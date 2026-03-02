RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
  #
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 15:31

Плани по хапанню людей таки існують:
https://24tv.ua/mobilizatsiya-ukrayini- ... a_n3017205
Виходить, у всьому свавіллі вина влада, бо як не виконали план, починають хапати непридатних і лупцювати людей, вже починають стріляти. Таке враження, що агенти кремля у владі розпалюють громадянську війну.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 06:49

Нові меми
https://media.licdn.com/dms/image/v2/D4 ... gnaJaJs4A8
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 09:17

В мережі зʼявилося відео, як в Дніпрі, на вул. Решетилівській, під час «оповіщення» поліцейський знімає свою бодікамеру і йде бити чоловіка, якого вже запихнули в бусік ТЦКашники.
https://www.instagram.com/reel/DVUSFQSiNQg/


Хмільник тцк вдерлися до будинку та побили чоловіка із дружиною!!!
https://www.youtube.com/watch?v=zq4J4wZnEo4

Що вони коять? Ведуть себе як окупанти! Кожен день по декілька таких відео. Чи в них поїхав дах від безкарності, чи це диверсанти.
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:06

Корупція повсюди, я казав, не вірю ні в які ксіви. З 15-го по 22-й практично не було бойових дій, які там могли бути бойові вильоти? На наступний день вило би про це усе ОБСЄ.
І ще б менше це когось цікавило, якби такі як ти не підтримували отакі речі:

Що коять отакі силовики як ти і навіщо вони це коять? Воюєте зі своїм народом замість того, щоб воювати з ворогом!
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 14:09


З 15-го по 22-й практично не було бойових дій, які там могли бути бойові вильоти? На наступний день вило би про це усе ОБСЄ.

в 15-му були активні бойові дії під Дебальцево з ударним застосуванням авіації .
Далі саме вогневі задачі авіація не здійснювала, але бойові вильоти це не лише вогневі задачі.
Десантні операції поблизу ЛБЗ, перехоплення БПЛА , транспортні задачі в зоні бойових дій - це також бойові вильоти.
То чому б тобі не піти на такі «неважливі» задачі? Повно вакансій. Олександр шукає водія в роту БПЛА. Там також бойові завдання, доплати, УБД . Чому не їдеш? Шара!
Ти невдячнийякий жодного дня не був на захисті і не збираєшся, знаходиш наглість давати оцінки сотням тисяч захисників, які не здійснили жодного пострілу в житті, але виконують надважливіші завдання забезпечення бойових дій. Без яких не буває самих бойових дій.

2022-2023 роки - найбільші втрати авіації у другій (широкомасштабній) фазі війни. Ти чмо де було? А я брав активну участь.
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 15:05

hxbbgaf

Якового водія, в мене немає прав


Нема прав? Яка проблема, повно посад де не треба прав. Долярчик мив снаряди і заряджав рації. Заповнював журнали, носив снаряди в САУшку. Має УБД, отримував бойові виплати. Ця посада потрібна і важлива? І вона вакантна. Ти готовий? Що заважає. Адже це все не стрілкИ-штурмовики, їх ти вважаєш шаровиками і неважливими тиловиками. Чому ти її не займаєш?? Ти ж щодня тут стогнеш про долю країни! Це був би реальний вклад в перемогу. А не стогін про несправедливе життя і чому хтось (але завжди не ти) не йде.
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:22

В 22-23-му обмежено придатних не брали, виганяли і казали ви нам непотрібні, ніби не знаєш.
Ти казав, що з весни 15-го по січень 22-го воював, де, незрозуміло.
Як гребуть людей у Скелю, на днях писали, ніхто там не перевіряє зараз, здатен ти бути штурмовиком і прямо зараз чи ні.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:23

Менти і охоронці на кожному кроці, на Троєщині все чорне від них, нащо їх стільки? Ще й вночі, коли нема людей, кожні 2 хвилини їде патруль.

Тим часом майже нульова злочинність таки починає зростати і он через кого:

У Дніпрі співробітники ТЦК побили жінку та намагалися її пограбувати - очевидці
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_i ... -ochevidci
І кажуть, вже грабували людей до цього!
Грабують людей вже і ніхто їх не садить! Це просто жах, що ця влада влаштувала.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:25

hxbbgaf
В 22-23-му обмежено придатних не брали, виганяли і казали ви нам непотрібні,


Тобто ти звертався і тебе не взяли?
Чому зараз не звертаєшся?
Ти казав, що з весни 15-го по січень 22-го воював, де, незрозуміло.

Тебе цікавлять місця дислокації, чи де саме ганялись за БПЛА? Чи звідки саме забирали поранених?
Ти не зміг засвоїти написане мною вище «вогневі задачі» які вже не проводились, від «десантно-транспортні задачі», «знищення повітряних цілей»?? Це через психотропні препарати складності??
Hotab
