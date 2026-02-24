|
|
|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 24 лют, 2026 19:50
hxbbgaf
чому тільки обмежено придатних зобов'язали з'явитись в стислі терміни навіть без повістки, а не офіцерів чи охоронців чи ще когось чи взагалі всіх, він робить вигляд, що не чує.
[
А що відбувається коли такий «обмежено придатний» Абирвалг не приходить «в стислі терміни» до ТЦК підтвердити свою непридатність? Нічого, він втрачає непридатність , стає звичайним військовозобовʼязаним як охоронець. Так яка тут нерівність? 😅
То що, ухилянт, поясниш мені звідки у когось більші обовʼязки по захисту ніж у тебе? Присягу, яка у тебе не пустий звук, тобі за 5 хвилин оформимо, то не питання.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17936
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2577 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Вів 24 лют, 2026 20:51
hxbbgaf написав:Капець, ще й сам визнає, що присяга для нього порожній звук. То і лікарі так кажуть про клятву Гіпократа, і в суді присяга. З цього все і починається, корупція і свавілля.
Військова присяга не є добровільною, фактично це примусова формальність. Тож не можна зрадити те, що не було актом доброї волі.
Клятва Гіпократа це більше легенда, ніхто ніяку клятву і реальності не дає
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37407
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8302 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 24 лют, 2026 21:12
Faceless написав:
hxbbgaf написав:Капець, ще й сам визнає, що присяга для нього порожній звук. То і лікарі так кажуть про клятву Гіпократа, і в суді присяга. З цього все і починається, корупція і свавілля.
Військова присяга не є добровільною, фактично це примусова формальніст
ь. Тож не можна зрадити те, що не було актом доброї волі.
Клятва Гіпократа це більше легенда, ніхто ніяку клятву і реальності не дає
Призывался я на срочку в СССР а вернулся в незалежну Украину , захожу в военкомат встать на учёт и забрать паспорт а тётя в окошке говорит что надо принять присягу я говорю что уже принял в 1990, нада новую, если не захочешь то паспорт не вернём, пришлось присягнуть через окошко подписью в журнале
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4779
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 24 лют, 2026 21:49
Vadim_
Ця історія звучала тут вчетверте з того що я бачив))
Може ще є, хз 😅😅
hxbbgaf написав:
З цього все і починається, корупція і свавілля.
За корупцію є відповідні статі КУпАП і ККУ.
За ухиляння абирвалга теж є статті. Саме по ним відповідають порушники. За «порушив вимоги присяги» - нема статті.
Коли абирвалг нарешті припинить ухилятись і почне захищати рідну державу, він дізнається що він став військовим з моменту підписання відповідним керівником наказу про зарахування абирвалга до списків в/ч. Не з моменту складання присяги.
І припинить він бути в/сл з моменту наказу про звільнення. Присяга знову тут ніяким боком, виконувати її вимоги звільнений абирвалг не буде. Ритуала звільнення абирвалга від присяги також не буде, але обовʼязки в/сл він виконувати як не дивно припинить.
Пан Барабашов, який періодично псує повітря тут , склав присягу і отримав офіцера в навчальному закладі. Поцікався скільки днів він захищав державу в своєму житі. Потім ковтни пігулку яка нагадає тобі скільки років я захищав твоє нікчемне психотропне життя.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 24 лют, 2026 22:17, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17936
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2577 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|