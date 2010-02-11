Додано: Чет 26 лют, 2026 10:47

Немножко шарлатанов…





Золото верит в сказки.



В какой момент золото превратилось в чисто спекулятивный актив? Кто-то говорит, что еще в 2022, когда из-за заморозки Западом золотовалютных резервов России произошла настоящая антидолларовая революция. Центробанки стали активно скупать слитки, увеличивая долю драгметалла в активах. Кто-то кивает на начало 2026, когда ралли XAUUSD шло по экспоненте. Рано или поздно такой пузырь должен быть лопнуть. Однако по факту получилось только сбросить балласт.



В слом «бычьего» тренда поверили не только инвесторы, но и целые государства. Россия продала около 300 тыс унций золота в январе, получив за это около $1,41-1,68 млрд по рыночным ценам.



На самом деле при отсутствии недостатка в ликвидности и оторванности драгметалла от фундаментальных драйверов, включая реальную доходность казначейских облигаций и доллар США, можно ожидать чего угодно. В том числе, восстановления восходящей тенденции. UBS считает, что XAUUSD достигнет отметки 6200 в течение ближайших нескольких месяцев, так как спрос на физический актив остается высоким, ФРС возобновит ослабление денежно-кредитной политики, а лучшего инструмента хеджирования геополитических рисков, чем золото не найти.



Цены двигает вверх толпа, в то время как хедж-фонды и управляющие активами сократили чистую длинную позицию по драгметаллу до минимальных отметок за более чем год. Институциональные инвесторы смотрят на фундаментальную переоценку XAUUSD, с точки зрения реальных ставок долгового рынка и доллара США. Она максимально завышена со времен золотой лихорадки 1970-х. Тогда с поправкой на инфляцию золото выросло в 12 раз! За последние 10 лет – только в 3 раза. Потенциал ралли не раскрыт?



Суперцикл сырьевых товаров 1970-х закончился только тогда, когда ФРС стала агрессивно повышать ставки. Нынче до этого как до Луны. Напротив, срочный рынок выдает 44%-ю вероятность трех актов монетарной экспансии в 2026 и на 75% уверен в двух.



Пока Дональд Трамп не перестанет пугать тарифами, градус геополитической напряженности останется высоким, а золото продолжит реагировать на страшные истории больше, чем на фундаментальные факторы, нельзя ставить крест на восстановлении восходящего тренда по XAUUSD.



При этом наиболее вероятным сценарием развития событий в ближайшей перспективе представляется консолидация. Деэскалация конфликта на Ближнем Востоке, позитив от американской экономики, пассивность ФРС и связанное с ней укрепление доллара США будут ставить палки в колеса «быкам» по драгметаллу. Напротив, вооруженный конфликт в Иране и призрак рецессии в экономике США подставят покупателям XAUUSD плечо.