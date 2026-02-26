Hotab написав:Є документи які розставляють всі крапки. Вони і лише вони розставляють всі крапки хто що робив всі ці роки.
Може, так і було б, якби це було десь в Німеччині чи в Британії (сліпа віра в документи), але ж всі знають, як отримувалось багатьма УБД у 14-му році, коли прокурори їздили на день і отримували його, про це не говорив тільки лінивий, як і всі знають історію, як одному навіть не пощастило, і він загинув від прильоту по ресторану, в якому "отримував бойовий досвід" з виделкою, бокалами і салатами. Та і зараз, кажуть, такого добра вистачає. На тому Металісті там максимум це якісь міномети короткобійні були, он: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BE%D0%BC Де там про авіацію? А тим більше потім з весни 15-го по 22-й, коли і боїв майже не було, де там була авіація? Це вже точно байки. Ти минулого року писав, що збираєшся "включатися в оце все", а тут виявляється, що з 23-го вже не включаєшся. А соврамши раз... А все решта, всі погрози і т.д., якраз той випадок, коли в іншій країні ти теж вже наговорив би на статтю.
Це стандартна практика, сотні тисяч так отримали, по блату, з 14-го року всі про це говорять. Ти ж стверджуєш, що ти з 15-го по 22-й здійснював якісь бойові вильоти, коли і боїв практично не було, ОБСЄ слудкувало.
Он на Львівщині прокурор збив дітей на переході, одну дівчину насмерть, у її брата тяжкі травми. Незрозуміло, то він ще й втік, що, кажуть, встановлювали особу? А батько дітей воює за цього 25-річного блатного прокурора!
Рубрика "Хапайте наркомана". З профільного форума цитата:
Днепропетровская обл. Добраться до сайта ЗПТ стало тем ещё квестом. Просто напрямую пройти, как раньше, не получается, нужно ловить момент, когда эти тцкуны отвозят наловленых. Или отъезжают видно на обед или кофе. Уже были мысли, чтоб собрать группу хотя бы из 10 человек и спалить их тачки нах. Но это не наш метод, пациенты не соглашаются, бо криминал. Врачи про засады тцк знают и только разводят руками. Неделю назад у них спрашивал о количестве забранных, когда было 40 бесхозных папок пациентов. А у меня в доме пропал сосед, тоже пациент, которого тцк увезли ещё 13.02.2026 и всё - ни слуху, ни духу. Человек пропал! При мне был звонок врачам на сайт, люди звонят и просто говорят, что не могут до него добраться. Жаль я в этот раз не задал вопрос, сколько человек уже нет...
Он який сенс в цьому дійстві? Які з них будуть воїни? Аби більше нахапати замість себе?
Плани по хапанню людей таки існують: https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini- ... a_n3017205 Виходить, у всьому свавіллі вина влада, бо як не виконали план, починають хапати непридатних і лупцювати людей, вже починають стріляти. Таке враження, що агенти кремля у владі розпалюють громадянську війну.