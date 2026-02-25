|
|
|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 25 лют, 2026 20:28
Hotab написав:hxbbgaf
Еблан, мене не цікавить твоя демагогія. Ти сволота психотропна тут розказувала дещо інші речі. Ти готова матеріально відповісти за свої слова?
Да ти хамло звичайне, який ти льотчик. Ти тут півтора року тому доводив, що взагалі не маєш воювати, бо великий офіцер. Потім казав, що ТЦКшник. Потім, що знову кудись збирався вилітати, вже у 25-му, а тут вже з 23-го все (схоже, насправді, ще раніше, поки війни не було, ти був вояка, ото як в анекдоті про пожежника, дійсно. геніальний анекдот, до 98% молодих відставників застосовується). Надавав хабарів, напевно, вибив ксіву і думаєш, що схопив бога за бороду.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23038
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2387 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 25 лют, 2026 20:51
hxbbgaf
Чучело кончене, ксиву я «вибив» ще в 2015 році. За безпосередню участь у літній кампанії 2014 року під всіма Металістами і Іловайськами. Подальші всі папери не мають жодного сенсу. Кращого УБД вже не дадуть. Проте вони є. А ти 3,14*** як тебе за язик прихопили на гроші, так зразу і злилося.
Не важливо що тут хто тобі на форумі казав і якого debila з тебе робили тут і на ФУП. Що тобі розказували в потягах, що ти підслухав і недозрозумів біля поліцейських. Є документи які розставляють всі крапки. Вони і лише вони розставляють всі крапки хто що робив всі ці роки. Ти gandonidze психотропне перед фактами усралось. Очікувано. Я тобі єблєт розвалив би не за те що ти казав тут на мою адресу. Це пусте. А за те, що ти необучаємий ушльопок, який не вміє ні в аналіз інформації, ні в співставлення фактів, яке живе в придуманому собі світі. І не просто «не вміє», це не саме страшне. Воно активний ушльопок! Тупориле і активне. Це рідчайші кондоми. Таких треба пробивати жорстко.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17963
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2579 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Сер 25 лют, 2026 21:30
Vadim_
Я просто ще:
1. Не мав куди
2. Не мав права на пенсію.
Виникло воно в 2019. Тому в 2020 я залишив ЗСУ.
Що на відміну від 3,14*** алкаша Вадіка , який називає себе комбайнером, не завадило мені в 2022 знову включитись в оце все. По версії конченого абирвалга - заради УБД. Яке я мав з весни 2015. А вадік, типу комбайнер, так і не прийшов повоювати, хоча як наібеніться, так зразу кричить «комбайнери в окопі»
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17963
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2579 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Сер 25 лют, 2026 22:23
Hotab написав:Vadim_
Я просто ще:
1. Не мав куди
2. Не мав права на пенсію.
Виникло воно в 2019. Тому в 2020 я залишив ЗСУ.
Що на відміну від 3,14*** алкаша Вадіка , який називає себе комбайнером, не завадило мені в 2022 знову включитись в оце все. По версії конченого абирвалга - заради УБД. Яке я мав з весни 2015. А вадік так і не прийшов повоювати,
хоча як наібеніться, так зразу кричить «комбайнери в окопі»
а чого приходити якщо в Україні 100500 тисяч профвійськових до війни на податки Вадима жрали хліб, а коли війна ми не придатні ,нехай вчителя чі хтось інший ,
але не ми, профвійськові
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4783
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 25 лют, 2026 22:27
Vadim_
Я тебе на фронт не кликав. І за язик тебе не тягнув. Але якого ти алкоголічна ухилянтська свиня взагалі ставиш питання людям, які роками за тебе воювали? Ти чмо не окуїло?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17963
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2579 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Сер 25 лют, 2026 22:32
Hotab написав:Vadim_
Я тебе на фронт не кликав. І за язик тебе не тягнув. Але якого ти алкоголічна ухилянтська свиня взагалі ставиш питання людям, які роками за тебе воювали? Ти чмо не окуїло?
яке воно кончене або я не розумію його мову, але воно не сказало в якому воно окопі
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4783
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|