуть на 1 день і отримують УБД. Щось у мене така підозра, що вони знову хотіли затримати невинну людину, і вигадали підозрюваного у замаху на депутата (може, звичайно, і правда, але дивно це звучить, таке можна навісити заднім числом на будь-кого), може, причепились знову до військового, а він і розізлився - здорові бики, не воюєте і людям проходу не даєте, і здали нерви? hxbbgaf Повідомлень: 22988 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2379 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 63646566 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Investor_K Vadim_ і 2 гостейМодератори: Ірина_