#<1 ... 69707172 Додано: Пон 23 лют, 2026 23:09 В минулому пості все написано. Тема не про мене. А чого не зобов'язали з'явитись до ТЦК всіх офіцерів, наприклад. Охоронців, силовиків і т.д., хто служив, закінчив військові навчальні заклади. Нехай би пройшли комісію, хто придатний - на фронт. Чому таке вирішили зробити тільки з тими, у кого написано було непридатний у мирний час, обмежено придатний у військовий, ще й довідки ці були без терміну давності?

То була б кава в Ялті! Додано: Пон 23 лют, 2026 23:22 Зеленський про теракт у Львові: РФ планує такі напади й надалі



І звідки ж він знав? Прямо провидець! Так кацапам навіщось наші менти потрібні. Додано: Вів 24 лют, 2026 00:00 Все, хотаб злився, нічого сказати..

А тим часом вже по Києву якийсь черговий заброньований експерт і те рубає правду-матку, каже, ресторани забиті, де охороняли 100, зараз охороняє тисяча охоронців і т.д., воювати ніхто не хоче. Додано: Вів 24 лют, 2026 05:42 hxbbgaf Тема не про мене. А чого не зобов'язали з'явитись до ТЦК всіх офіцерів, наприклад. Охоронців, силовиків і т.д., хто служив, закінчив військові навчальні заклади. Нехай би пройшли комісію, хто придатний - на фронт. Чому таке вирішили зробити тільки з тими



Тема не про мене. А чого не зобов'язали з'явитись до ТЦК всіх офіцерів, наприклад. Охоронців, силовиків і т.д., хто служив, закінчив військові навчальні заклади. Нехай би пройшли комісію, хто придатний - на фронт. Чому таке вирішили зробити тільки з тими





Тема про тебе. Закон для всіх один. І він однаково зобовʼязує прийти як тебе, так і охоронців чи військових пенсіонерів. . Чому ти не прийшов? Чому у тебе питання до них, а до себе їх нема? Те що ти ЩЕ не складав присягу, нічого не змінює.

Те що ти ЩЕ не складав присягу, нічого не змінює.

1. Присяга не додає жодних додаткових зобовʼязань

2. Складається за 1 хвилину. Тобто її відсутність у тебе проблема рівня «у нього вже голова пострижена, а у мене ще ні». Додано: Вів 24 лют, 2026 11:59 Hotab написав: hxbbgaf Тема не про мене. А чого не зобов'язали з'явитись до ТЦК всіх офіцерів, наприклад. Охоронців, силовиків і т.д., хто служив, закінчив військові навчальні заклади. Нехай би пройшли комісію, хто придатний - на фронт. Чому таке вирішили зробити тільки з тими



Тема не про мене. А чого не зобов'язали з'явитись до ТЦК всіх офіцерів, наприклад. Охоронців, силовиків і т.д., хто служив, закінчив військові навчальні заклади. Нехай би пройшли комісію, хто придатний - на фронт. Чому таке вирішили зробити тільки з тими





Тема про тебе. Закон для всіх один. І він однаково зобовʼязує прийти як тебе, так і охоронців чи військових пенсіонерів. . Чому ти не прийшов? Чому у тебе питання до них, а до себе їх нема?

Те що ти ЩЕ не складав присягу, нічого не змінює.

1. Присяга не додає жодних додаткових зобовʼязань

2. Складається за 1 хвилину. Тобто її відсутність у тебе проблема рівня «у нього вже голова пострижена, а у мене ще ні». Тема про тебе. Закон для всіх один. І він однаково зобовʼязує прийти як тебе, так і охоронців чи військових пенсіонерів. . Чому ти не прийшов? Чому у тебе питання до них, а до себе їх нема?Те що ти ЩЕ не складав присягу, нічого не змінює.1. Присяга не додає жодних додаткових зобовʼязань2. Складається за 1 хвилину. Тобто її відсутність у тебе проблема рівня «у нього вже голова пострижена, а у мене ще ні».

Тема про силовиків, я не силовик, силовик - це той, хто сам собі таку професію обрав. І закон не для всіх один. Рівність має бути перед законом, але ж це знов не про нашу країну. Ось навіть на цьому конкретному прикладі, силовикам, відставникам, офіцерам і т.д. чомусь не треба самим йти у ТЦК навіть без повістки, тільки обмежено придатним.. З чого ти це взяв, це твої фантазії. Ну, якщо для тебе присяга нічого не значить, то це все пояснює.

