|
|
|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 10 бер, 2026 23:34
Судячи з напору, найбільше небажання воювати і найбільший тваринний страх тут зараз у хотаба. І це при тому, що він сидить на своїй ранній пенсії і його ніхто нікуди не збирається відправляти, а тим більше в окопи і на штурми, як непридатних воювати на вірну смерть! На мій 1 пост постить 2-3 і одне і те ж. Ще й заговорив про цінних і нецінних людей і що воювати треба відправляти нецінних - це вже за межею як для цивілізованого суспільства, в Німеччині за таке зараз сидів би. Ну, підтверджує теорію, що всі фашисти боягузи. Але найбільш прикро, що цю теорію використовує влада, і, звісно, що в своїх цілях, охранку, ДСО, ментів, охоронців дуп хоче тримати як псів, бо охорону своїх дуп вважає найважливішою задачею, а на фронт - тих, хто не, як вони вважають, не справиться з охороню їхніх дуп, "менш цінних". Від власного народу, якщо що, бо он з міндичами виплило, а це навіть не верхівка айсберга. А решту тренованих типу молодих відставників, офіцерів просто або бояться, або у самих такі родичі. От і все пояснення! Але це дорога у прірву як для країни, як це все не змінювати.
Не однаково, і тим більше це ніяка не рівність перед законом, набридло повторювати те ж саме, однаково було б, якби всім сказали з'явитись в стислі терміни і навіть без повісток. як обмежено придатним, чи хоча б розіслали всім повістки і поставили в однакові умови. І не бронювали таку тучу тих же охоронців, і всіх, про кого вище вже писалось.
Ще й тріщить, що за півтора місяці люди з хворобами зараз отримають кращу підготовку, ніж на кафедрі за 2 роки чи в армії за півтора здорові. Так можна будь-яку сову на глобус натягнути від страху.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23073
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1680 раз.
- Подякували: 2387 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 11 бер, 2026 00:23
Золоті злитки на 8 000 000 гривень виявили у співробітника Бучанського РТЦК — при цьому задекларований річний заробіток у нього вказано всього 366 398 гривень.
Свої 1,74 кг золота у злитках Олег Коломієць задекларував, а разом з ними $35 000, €8500 готівки та ювелірні вироби із золота і срібла на 778 826 гривень.
Підозрюю, зараз знову я буду винний. у хотаба
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23073
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1680 раз.
- Подякували: 2387 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 11 бер, 2026 04:50
hxbbgaf
Підозрюю, зараз знову я буду винний. у хотаба
Можливо. Дивлячись заніс ти щось за свою непридатність, чи ні.
Бо відповідальність несе як хабарник, так і той хто заносить.
Ще й заговорив про цінних і нецінних людей і що воювати треба відправляти нецінних
Чергова брехня без цитат? 😅
найбільше небажання воювати і найбільший тваринний страх тут зараз у хотаба.
При цьому саме Хотаб з нас двох відпістячив куйову тучу років саме безпосередньої участі у бойових діях
(про що ти обісцявся переконатись на платне парі) нікого тут не відправляючи нікуди, а абирвалг другу сотню сторінок вищить від страху і показує кого треба відправити перед ним . (Да кого завгодно, тільки не його)
Не однаково, і тим більше це ніяка не рівність перед законом, набридло повторювати те ж саме,
«Неоднаковість» і «нерівність перед законом» необхідно підтверджувати цитатами з тих законів
якби всім сказали з'явитись в стислі терміни і
А кому сказали «зʼявитись в стислі терміни»? І які це «стислі»? Кілька місяців - це стислі? Ти встиг з дивану добратись за цей стислий термін підтвердити свою протухлу непридатність?
Ага, і про «справедливість і рівність». Зʼявитись для підтвердження непридатності - це і є прояв відновлення рівності. Щоб липові непридатні, яких тисячі, стали рівними з придатними , які не мають таких липових паперів. Це якраз про «рівність».
за півтора місяці люди з хворобами зараз отримають кращу підготовку
Тобі б розібратись, ти переймаєшся що за 2-3 місяці базової підготовки на полігоні ти не отримаєш достатньої підготовки, чи тебе турбує в принципі небажання її отримувати?
На мій 1 пост постить 2-3 і одне і те ж
І навіть цього для тебе виявляється недостатньо, ти продовжуєш бубоніти свою нічім не підкріплену маячню 😅
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18107
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Сер 11 бер, 2026 10:30
Ще скажи, що я ото на початку 2000-х заніс, щоб в психушку відправили обстежуватись. В нас хабарник якраз не несе відповідальності. Де крупа? Сидить?
Рівність - це коли в ТЦК йдуть всі і на війну відправляють за принципом придатності, а не одні обмежено придатні і половину з них одразу забирають на фронт, а може і більше, як врахувати отакі випадки, як он недавня історія про наркоманів і Скелю, яких і повністю придатними як і визнавали, то повністю незаконно, а 90-95% офіцерів не воюють, 90% ментів, 98% молодих відставників і т.д. не воюють.
Вже 2-3 місяці. Підготовка 51 день, та й те не для всіх.
Цитата ось:
Hotab написав:hxbbgaf
Чому не пишеш про «абирвалгів»?
Чим вони цінніші ніж охоронці?
То ти вирішив, що відправляти на війну треба нецінних в твоєму розумінні.
Маячня то в тебе. То з тобой ні про що говорити. Будеш тут підтримувати будь-яке свавілля, доки ТЦКшники і менти, які зрозуміють, що їм можна все, не прийдуть до тебе і не винесуть все, що захочуть (як мінімум).
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23073
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1680 раз.
- Подякували: 2387 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:06
hxbbgaf
То ти вирішив, що відправляти на війну треба нецінних в твоєму розумінні.
Де саме я таке «вирішив». Ти погано сприймаєш тексти? Я пишу що у вас спільна черга і нічого тобі ховатись за «охоронцями» .
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18107
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Сер 11 бер, 2026 13:34
Hotab написав:hxbbgaf
То ти вирішив, що відправляти на війну треба нецінних в твоєму розумінні.
Де саме я таке «вирішив». Ти погано сприймаєш тексти? Я пишу що у вас спільна черга і нічого тобі ховатись за «охоронцями» .
Ну, як ти пишеш цінніше, то це слід розуміти, що на фронт треба відправляти тих, хто менш цінний, в твоєму розумінні.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23073
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1680 раз.
- Подякували: 2387 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|