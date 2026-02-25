Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Персональні теми форумчан / Южаніна: кожен

силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

тему Відповісти

на тему Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.

#<1 ... 71727374 Додано: Сер 25 лют, 2026 20:28 Hotab написав: hxbbgaf

Еблан, мене не цікавить твоя демагогія. Ти сволота психотропна тут розказувала дещо інші речі. Ти готова матеріально відповісти за свої слова? Еблан, мене не цікавить твоя демагогія. Ти сволота психотропна тут розказувала дещо інші речі. Ти готова матеріально відповісти за свої слова?



Да ти хамло звичайне, який ти льотчик. Ти тут півтора року тому доводив, що взагалі не маєш воювати, бо великий офіцер. Потім казав, що ТЦКшник. Потім, що знову кудись збирався вилітати, вже у 25-му, а тут вже з 23-го все (схоже, насправді, ще раніше, поки війни не було, ти був вояка, ото як в анекдоті про пожежника, дійсно. геніальний анекдот, до 98% молодих відставників застосовується). Надавав хабарів, напевно, вибив ксіву і думаєш, що схопив бога за бороду. Да ти хамло звичайне, який ти льотчик. Ти тут півтора року тому доводив, що взагалі не маєш воювати, бо великий офіцер. Потім казав, що ТЦКшник. Потім, що знову кудись збирався вилітати, вже у 25-му, а тут вже з 23-го все (схоже, насправді, ще раніше, поки війни не було, ти був вояка, ото як в анекдоті про пожежника, дійсно. геніальний анекдот, до 98% молодих відставників застосовується). Надавав хабарів, напевно, вибив ксіву і думаєш, що схопив бога за бороду. hxbbgaf Повідомлень: 23038 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1679 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лют, 2026 20:51 hxbbgaf

Чучело кончене, ксиву я «вибив» ще в 2015 році. За безпосередню участь у літній кампанії 2014 року під всіма Металістами і Іловайськами. Подальші всі папери не мають жодного сенсу. Кращого УБД вже не дадуть. Проте вони є. А ти 3,14*** як тебе за язик прихопили на гроші, так зразу і злилося.

Не важливо що тут хто тобі на форумі казав і якого debila з тебе робили тут і на ФУП. Що тобі розказували в потягах, що ти підслухав і недозрозумів біля поліцейських. Є документи які розставляють всі крапки. Вони і лише вони розставляють всі крапки хто що робив всі ці роки. Ти gandonidze психотропне перед фактами усралось. Очікувано. Я тобі єблєт розвалив би не за те що ти казав тут на мою адресу. Це пусте. А за те, що ти необучаємий ушльопок, який не вміє ні в аналіз інформації, ні в співставлення фактів, яке живе в придуманому собі світі. І не просто «не вміє», це не саме страшне. Воно активний ушльопок! Тупориле і активне. Це рідчайші кондоми. Таких треба пробивати жорстко. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17963 З нами з: 15.02.09 Подякував: 405 раз. Подякували: 2579 раз. Профіль 6 7 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лют, 2026 21:30 Vadim_

Я просто ще:

1. Не мав куди

2. Не мав права на пенсію.

Виникло воно в 2019. Тому в 2020 я залишив ЗСУ.

Що на відміну від 3,14*** алкаша Вадіка , який називає себе комбайнером, не завадило мені в 2022 знову включитись в оце все. По версії конченого абирвалга - заради УБД. Яке я мав з весни 2015. А вадік, типу комбайнер, так і не прийшов повоювати, хоча як наібеніться, так зразу кричить «комбайнери в окопі» Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17963 З нами з: 15.02.09 Подякував: 405 раз. Подякували: 2579 раз. Профіль 6 7 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лют, 2026 22:23 Hotab написав: Vadim_

Я просто ще:

1. Не мав куди

2. Не мав права на пенсію.

Виникло воно в 2019. Тому в 2020 я залишив ЗСУ.

Що на відміну від 3,14*** алкаша Вадіка , який називає себе комбайнером, не завадило мені в 2022 знову включитись в оце все. По версії конченого абирвалга - заради УБД. Яке я мав з весни 2015. А вадік так і не прийшов повоювати, хоча як наібеніться, так зразу кричить «комбайнери в окопі» Я просто ще:1. Не мав куди2. Не мав права на пенсію.Виникло воно в 2019. Тому в 2020 я залишив ЗСУ.Що на відміну від 3,14*** алкаша Вадіка , який називає себе комбайнером, не завадило мені в 2022 знову включитись в оце все. По версії конченого абирвалга - заради УБД. Яке я мав з весни 2015. А вадікхоча як наібеніться, так зразу кричить «комбайнери в окопі»

а чого приходити якщо в Україні 100500 тисяч профвійськових до війни на податки Вадима жрали хліб, а коли війна ми не придатні ,нехай вчителя чі хтось інший ,

але не ми, профвійськові а чого приходити якщо в Україні 100500 тисяч профвійськових до війни на податки Вадима жрали хліб, а коли війна ми не придатні ,нехай вчителя чі хтось інший ,але не ми, Vadim_ Повідомлень: 4783 З нами з: 23.05.14 Подякував: 652 раз. Подякували: 533 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лют, 2026 22:27 Vadim_

Я тебе на фронт не кликав. І за язик тебе не тягнув. Але якого ти алкоголічна ухилянтська свиня взагалі ставиш питання людям, які роками за тебе воювали? Ти чмо не окуїло? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 17963 З нами з: 15.02.09 Подякував: 405 раз. Подякували: 2579 раз. Профіль 6 7 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лют, 2026 22:32 Hotab написав: Vadim_

Я тебе на фронт не кликав. І за язик тебе не тягнув. Але якого ти алкоголічна ухилянтська свиня взагалі ставиш питання людям, які роками за тебе воювали? Ти чмо не окуїло? Я тебе на фронт не кликав. І за язик тебе не тягнув. Але якого ти алкоголічна ухилянтська свиня взагалі ставиш питання людям, які роками за тебе воювали? Ти чмо не окуїло?

яке воно кончене або я не розумію його мову, але воно не сказало в якому воно окопі яке воно кончене або я не розумію його мову, але воно не сказало в якому воно окопі Vadim_ Повідомлень: 4783 З нами з: 23.05.14 Подякував: 652 раз. Подякували: 533 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 71727374 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор