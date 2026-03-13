|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:50
hxbbgaf написав:
Ну, як закінчив військовий заклад, то військовий за фахом, що не так..
Тисячі, сам кажеш. А їх мільйони
У нас в принципі немає стільки воєнних ВНЗ, щоб випустити мільйони випускників навіть за 30 років. Ви хоч арифметику в школі вчили?
Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:29
Знову перекручування. Це відповідь хотабу, хто такий військовий. А стосовно мільйонів, то про офіцерів взагалі, там більша частина офіцери після кафедр.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:30
hxbbgaf
Ну, як закінчив військовий заклад, то військовий за фахом, що не так..
Не так те, що освіта не є індикатором професії. Тим більше отримана десятки років тому.
У тебе начебто є це розуміння відносно випускника банківського вузу який стоїть на базарі і торгує трипером (ти його банкіром не називаєш), а з випускником ВВНЗ чи воєнної кафедри якогось КНУ, який жодного дня не служив, у тебе трапляється збій раптом.
А їх мільйони
Я дочекаюсь пруфів цього пустомельства психотропного?
Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:38
Він про випускників В. кафедр. Відповідь ШІ
В Україні точну офіційну узагальнену цифру щорічних випускників військових кафедр (тепер це називається підготовка офіцерів запасу) Міноборони публікує рідко, але її можна оцінити за кількістю кафедр і середніми наборами.
Скільки кафедр
До 2022 року:
• приблизно 55–65 закладів мали підготовку офіцерів запасу
• фактично активних — 40–50 щороку
Середній випуск одного ЗВО
Типовий набір:
• 40–120 курсантів на рік
У великих університетах (КПІ, ЛП, ХНУПС, ОНУ тощо) — до 150–200,
у менших — 30–60.
⸻
Орієнтовні цифри
Середній річний випуск
Оцінка:
2 000 – 3 500 офіцерів запасу на рік
Найбільш реалістична середня цифра:
≈ 2 500 на рік
⸻
За останні 20 років (2004–2024)
Якщо брати середню ≈2500/рік:
2500 × 20 = ~50 000 осіб
Тобто:
приблизно 45 000 – 60 000 випускників військових кафедр.
⸻
Але є важливі періоди
2005–2013
Попит низький.
1500–2500/рік
2014–2019 (після початку війни)
Різке зростання набору.
2500–3500/рік
2020–2021
Стабілізація.
≈3000/рік
2022–2024
Набір ще збільшили.
≈3500–5000/рік (за окремими оцінками)
⸻
✅ Підсумок
• щороку: ~2 000 – 3 500
• за 20 років: ~50 000 (±10 000)
Наскільки треба убити голову психотропами щоб помилятись з «50 тис» в «мільйони»
В.пенсів запасу (всіх , не виключно офіцерів, і не виключно військовослужбовців, а всіх силовиків разом ) до 60 років , тобто умовно придатних, 160 тис, з них кілька десятків тисяч призвались .
І в цьому весь цей абирвалг! Шо не ляпне - то навіть не молоко. Просто психотропна шляпа.
Зате коли йому кажеш «а таких як ти абирвалгів цілих 9-10 мільйонів ходить посміхається і показує на інших пальцями «, воно питає «та де????»