Додано: Вів 24 лют, 2026 12:06 Бабця на торговельному майданчику каже, похапали всіх алкашів і наркоманів! На Троєщині он де на овочевий ринок іти. Дійсно, було їх там повно, зараз нема, навіть вторсировину нікому приймати і здавати, зачинено. Це що в військових закладах так вчили робити - непридатних хапати - аби не себе?







Тема про силовиків, я не силовик





Але вимоги до «силовиків» виставляєш ти. Такий самий по тим самим конституціям і ЗУ зобовʼязаний. Жоден закон не розділяє обовʼязки і вимоги до тебе і військового пенсіонера.

До діючого військового вимоги інші: він перший приймає удар, поки ти і військовий пенсіонер разом прийдете в ТЦК. А до пенсіонерів (а хоч і екс.військових без права на пенсію) вимог окремих нема.

Ви однаково йдете в ТЦК оновлювати дані, однакові для вас повістки, однакові для вас влк. Чому ти ставиш вимоги до них, а такі самі вимоги до себе не виставляєш?





Той хто «обрав професію військового» той станом на 24.02.2022 був військовим. Той хто на цю дату не був військовим , він цивільний і на той момент обрав щось інше. Разом зі звільненням з в/с він став однаковим з абирвалгом по обовʼязкам перед Батьківщиною.

Чи може абирвалг може огрунтувати наявність царської повинності 25 років (чи там до смерті) після того як обстриг чуба і одягнув форму хоча б на день? Може абирвалг позбавляє права будь кого в Україні міняти у мирний час свою професію скільки завгодно раз хоч з тракториста на солдата, хоч з солдата на тракториста? )







Ну, якщо для тебе присяга нічого не значить





Повторюю ще раз, якщо ти під психотропами погано розумієш: присяга не має жодної юридичної сили і жодних додаткових зобовʼязань не накладає на громадянина, який її склав.

Пустий вона звук, повний вона звук - це лірика за якою ти ховаєш свій переляк виконувати свій обовʼязок по захисту своєї держави. Обовʼязок, який ні на грам не менший ніж у мента, військового пенсіонера, екс.військового без пенсії, громадянина з досвідом 1 рік строкової служби, громадянина без такого досвіду. Додано: Вів 24 лют, 2026 18:24 Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати Тот кто учился воевать профессионально, с ковровыми бомбардировками и высокоточными ударами по главным целям, за деньги налогоплательщиков, десятки лет, получив большие звёзды и пенсию втрое от профессорской в 42 года, должен положить свою жизнь за свободу и безопастность народа, выкормившего из последних сил это существо, а не вертеть ж0п0й и скупать недвижимость на адриатике.

Додано: Вів 24 лют, 2026 19:06 барабашов написав: Тот кто учился воевать профессионально, с ковровыми бомбардировками и высокоточными ударами по главным целям, за деньги налогоплательщиков, десятки лет, получив большие звёзды и пенсию втрое от профессорской в 42 года, должен положить свою жизнь за свободу и безопастность народа, выкормившего из последних сил это существо, а не вертеть ж0п0й и скупать недвижимость на адриатике.

Так отож. А не розповідати, що треба хапати непридатних і придатних для тилу і відправляти на фронт, а самому тріскотіти, що вже своє "відвоював" в тилу.

Я йому задавав питання, чому тільки обмежено придатних зобов'язали з'явитись в стислі терміни навіть без повістки, а не офіцерів чи охоронців чи ще когось чи взагалі всіх, він робить вигляд, що не чує. Продовжує про якусь рівність, коли ось яскравий приклад нерівності.

І як можна за лірикою сховати обов'язок, незрозуміло, і не переляк, а скоріше, повне розчарування в людстві і втрата віри в нього від усього цього, що відбувається. І лірика тут вже не допомагає. Додано: Вів 24 лют, 2026 19:25 Капець, ще й сам визнає, що присяга для нього порожній звук. То і лікарі так кажуть про клятву Гіпократа, і в суді присяга. З цього все і починається, корупція і свавілля.

