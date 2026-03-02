Виходить, у всьому свавіллі вина влада, бо як не виконали план, починають хапати непридатних і лупцювати людей, вже починають стріляти. Таке враження, що агенти кремля у владі розпалюють громадянську війну.
Додано: Чет 26 лют, 2026 15:31
Плани по хапанню людей таки існують:
Додано: Нед 01 бер, 2026 06:49
Додано: Нед 01 бер, 2026 09:17
В мережі зʼявилося відео, як в Дніпрі, на вул. Решетилівській, під час «оповіщення» поліцейський знімає свою бодікамеру і йде бити чоловіка, якого вже запихнули в бусік ТЦКашники.
Хмільник тцк вдерлися до будинку та побили чоловіка із дружиною!!!
Що вони коять? Ведуть себе як окупанти! Кожен день по декілька таких відео. Чи в них поїхав дах від безкарності, чи це диверсанти.
Додано: Нед 01 бер, 2026 14:06
Корупція повсюди, я казав, не вірю ні в які ксіви. З 15-го по 22-й практично не було бойових дій, які там могли бути бойові вильоти? На наступний день вило би про це усе ОБСЄ.
І ще б менше це когось цікавило, якби такі як ти не підтримували отакі речі:
Що коять отакі силовики як ти і навіщо вони це коять? Воюєте зі своїм народом замість того, щоб воювати з ворогом!
Додано: Нед 01 бер, 2026 14:09
в 15-му були активні бойові дії під Дебальцево з ударним застосуванням авіації .
Далі саме вогневі задачі авіація не здійснювала, але бойові вильоти це не лише вогневі задачі.
Десантні операції поблизу ЛБЗ, перехоплення БПЛА , транспортні задачі в зоні бойових дій - це також бойові вильоти.
То чому б тобі не піти на такі «неважливі» задачі? Повно вакансій. Олександр шукає водія в роту БПЛА. Там також бойові завдання, доплати, УБД . Чому не їдеш? Шара!
Ти невдячнийякий жодного дня не був на захисті і не збираєшся, знаходиш наглість давати оцінки сотням тисяч захисників, які не здійснили жодного пострілу в житті, але виконують надважливіші завдання забезпечення бойових дій. Без яких не буває самих бойових дій.
2022-2023 роки - найбільші втрати авіації у другій (широкомасштабній) фазі війни. Ти чмо де було? А я брав активну участь.
Додано: Нед 01 бер, 2026 15:05
Нема прав? Яка проблема, повно посад де не треба прав. Долярчик мив снаряди і заряджав рації. Заповнював журнали, носив снаряди в САУшку. Має УБД, отримував бойові виплати. Ця посада потрібна і важлива? І вона вакантна. Ти готовий? Що заважає. Адже це все не стрілкИ-штурмовики, їх ти вважаєш шаровиками і неважливими тиловиками. Чому ти її не займаєш?? Ти ж щодня тут стогнеш про долю країни! Це був би реальний вклад в перемогу. А не стогін про несправедливе життя і чому хтось (але завжди не ти) не йде.
Додано: Пон 02 бер, 2026 10:22
В 22-23-му обмежено придатних не брали, виганяли і казали ви нам непотрібні, ніби не знаєш.
Ти казав, що з весни 15-го по січень 22-го воював, де, незрозуміло.
Як гребуть людей у Скелю, на днях писали, ніхто там не перевіряє зараз, здатен ти бути штурмовиком і прямо зараз чи ні.
Додано: Пон 02 бер, 2026 10:23
Менти і охоронці на кожному кроці, на Троєщині все чорне від них, нащо їх стільки? Ще й вночі, коли нема людей, кожні 2 хвилини їде патруль.
Тим часом майже нульова злочинність таки починає зростати і он через кого:
У Дніпрі співробітники ТЦК побили жінку та намагалися її пограбувати - очевидці
І кажуть, вже грабували людей до цього!
Грабують людей вже і ніхто їх не садить! Це просто жах, що ця влада влаштувала.
Додано: Пон 02 бер, 2026 10:25
Тобто ти звертався і тебе не взяли?
Чому зараз не звертаєшся?
Тебе цікавлять місця дислокації, чи де саме ганялись за БПЛА? Чи звідки саме забирали поранених?
Ти не зміг засвоїти написане мною вище «вогневі задачі» які вже не проводились, від «десантно-транспортні задачі», «знищення повітряних цілей»?? Це через психотропні препарати складності??
