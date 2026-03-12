Додано: Чет 12 бер, 2026 10:17

fox767676 написав: Faceless написав: Пофіг, що туди люди йшли виключно, щоб не потрапити на строкову службу. Пофіг, що туди люди йшли виключно, щоб не потрапити на строкову службу.



на це дійсно повинно бути пофіг

бо на їх навчання пішли державні кошти, і нга відміну від справжніх військових вони їх ніяк не відробили

та і ризики та умови служби значно кращі ніж у рядових

Україна мабуть єдина країна у якій нема ніякої диференціації призову, за званням та віком, а 59 предпенсіонери мають менше прав ніж 22річні студенти

Я сумніваюсь, що більшість в останні років 20 на ті кафедри йшла саме через загрозу армії. Вже після вуза мало кого туди забирали. Да і люди. чув, що говорили, йшли, головне, бо вважали, що так краще для кар'єри. І йшла більшість там, де були кафедри.Дійсно, ця підготовка передбачала участь тих людей у війні, як вона виникне. Інакше вона втрачає сенс. навіщо тоді військова підготовка. Ось війна іде, а абсолютна більшість офіцерів не приймає в ній участі..Єдина з країн? А в яких країнах зараз, взагалі, ще є призов? По-моєму, таких країн залишилось небагато. І в нас до 13-го року він вже був майже скасований, і Юлька хотіла. Он, взяти Британію, велика країна, імперією були, а призов скасували ще років 60 тому, здається. І зараз в них кількість сухопутних військ 60 тис.! На 70 млн. населення. Це якби в нас зараз було 25 тис. Для порівняння. Та й ті більшість до реальної війни (ось такої як у нас) не готові, готові тільки провести 3 брудними пальцями по обличчю і бігати для інстаграму. І так в більшості країн Європи. То ж виходить, ми їм всім зараз служимо живим щитом, бо путлер вимагає відкату всього НАТО до кордонів 97-го року, а віддуваємось чогось одні ми. Хтось думає піднімати це питання?Знову все на Майдан. Я тобі вже відповідав про Майдан. Так, повелись на провокацію, коли той зек, яким керувала москва, тріщав що йдемо в цивілізовану Європу, а сам відмовився, та ще й почав по-звірячому лупцювати студентів, які мирно стояли. А потім не довели справу до кінця, розійшлися, розслабились і не стали стояти далі за боротьбу з корупцією. Але ж не слід винуватити Майдан у всіх гріхах світу. То Майдан призначив Зэлю чи як? Я за нього, до речі, не голосував. То Майдан змусив путлера вбивати жителів Бучі, розбомбити Маріуполь чи вимагати відкату НАТО до кордонів 97-го року?