|
|
|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 23 лют, 2026 23:09
В минулому пості все написано. Тема не про мене. А чого не зобов'язали з'явитись до ТЦК всіх офіцерів, наприклад. Охоронців, силовиків і т.д., хто служив, закінчив військові навчальні заклади. Нехай би пройшли комісію, хто придатний - на фронт. Чому таке вирішили зробити тільки з тими, у кого написано було непридатний у мирний час, обмежено придатний у військовий, ще й довідки ці були без терміну давності?
То була б кава в Ялті!
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23034
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2386 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 23 лют, 2026 23:22
Зеленський про теракт у Львові: РФ планує такі напади й надалі
І звідки ж він знав? Прямо провидець! Так кацапам навіщось наші менти потрібні.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23034
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2386 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 лют, 2026 00:00
Все, хотаб злився, нічого сказати..
А тим часом вже по Києву якийсь черговий заброньований експерт і те рубає правду-матку, каже, ресторани забиті, де охороняли 100, зараз охороняє тисяча охоронців і т.д., воювати ніхто не хоче.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23034
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2386 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 лют, 2026 05:42
hxbbgaf
Тема не про мене. А чого не зобов'язали з'явитись до ТЦК всіх офіцерів, наприклад. Охоронців, силовиків і т.д., хто служив, закінчив військові навчальні заклади. Нехай би пройшли комісію, хто придатний - на фронт. Чому таке вирішили зробити тільки з тими
Тема про тебе. Закон для всіх один. І він однаково зобовʼязує прийти як тебе, так і охоронців чи військових пенсіонерів. . Чому ти не прийшов? Чому у тебе питання до них, а до себе їх нема?
Те що ти ЩЕ не складав присягу, нічого не змінює.
1. Присяга не додає жодних додаткових зобовʼязань
2. Складається за 1 хвилину. Тобто її відсутність у тебе проблема рівня «у нього вже голова пострижена, а у мене ще ні».
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17936
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2577 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Вів 24 лют, 2026 11:59
Hotab написав:hxbbgaf
Тема не про мене. А чого не зобов'язали з'явитись до ТЦК всіх офіцерів, наприклад. Охоронців, силовиків і т.д., хто служив, закінчив військові навчальні заклади. Нехай би пройшли комісію, хто придатний - на фронт. Чому таке вирішили зробити тільки з тими
Тема про тебе. Закон для всіх один. І він однаково зобовʼязує прийти як тебе, так і охоронців чи військових пенсіонерів. . Чому ти не прийшов? Чому у тебе питання до них, а до себе їх нема?
Те що ти ЩЕ не складав присягу, нічого не змінює.
1. Присяга не додає жодних додаткових зобовʼязань
2. Складається за 1 хвилину. Тобто її відсутність у тебе проблема рівня «у нього вже голова пострижена, а у мене ще ні».
Тема про силовиків, я не силовик, силовик - це той, хто сам собі таку професію обрав. І закон не для всіх один. Рівність має бути перед законом, але ж це знов не про нашу країну. Ось навіть на цьому конкретному прикладі, силовикам, відставникам, офіцерам і т.д. чомусь не треба самим йти у ТЦК навіть без повістки, тільки обмежено придатним.. З чого ти це взяв, це твої фантазії.
Ну, якщо для тебе присяга нічого не значить, то це все пояснює.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23034
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2386 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 лют, 2026 12:06
Бабця на торговельному майданчику каже, похапали всіх алкашів і наркоманів! На Троєщині он де на овочевий ринок іти. Дійсно, було їх там повно, зараз нема, навіть вторсировину нікому приймати і здавати, зачинено. Це що в військових закладах так вчили робити - непридатних хапати - аби не себе?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23034
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2386 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 лют, 2026 13:46
hxbbgaf
Тема про силовиків, я не силовик
Але вимоги до «силовиків» виставляєш ти. Такий самий по тим самим конституціям і ЗУ зобовʼязаний. Жоден закон не розділяє обовʼязки і вимоги до тебе і військового пенсіонера.
До діючого військового вимоги інші: він перший приймає удар, поки ти і військовий пенсіонер разом прийдете в ТЦК. А до пенсіонерів (а хоч і екс.військових без права на пенсію) вимог окремих нема.
Ви однаково йдете в ТЦК оновлювати дані, однакові для вас повістки, однакові для вас влк. Чому ти ставиш вимоги до них, а такі самі вимоги до себе не виставляєш?
Той хто «обрав професію військового» той станом на 24.02.2022 був військовим. Той хто на цю дату не був військовим , він цивільний і на той момент обрав щось інше. Разом зі звільненням з в/с він став однаковим з абирвалгом по обовʼязкам перед Батьківщиною.
Чи може абирвалг може огрунтувати наявність царської повинності 25 років (чи там до смерті) після того як обстриг чуба і одягнув форму хоча б на день? Може абирвалг позбавляє права будь кого в Україні міняти у мирний час свою професію скільки завгодно раз хоч з тракториста на солдата, хоч з солдата на тракториста? )
Ну, якщо для тебе присяга нічого не значить
Повторюю ще раз, якщо ти під психотропами погано розумієш: присяга не має жодної юридичної сили і жодних додаткових зобовʼязань не накладає на громадянина, який її склав.
Пустий вона звук, повний вона звук - це лірика за якою ти ховаєш свій переляк виконувати свій обовʼязок по захисту своєї держави. Обовʼязок, який ні на грам не менший ніж у мента, військового пенсіонера, екс.військового без пенсії, громадянина з досвідом 1 рік строкової служби, громадянина без такого досвіду.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17936
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2577 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Вів 24 лют, 2026 18:24
Тот кто учился воевать профессионально, с ковровыми бомбардировками и высокоточными ударами по главным целям, за деньги налогоплательщиков, десятки лет, получив большие звёзды и пенсию втрое от профессорской в 42 года, должен положить свою жизнь за свободу и безопастность народа, выкормившего из последних сил это существо, а не вертеть ж0п0й и скупать недвижимость на адриатике.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5692
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 лют, 2026 19:06
барабашов написав:
Тот кто учился воевать профессионально, с ковровыми бомбардировками и высокоточными ударами по главным целям, за деньги налогоплательщиков, десятки лет, получив большие звёзды и пенсию втрое от профессорской в 42 года, должен положить свою жизнь за свободу и безопастность народа, выкормившего из последних сил это существо, а не вертеть ж0п0й и скупать недвижимость на адриатике.
Так отож. А не розповідати, що треба хапати непридатних і придатних для тилу і відправляти на фронт, а самому тріскотіти, що вже своє "відвоював" в тилу.
Я йому задавав питання, чому тільки обмежено придатних зобов'язали з'явитись в стислі терміни навіть без повістки, а не офіцерів чи охоронців чи ще когось чи взагалі всіх, він робить вигляд, що не чує. Продовжує про якусь рівність, коли ось яскравий приклад нерівності.
І як можна за лірикою сховати обов'язок, незрозуміло, і не переляк, а скоріше, повне розчарування в людстві і втрата віри в нього від усього цього, що відбувається. І лірика тут вже не допомагає.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23034
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2386 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 24 лют, 2026 19:25
Капець, ще й сам визнає, що присяга для нього порожній звук. То і лікарі так кажуть про клятву Гіпократа, і в суді присяга. З цього все і починається, корупція і свавілля.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23034
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2386 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|