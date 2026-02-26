Додано: Чет 26 лют, 2026 00:15

Hotab написав: Є документи які розставляють всі крапки. Вони і лише вони розставляють всі крапки хто що робив всі ці роки. Є документи які розставляють всі крапки. Вони і лише вони розставляють всі крапки хто що робив всі ці роки.

Може, так і було б, якби це було десь в Німеччині чи в Британії (сліпа віра в документи), але ж всі знають, як отримувалось багатьма УБД у 14-му році, коли прокурори їздили на день і отримували його, про це не говорив тільки лінивий, як і всі знають історію, як одному навіть не пощастило, і він загинув від прильоту по ресторану, в якому "отримував бойовий досвід" з виделкою, бокалами і салатами. Та і зараз, кажуть, такого добра вистачає. На тому Металісті там максимум це якісь міномети короткобійні були, он:Де там про авіацію? А тим більше потім з весни 15-го по 22-й, коли і боїв майже не було, де там була авіація? Це вже точно байки. Ти минулого року писав, що збираєшся "включатися в оце все", а тут виявляється, що з 23-го вже не включаєшся. А соврамши раз...А все решта, всі погрози і т.д., якраз той випадок, коли в іншій країні ти теж вже наговорив би на статтю.