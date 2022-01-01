RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 2.9 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
9
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
6
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 20:50

В мене UnexSmart. Раніше в п.8.1. було вказано 25 гривень, стало 39 гривень. Пункт 8.2. - Пуші безкоштовно.
https://unexbank.ua/storage/uploads/547 ... xSmart.pdf
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:07

:twisted:
Aппка відкриті депозити не показує :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 6042
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1942 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 11:46

:twisted:
Тобто, онлайн поповнить депо ніяк :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 6042
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1942 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 15:17

  flysoulfly написав::twisted:
Тобто, онлайн поповнить депо ніяк :?:

Показує
І поповнює
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3806
З нами з: 07.12.10
Подякував: 17 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 15:38

  wolt450 написав:
  flysoulfly написав::twisted:
Тобто, онлайн поповнить депо ніяк :?:

Показує
І поповнює
дякую за надію!

Обшукав все й нарешті :oops: знайшов де вони ховаються: через "плюс" в "налаштуваннях віджетів". Ох і розраби! :evil: Це ж треба було аж туди затасувати
flysoulfly
 
Повідомлень: 6042
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1942 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
