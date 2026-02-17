Додано: Нед 15 лют, 2026 12:00

Andrey2512 написав: hxbbgaf



А ну скажи, сколько вызовов на экипаж в Киеве?



Как тебе порядок на дорогах? Он есть? А ну скажи, сколько вызовов на экипаж в Киеве?Как тебе порядок на дорогах? Он есть?

Що за виклики, куди вони їдуть, особливо вночі, коли комендантська година і людей на вулицях нема, левова доля злочинності вулична, вночі вона зараз практично нульова. Хіба що побутовий мордобій десь станеться, та й те набагато рідше, бо півкраїни закордоном, хтось воює, хтось ухиляється, теж навряд буде викликати, і т.д. Це все і так зрозуміло! От коли в вас останній раз щось крали? Раніше постійно, в мене останній раз роки 3 тому вкрали 100 баксів, я написав заяву, так менти її навіть не зареєстрували. Отака робота.Ой не треба про порядок на дорогах, його в нас не було ніколи, навіть коли ми взагалі були на 3-му місці в світі за кількістю ментів. І коли от того п'яного покидька, що покалічив мою маму, судять вже 6-й рік, все куплено у тому суді, де верховодить отой головачов, мільярдер з маєтком на Ларнаці, що на 5 років пересидів свій термін. решти позбавили. Воно все не працює, вся система корупційна!