Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: Сер 11 бер, 2026 14:50
hxbbgaf
жодного дня не були на фронт
У тебе ніхто не був на фронті. Бо ти не там, не був і не збираєшся , нічого не бачиш, а «документам я не вірю»
Додано: Сер 11 бер, 2026 15:23
hxbbgaf написав:
А там майже ніхто і не був, про що казасти, як на фронті 200-250 тис., а тільки офіцерів після віййськових закладів і кафедр до 2 мільйонів, не кажучи про силовиків, охоронців, молодих відставників...
200 тис на фронті, і 10 мільйонів абирвалгів. Чому ми «так пограємо війну»?
Тобто ми ще 50 років можемо воювати, повно абирвалгів!!
Але коли починаєш призивати на захист , то один кричить «я пропитий комбайнер без комбайну, мене не можна», а інший «я в психушці тижнями лежав, мені не можна на війну, мені писати на ФУП і на фінансах можна, хай читають мене дауна» 😅😅
Додано: Сер 11 бер, 2026 16:06
Hotab написав: hxbbgaf написав:
А там майже ніхто і не був, про що казасти, як на фронті 200-250 тис., а тільки офіцерів після віййськових закладів і кафедр до 2 мільйонів, не кажучи про силовиків, охоронців, молодих відставників...
200 тис на фронті, і 10 мільйонів абирвалгів. Чому ми «так пограємо війну»?
Тобто ми ще 50 років можемо воювати, повно абирвалгів!!
Але коли починаєш призивати на захист , то один кричить «я пропитий комбайнер без комбайну, мене не можна», а інший «я в психушці тижнями лежав, мені не можна на війну, мені писати на ФУП і на фінансах можна, хай читають мене дауна» 😅😅
Які 10 мільйонів? Я тобі вчора ще зранку писав докладно про ті 10 мільйонів. 2 млн. офіцерів теж в них входять. І закордоном, мабуть, не менше, бо половина фупу вже пише з-за кордону, там видно айпішнік. І всі б'ють себе в груди і називають патріотами і тріщать, що треба всіх розстрілювати. Липових інвалідів мільйони, мабуть, заброньованих теж:
Станом на початок 2026 року кількість заброньованих від мобілізації працівників в Україні зросла до понад 1,3 млн осіб
Теж не дуже вірю в цю цифру, вона реально набагато більша
Скільки доглядальників 7-ї води на киселі, коли в старих є доньки, і т.д. і т.п. Ось і рахуй.
Додано: Сер 11 бер, 2026 16:32
hxbbgaf
2 млн. офіцерів теж в них входять.
Звідки ця цифра ?
Додано: Сер 11 бер, 2026 18:48
Hotab написав:hxbbgaf
2 млн. офіцерів теж в них входять.
Звідки ця цифра ?
A?
Додано: Чет 12 бер, 2026 08:47
Hotab написав:hxbbgaf
2 млн. офіцерів теж в них входять.
Звідки ця цифра ?
Вочевидь взяли десь чи прикинули кількість людей, хто за останні кількадесят років проходили воєнну кафедру в університетах/інститутах.
Пофіг, що туди люди йшли виключно, щоб не потрапити на строкову службу. Зате є тепер на кого тицяти пальцем за "взяте на себе зобовʼязання" та "присягу"
Додано: Чет 12 бер, 2026 09:38
Faceless написав:
туди люди йшли виключно, щоб не потрапити на строкову службу.
Виходить зараз в ЗСУ основний офіцерський склад - який пішов туди "по приколу"? Щоб не потрапити в армію?
Додано: Чет 12 бер, 2026 09:48
Faceless написав:
Зате є тепер на кого тицяти пальцем за "взяте на себе зобовʼязання" та "присягу"
Почекайте, так хто виходить має воювати? Дававші присягу, спортивні, здорові і навчені - чи не дававші присягу, не здорові, не навчені? Чи всі тепер однакові виходить і всі починають з нуля?
Додано: Чет 12 бер, 2026 09:48
BIGor написав:
Він навіть чогось про спортивні нормативі нічого не написав і про прохідний бал, в нас треба будо мати 4,75 з 5,00 за останній рік.
в нас спортивні трійочники таки прорвались
я трохи не дотягнув бо саме ту сесію завалив, бо драматично закохався
але і не горіло, бо через вік батьків загроза армії не нависала
та у 22 після інституту горм.фон був на висоті - призвали би пішов
зараз ті "офіцери" з інституту хто після перших повісток у 2014 поїхав до Канади чорноробом, хто в Польщі, хто взагалі в рф...
на роботі був патріотичний лейтеха - відслужив рік у 2015 на донбасі, але після того "ніколи знов" і за 2 тижні до повномаштабного збрився з України
Додано: Чет 12 бер, 2026 09:50
Hotab написав:
випускники воєнних кафедр однаково не хочуть воювати.
Якщо офіцерський склад не хоче воювати, то який вони приклад дають "непридатним"? Риба гниє з голови.
