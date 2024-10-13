|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:33
Re: Ринок ОВДП
Сьогоднішній аукціон: по гривні: попит значно перевищує пропозицію, зокрема, в 4,5 рази по річним, у 8 по трирічним та у 1,5 рази по чотирирічним (бенчмарк) ц/п, по долару попит перевищив пропозицію майже у 2,5 рази, що дозволило мінфіну і далі знущатися з дохідності, яку було встановлено на рівні 3,85%. Подальше зниження дохідності може призвести до втрати інтересу до валютних ц/п.
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:50
Парадокс: по гривневым превышение спроса в 4.5-8 раз, по доллару толко в 2.5, но потеря интереса может быть только к валютным.
Додано: Сер 25 лют, 2026 08:22
С болью заставил себя неделю назад после погашения 18.02 покупать февраль 28 по 1024 и 1027 гривен - доходность совсем не 30+ % как осенью 2022 года на май 2027)))
В целом потихоньку выхожу - покупаю меньше, чем гасится.
Додано: Сер 25 лют, 2026 10:04
moveton
Хто може пояснити, чому на протязі тривалого часу таблицю
Доречи, колись звертався на форумі щодо рекомендацій із банку для роботи із значними сумами з ОВДП, шановний moveton порадив ІКУ банк (Авангард) – працюю другий місяць і дуже задоволений (особливо у зв’язці ІКУ – ІКУ банк). Звісно попередньо надав до банку інформацію щодо джерел доходів.
Додано: Сер 25 лют, 2026 10:19
Re: Ринок ОВДП
Так вони і в подальшому будуть грати на безвиході інвесторів під гаслом зниження вартості запозичень для держави… Вкладатися то практично ні в що – депозити майже збиткові; ринок акцій, відкритих та закритих інвестиційних фондів знищено ще до війни. Залишається тільки купувати валюту та, як тут люблять говорити - під грушу…
Якщо Європа не скрутить шию орбану та фіцо, то вартість запозичень в Україні різко зросте на фоні надзвичайної девальвації гривні та різкого погіршення стану України у війні…
Додано: Сер 25 лют, 2026 12:02
Re: Ринок ОВДП
Не понял зачем, если мы говорим о доходности к погашению, упоминать о "декларована" (номинальная имеется в виду?), а также о каком-то спреде и трёх месяцах для выхода в ноль. По доходности к погашению выйти в ноль практически невозможно. Никто бумаги не продаёт по той же цене, что и будущие выплаты по ним. Может, конечно, но кто ж купит-то?
Что до лидерства в таблице, то опять же не понятно что пояснять сверх того, что в той таблице уже подробно расписано. Арифметика там верная. Какая именно другая бумага должна быть более доходной? UA4000238968 самая длинная, поэтому вроде и логично, что YTM у неё максимален. Разве что на первый взгляд не очевидно, почему у ICU цена ниже, но доход в последних колонках тоже ниже. Тут нужно поглядеть в расшифровку расчёта:
Видим, что ICU обещает по ней выплатить 1611.80 (и это правда), а Кинто уже 1699.20, т.е. на 87.40 (один купон) больше. Вот по Кинто доход и больше будет. Почему Кинто столько обещает - это уже вопрос не к таблице mustbe, но опять же не сложный. Эта цифирь сканируется со
Додано: Сер 25 лют, 2026 12:51
Re: Ринок ОВДП
Доходність саме декларована, а не номінальна, сподіваюся ви погоджуєтеся, що Кінто не виплатить два купони при погашені. У цій похибці від Кінто і є справа за яку я питав.
Щодо спреду - на сьогодні у Кінто по цьому паперу: Купити, ціна за 1 шт 1 114.75 грн / Продати, ціна за 1 шт 1 065.89 грн, тобто спред 48.86 грн. При ОБІЦЯНИХ Кінто 0.52грн/день (реальна буде 0.45грн/день, яку й показує ІКУ) виходить 48.86 грн : 0.52 = 93.96 днів (реальна буде 48.86 грн : 0.45 = 108.57 днів)
Тому за таких спредів Кінто й шле практично щотижня пропозиції продати достроково. Вони сподіваються заробляти саме на цьому
Додано: Сер 25 лют, 2026 21:26
Финансовый мониторинг
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста имею депозиты в МОНО банке на общую сумму 200 тыс.грн и ОВДП на общую сумму 300 тыс.грн. В одном месяце ОВДП заканчиваются на сумму 174 тыс.грн.через два месяца на 80 тыс.грн. Какова вероятность фин.мониторинга? Возможности подтвердить источники дохода нет. Или лучше ближе к сроку окончания ОВДП продать их досрочно в течение например трёх месяцев. Заранее благодарю.
|