Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:50

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

  hxbbgaf написав:Ну, як закінчив військовий заклад, то військовий за фахом, що не так..
Тисячі, сам кажеш. А їх мільйони

У нас в принципі немає стільки воєнних ВНЗ, щоб випустити мільйони випускників навіть за 30 років. Ви хоч арифметику в школі вчили?
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:29

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Ну, як закінчив військовий заклад, то військовий за фахом, що не так..
Тисячі, сам кажеш. А їх мільйони

У нас в принципі немає стільки воєнних ВНЗ, щоб випустити мільйони випускників навіть за 30 років. Ви хоч арифметику в школі вчили?

Знову перекручування. Це відповідь хотабу, хто такий військовий. А стосовно мільйонів, то про офіцерів взагалі, там більша частина офіцери після кафедр.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:30

hxbbgaf


Ну, як закінчив військовий заклад, то військовий за фахом, що не так..


Не так те, що освіта не є індикатором професії. Тим більше отримана десятки років тому.
У тебе начебто є це розуміння відносно випускника банківського вузу який стоїть на базарі і торгує трипером (ти його банкіром не називаєш), а з випускником ВВНЗ чи воєнної кафедри якогось КНУ, який жодного дня не служив, у тебе трапляється збій раптом.


А їх мільйони


Я дочекаюсь пруфів цього пустомельства психотропного?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 бер, 2026 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:38

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Ну, як закінчив військовий заклад, то військовий за фахом, що не так..
Тисячі, сам кажеш. А їх мільйони

У нас в принципі немає стільки воєнних ВНЗ, щоб випустити мільйони випускників навіть за 30 років. Ви хоч арифметику в школі вчили?

Він про випускників В. кафедр. Відповідь ШІ


В Україні точну офіційну узагальнену цифру щорічних випускників військових кафедр (тепер це називається підготовка офіцерів запасу) Міноборони публікує рідко, але її можна оцінити за кількістю кафедр і середніми наборами.

Скільки кафедр

До 2022 року:
• приблизно 55–65 закладів мали підготовку офіцерів запасу
• фактично активних — 40–50 щороку

Середній випуск одного ЗВО

Типовий набір:
• 40–120 курсантів на рік

У великих університетах (КПІ, ЛП, ХНУПС, ОНУ тощо) — до 150–200,
у менших — 30–60.



Орієнтовні цифри

Середній річний випуск

Оцінка:

2 000 – 3 500 офіцерів запасу на рік

Найбільш реалістична середня цифра:

≈ 2 500 на рік



За останні 20 років (2004–2024)

Якщо брати середню ≈2500/рік:

2500 × 20 = ~50 000 осіб

Тобто:

приблизно 45 000 – 60 000 випускників військових кафедр.



Але є важливі періоди

2005–2013

Попит низький.

1500–2500/рік

2014–2019 (після початку війни)

Різке зростання набору.

2500–3500/рік

2020–2021

Стабілізація.

≈3000/рік

2022–2024

Набір ще збільшили.

≈3500–5000/рік (за окремими оцінками)




✅ Підсумок
• щороку: ~2 000 – 3 500
• за 20 років: ~50 000 (±10 000)


Наскільки треба убити голову психотропами щоб помилятись з «50 тис» в «мільйони»


В.пенсів запасу (всіх , не виключно офіцерів, і не виключно військовослужбовців, а всіх силовиків разом ) до 60 років , тобто умовно придатних, 160 тис, з них кілька десятків тисяч призвались .

І в цьому весь цей абирвалг! Шо не ляпне - то навіть не молоко. Просто психотропна шляпа.

Зате коли йому кажеш «а таких як ти абирвалгів цілих 9-10 мільйонів ходить посміхається і показує на інших пальцями «, воно питає «та де????»
