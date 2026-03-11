Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Персональні теми форумчан / Южаніна: кожен

силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

тему Відповісти

на тему Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.

#<1 ... 78798081 Додано: Вів 10 бер, 2026 23:34 Судячи з напору, найбільше небажання воювати і найбільший тваринний страх тут зараз у хотаба. І це при тому, що він сидить на своїй ранній пенсії і його ніхто нікуди не збирається відправляти, а тим більше в окопи і на штурми, як непридатних воювати на вірну смерть! На мій 1 пост постить 2-3 і одне і те ж. Ще й заговорив про цінних і нецінних людей і що воювати треба відправляти нецінних - це вже за межею як для цивілізованого суспільства, в Німеччині за таке зараз сидів би. Ну, підтверджує теорію, що всі фашисти боягузи. Але найбільш прикро, що цю теорію використовує влада, і, звісно, що в своїх цілях, охранку, ДСО, ментів, охоронців дуп хоче тримати як псів, бо охорону своїх дуп вважає найважливішою задачею, а на фронт - тих, хто не, як вони вважають, не справиться з охороню їхніх дуп, "менш цінних". Від власного народу, якщо що, бо он з міндичами виплило, а це навіть не верхівка айсберга. А решту тренованих типу молодих відставників, офіцерів просто або бояться, або у самих такі родичі. От і все пояснення! Але це дорога у прірву як для країни, як це все не змінювати.



Не однаково, і тим більше це ніяка не рівність перед законом, набридло повторювати те ж саме, однаково було б, якби всім сказали з'явитись в стислі терміни і навіть без повісток. як обмежено придатним, чи хоча б розіслали всім повістки і поставили в однакові умови. І не бронювали таку тучу тих же охоронців, і всіх, про кого вище вже писалось.

Ще й тріщить, що за півтора місяці люди з хворобами зараз отримають кращу підготовку, ніж на кафедрі за 2 роки чи в армії за півтора здорові. Так можна будь-яку сову на глобус натягнути від страху. hxbbgaf Повідомлень: 23073 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1680 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2026 00:23 Золоті злитки на 8 000 000 гривень виявили у співробітника Бучанського РТЦК — при цьому задекларований річний заробіток у нього вказано всього 366 398 гривень.



Свої 1,74 кг золота у злитках Олег Коломієць задекларував, а разом з ними $35 000, €8500 готівки та ювелірні вироби із золота і срібла на 778 826 гривень.

Підозрюю, зараз знову я буду винний. у хотаба Підозрюю, зараз знову я буду винний. у хотаба hxbbgaf Повідомлень: 23073 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1680 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2026 04:50 hxbbgaf



Підозрюю, зараз знову я буду винний. у хотаба





Можливо. Дивлячись заніс ти щось за свою непридатність, чи ні.

Бо відповідальність несе як хабарник, так і той хто заносить.



Ще й заговорив про цінних і нецінних людей і що воювати треба відправляти нецінних





Чергова брехня без цитат? 😅





найбільше небажання воювати і найбільший тваринний страх тут зараз у хотаба.





При цьому саме Хотаб з нас двох відпістячив куйову тучу років саме безпосередньої участі у бойових діях (про що ти обісцявся переконатись на платне парі) нікого тут не відправляючи нікуди, а абирвалг другу сотню сторінок вищить від страху і показує кого треба відправити перед ним . (Да кого завгодно, тільки не його)







Не однаково, і тим більше це ніяка не рівність перед законом, набридло повторювати те ж саме,







«Неоднаковість» і «нерівність перед законом» необхідно підтверджувати цитатами з тих законів





якби всім сказали з'явитись в стислі терміни і





А кому сказали «зʼявитись в стислі терміни»? І які це «стислі»? Кілька місяців - це стислі? Ти встиг з дивану добратись за цей стислий термін підтвердити свою протухлу непридатність?

Ага, і про «справедливість і рівність». Зʼявитись для підтвердження непридатності - це і є прояв відновлення рівності. Щоб липові непридатні, яких тисячі, стали рівними з придатними , які не мають таких липових паперів. Це якраз про «рівність».





за півтора місяці люди з хворобами зараз отримають кращу підготовку





Тобі б розібратись, ти переймаєшся що за 2-3 місяці базової підготовки на полігоні ти не отримаєш достатньої підготовки, чи тебе турбує в принципі небажання її отримувати?





