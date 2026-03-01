hxbbgaf написав:Давай починай ще розказувати, що я теж силовик.
Ти хворий якого начебто «хапають», але не можуть схопити. Я начебто «силовик» (хоча ні, бо силовик припиняє ним бути з моменту наказу про звільнення) і я чомусь тобі щось винен, хоча з десяток років твою нікчемне пситропне тільце захищав, що підтверджень документально. Але ти усцявся від парі, захищав я твоє гниле нутро чи ні.
Це ти весь час переходиш на особистості, бо в тебе підгорає, в реальності мало кого цікавлять що я, що ти, тема про загальні речі, силовиків взагалі, і відставники теж були силовиками, мова про те, що в 43 вони ще здорові як бики і як закон один для всіх, то до 60 мали б ще воювати, але ж рівність перед законом - це не про нас. Корупція повсюди, я казав, не вірю ні в які ксіви. З 15-го по 22-й практично не було бойових дій, які там могли бути бойові вильоти? На наступний день вило би про це усе ОБСЄ. І ще б менше це когось цікавило, якби такі як ти не підтримували отакі речі:
Що коять отакі силовики як ти і навіщо вони це коять? Воюєте зі своїм народом замість того, щоб воювати з ворогом!
Бо повєсточку розганяє ніхто інший, як кволий ухилянт. Який розказує як хапають хворих, але він 5-й рік не схоплений, а навіть сміливо підходить до поліції , яка хапає, і навіть «підслуховує розмови». То хапають хворий як ти, чи не хапають?
в 15-му були активні бойові дії під Дебальцево з ударним застосуванням авіації . Далі саме вогневі задачі авіація не здійснювала, але бойові вильоти це не лише вогневі задачі. Десантні операції поблизу ЛБЗ, перехоплення БПЛА , транспортні задачі в зоні бойових дій - це також бойові вильоти. Чи така невдячна свинота як ти вважає все крім безпосередньої стрільби неважливими і непотрібними задачами. То чому б тобі не піти на такі «неважливі» задачі? Повно вакансій. Олександр шукає водія в роту БПЛА. Там також бойові завдання, доплати, УБД . Чому не їдеш? Шара! Ти невдячний виблядок який жодного дня не був на захисті і не збираєшся, знаходиш наглість давати оцінки сотням тисяч захисників, які не здійснили жодного пострілу в житті, але виконують надважливіші завдання забезпечення бойових дій. Без яких не буває самих бойових дій. Ти своїм клофіліновим розумом не усвідомлюєш цього.
2022-2023 роки - найбільші втрати авіації у другій (широкомасштабній) фазі війни. Ти чмо де було? А я брав активну участь. То ти іпальник свій завалиш, поки я тобі не допоміг це зробити?
Задовбав. Дебальцево було в січні-лютому 15-го, далі все, до 22-го активних бойових дій не було. Якового водія, в мене немає прав, да і ти чудово знаєш, що, як хапають людей, ВЛК формальне і відправляють он у Скелю, кілька днів тому адвокати у фейсбуці писали, з першого завдання повернулись 2 із 8, бо нахапали навіщось наркоманів з ЗПТ, які взагалі нездатні воювати. І там ніхто не скаже, я в 22-го приймав участь, тому все, у 23-му вже вільний 45-річний пенсіонер. Ну ти хоч приймав, якщо тобі вірити, а більшість ні. Тільки офіцерів після кафедр від мільйона до двох, майже в кожному вузі є військова кафедра, а майже всі випускники вже давно йдуть у вузи. А 141 тис. ментів, а інші силовики, та ж муніципальна охорона, її стає все більше і більше замість того, щоб відправити на фронт, вони намотують кола по місту і сидять то в пунктах незламності, то в усіх комунальних закладах навіщось, кілька років тому їх не було і все було ОК, а молодих відставників, 178 тис. і в ЗСУ тільки кожен 40-й, а охоронці на кожному кроці, он тільки оцих мафіозі охороняли під 100 охоронців: https://www.narodovladdia.com/post/2909251 Це ОК, ти підтримуєш всю цю вакханалію? І під мільйон військових в тилу, коли на фронті 200-250 тис. - це теж забагато і це всім зрозуміло, прилаштування. Всім, окрім тебе.
Нема прав? Яка проблема, повно посад де не треба прав. Долярчик мив снаряди і заряджав рації. Заповнював журнали, носив снаряди в САУшку. Має УБД, отримував бойові виплати. Ця посада потрібна і важлива? І вона вакантна. Ти готовий? Що заважає. Адже це все не стрілкИ-штурмовики, їх ти вважаєш шаровиками і неважливими тиловиками. Чому ти її не займаєш?? Ти ж щодня тут стогнеш про долю країни! Це був би реальний вклад в перемогу. А не стогін про несправедливе життя і чому хтось (але завжди не ти) не йде.