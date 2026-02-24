Додано: Вів 24 лют, 2026 13:46



Тема про силовиків, я не силовик







Ну, якщо для тебе присяга нічого не значить





Але вимоги до «силовиків» виставляєш ти. Такий самий по тим самим конституціям і ЗУ зобовʼязаний. Жоден закон не розділяє обовʼязки і вимоги до тебе і військового пенсіонера.До діючого військового вимоги інші: він перший приймає удар, поки ти і військовий пенсіонер разом прийдете в ТЦК. А до пенсіонерів (а хоч і екс.військових без права на пенсію) вимог окремих нема.Ви однаково йдете в ТЦК оновлювати дані, однакові для вас повістки, однакові для вас влк. Чому ти ставиш вимоги до них, а такі самі вимоги до себе не виставляєш?Той хто «обрав професію військового» той станом на 24.02.2022 був військовим. Той хто на цю дату не був військовим , він цивільний і на той момент обрав щось інше. Разом зі звільненням з в/с він став однаковим з абирвалгом по обовʼязкам перед Батьківщиною.Чи може абирвалг може огрунтувати наявність царської повинності 25 років (чи там до смерті) після того як обстриг чуба і одягнув форму хоча б на день? Може абирвалг позбавляє права будь кого в Україні міняти у мирний час свою професію скільки завгодно раз хоч з тракториста на солдата, хоч з солдата на тракториста? )Повторюю ще раз, якщо ти під психотропами погано розумієш: присяга не має жодної юридичної сили і жодних додаткових зобовʼязань не накладає на громадянина, який її склав.Пустий вона звук, повний вона звук - це лірика за якою ти ховаєш свій переляк виконувати свій обовʼязок по захисту своєї держави. Обовʼязок, який ні на грам не менший ніж у мента, військового пенсіонера, екс.військового без пенсії, громадянина з досвідом 1 рік строкової служби, громадянина без такого досвіду.