На мій 1 пост постить 2-3 і одне і те ж





І навіть цього для тебе виявляється недостатньо, ти продовжуєш бубоніти свою нічім не підкріплену маячню 😅 Можливо. Дивлячись заніс ти щось за свою непридатність, чи ні.Бо відповідальність несе як хабарник, так і той хто заносить.Чергова брехня без цитат? 😅При цьому саме Хотаб з нас двох відпістячив куйову тучу років саме(про що ти обісцявся переконатись на платне парі) нікого тут не відправляючи нікуди, а абирвалг другу сотню сторінок вищить від страху і показує кого треба відправити перед ним . (Да кого завгодно, тільки не його)«Неоднаковість» і «нерівність перед законом» необхідно підтверджувати цитатами з тих законівА кому сказали «зʼявитись в стислі терміни»? І які це «стислі»? Кілька місяців - це стислі? Ти встиг з дивану добратись за цей стислий термін підтвердити свою протухлу непридатність?Ага, і про «справедливість і рівність». Зʼявитись для підтвердження непридатності - це і є прояв відновлення рівності. Щоб липові непридатні, яких тисячі, стали рівними з придатними , які не мають таких липових паперів. Це якраз про «рівність».Тобі б розібратись, ти переймаєшся що за 2-3 місяці базової підготовки на полігоні ти не отримаєш достатньої підготовки, чи тебе турбує в принципі небажання її отримувати?І навіть цього для тебе виявляється недостатньо, ти продовжуєш бубоніти свою нічім не підкріплену маячню 😅 Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18107 З нами з: 15.02.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 6 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2026 10:30

Рівність - це коли в ТЦК йдуть всі і на війну відправляють за принципом придатності, а не одні обмежено придатні і половину з них одразу забирають на фронт, а може і більше, як врахувати отакі випадки, як он недавня історія про наркоманів і Скелю, яких і повністю придатними як і визнавали, то повністю незаконно, а 90-95% офіцерів не воюють, 90% ментів, 98% молодих відставників і т.д. не воюють.

Вже 2-3 місяці. Підготовка 51 день, та й те не для всіх.

Цитата ось:

Hotab написав: hxbbgaf

Чому не пишеш про «абирвалгів»?



Чим вони цінніші ніж охоронці?

Чому не пишеш про «абирвалгів»?Чим вони цінніші ніж охоронці?

То ти вирішив, що відправляти на війну треба нецінних в твоєму розумінні.

Маячня то в тебе. То з тобой ні про що говорити. Будеш тут підтримувати будь-яке свавілля, доки ТЦКшники і менти, які зрозуміють, що їм можна все, не прийдуть до тебе і не винесуть все, що захочуть (як мінімум). Ще скажи, що я ото на початку 2000-х заніс, щоб в психушку відправили обстежуватись. В нас хабарник якраз не несе відповідальності. Де крупа? Сидить?Рівність - це коли в ТЦК йдуть всі і на війну відправляють за принципом придатності, а не одні обмежено придатні і половину з них одразу забирають на фронт, а може і більше, як врахувати отакі випадки, як он недавня історія про наркоманів і Скелю, яких і повністю придатними як і визнавали, то повністю незаконно, а 90-95% офіцерів не воюють, 90% ментів, 98% молодих відставників і т.д. не воюють.Вже 2-3 місяці. Підготовка 51 день, та й те не для всіх.Цитата ось:То ти вирішив, що відправляти на війну треба нецінних в твоєму розумінні.Маячня то в тебе. То з тобой ні про що говорити. Будеш тут підтримувати будь-яке свавілля, доки ТЦКшники і менти, які зрозуміють, що їм можна все, не прийдуть до тебе і не винесуть все, що захочуть (як мінімум). hxbbgaf Повідомлень: 23073 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1680 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2026 12:06 hxbbgaf



То ти вирішив, що відправляти на війну треба нецінних в твоєму розумінні.





Де саме я таке «вирішив». Ти погано сприймаєш тексти? Я пишу що у вас спільна черга і нічого тобі ховатись за «охоронцями» . Де саме я таке «вирішив». Ти погано сприймаєш тексти? Я пишу що у вас спільна черга і нічого тобі ховатись за «охоронцями» . Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18107 З нами з: 15.02.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 2590 раз. Профіль 6 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2026 13:34 Hotab написав: hxbbgaf



То ти вирішив, що відправляти на війну треба нецінних в твоєму розумінні.





Де саме я таке «вирішив». Ти погано сприймаєш тексти? Я пишу що у вас спільна черга і нічого тобі ховатись за «охоронцями» . Де саме я таке «вирішив». Ти погано сприймаєш тексти? Я пишу що у вас спільна черга і нічого тобі ховатись за «охоронцями» .

Ну, як ти пишеш цінніше, то це слід розуміти, що на фронт треба відправляти тих, хто менш цінний, в твоєму розумінні. Ну, як ти пишеш цінніше, то це слід розуміти, що на фронт треба відправляти тих, хто менш цінний, в твоєму розумінні. hxbbgaf Повідомлень: 23073 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1680 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 78798081 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор