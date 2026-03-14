RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 85868788>
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:50

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

  hxbbgaf написав:Ну, як закінчив військовий заклад, то військовий за фахом, що не так..
Тисячі, сам кажеш. А їх мільйони

У нас в принципі немає стільки воєнних ВНЗ, щоб випустити мільйони випускників навіть за 30 років. Ви хоч арифметику в школі вчили?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37433
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8303 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:29

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Ну, як закінчив військовий заклад, то військовий за фахом, що не так..
Тисячі, сам кажеш. А їх мільйони

У нас в принципі немає стільки воєнних ВНЗ, щоб випустити мільйони випускників навіть за 30 років. Ви хоч арифметику в школі вчили?

Знову перекручування. Це відповідь хотабу, хто такий військовий. А стосовно мільйонів, то про офіцерів взагалі, там більша частина офіцери після кафедр.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23098
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1683 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:30

hxbbgaf


Ну, як закінчив військовий заклад, то військовий за фахом, що не так..


Не так те, що освіта не є індикатором професії. Тим більше отримана десятки років тому.
У тебе начебто є це розуміння відносно випускника банківського вузу який стоїть на базарі і торгує трипером (ти його банкіром не називаєш), а з випускником ВВНЗ чи воєнної кафедри якогось КНУ, який жодного дня не служив, у тебе трапляється збій раптом.


А їх мільйони


Я дочекаюсь пруфів цього пустомельства психотропного?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 бер, 2026 15:40, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18146
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 15:38

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Ну, як закінчив військовий заклад, то військовий за фахом, що не так..
Тисячі, сам кажеш. А їх мільйони

У нас в принципі немає стільки воєнних ВНЗ, щоб випустити мільйони випускників навіть за 30 років. Ви хоч арифметику в школі вчили?

Він про випускників В. кафедр. Відповідь ШІ


В Україні точну офіційну узагальнену цифру щорічних випускників військових кафедр (тепер це називається підготовка офіцерів запасу) Міноборони публікує рідко, але її можна оцінити за кількістю кафедр і середніми наборами.

Скільки кафедр

До 2022 року:
• приблизно 55–65 закладів мали підготовку офіцерів запасу
• фактично активних — 40–50 щороку

Середній випуск одного ЗВО

Типовий набір:
• 40–120 курсантів на рік

У великих університетах (КПІ, ЛП, ХНУПС, ОНУ тощо) — до 150–200,
у менших — 30–60.



Орієнтовні цифри

Середній річний випуск

Оцінка:

2 000 – 3 500 офіцерів запасу на рік

Найбільш реалістична середня цифра:

≈ 2 500 на рік



За останні 20 років (2004–2024)

Якщо брати середню ≈2500/рік:

2500 × 20 = ~50 000 осіб

Тобто:

приблизно 45 000 – 60 000 випускників військових кафедр.



Але є важливі періоди

2005–2013

Попит низький.

1500–2500/рік

2014–2019 (після початку війни)

Різке зростання набору.

2500–3500/рік

2020–2021

Стабілізація.

≈3000/рік

2022–2024

Набір ще збільшили.

≈3500–5000/рік (за окремими оцінками)




✅ Підсумок
• щороку: ~2 000 – 3 500
• за 20 років: ~50 000 (±10 000)


Наскільки треба убити голову психотропами щоб помилятись з «50 тис» в «мільйони»


В.пенсів запасу (всіх , не виключно офіцерів, і не виключно військовослужбовців, а всіх силовиків разом ) до 60 років , тобто умовно придатних, 160 тис, з них 15-20 тисяч призвались станом ще на 2025 рік (і продовжують призиватись)

І в цьому весь цей абирвалг! Шо не ляпне - то навіть не молоко. Просто психотропна шляпа.

Зате коли йому кажеш «а таких як ти абирвалгів цілих 9-10 мільйонів (молодих і не молодих, різних, а не пенсіонерів 50+) ходять посміхаються і показують на інших пальцями», , воно питає «та де????»
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18146
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 16:19

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

  Hotab написав:Відповідь ШІ
Типовий набір:
• 40–120 курсантів на рік

У великих університетах (КПІ, ЛП, ХНУПС, ОНУ тощо) — до 150–200,


Щось ваш ШІ галюціонує.
В мене в універі тільки на моєму одному фікультеті вчилось біля 200 осіб, 90% чоловіки, з них на воєнку пішло 80% - тільки з одного факультету 144 особи.

Галюцінація ШІ давно признане явище.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10539
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 17:29

  BIGor написав:
  Hotab написав:Відповідь ШІ
Типовий набір:
• 40–120 курсантів на рік

У великих університетах (КПІ, ЛП, ХНУПС, ОНУ тощо) — до 150–200,


Щось ваш ШІ галюціонує.
В мене в універі тільки на моєму одному фікультеті вчилось біля 200 осіб, 90% чоловіки, з них на воєнку пішло 80% - тільки з одного факультету 144 особи.

Галюцінація ШІ давно признане явище.

Я теж так вмію «ваші пруфи ніякі не пруфи, а своїх у мене нема».
Надайте обґрунтовану свою цифру. Абирвалг «2 мільйони» не зміг нічим підкріпити. Ви надайте свою цифру і підкріпіть пруфами, будь ласка.
Hotab
Повідомлень: 18146
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 09:19

  Hotab написав:hxbbgaf


Ну, як закінчив військовий заклад, то військовий за фахом, що не так..


Не так те, що освіта не є індикатором професії. Тим більше отримана десятки років тому.
У тебе начебто є це розуміння відносно випускника банківського вузу який стоїть на базарі і торгує трипером (ти його банкіром не називаєш), а з випускником ВВНЗ чи воєнної кафедри якогось КНУ, який жодного дня не служив, у тебе трапляється збій раптом.


А їх мільйони


Я дочекаюсь пруфів цього пустомельства психотропного?

Не знаю таких, інженери стояли на базарі, навіть професори, банкірів не зустрічав. Але ж якщо це гарний інженер чи навіть просто електрик, він і лампочку проведе, і холодильник подивиться, і обігрівач, навіть, як не працює за фахом, то чому, як це військовий, він вже все, не може воювати, за нього тільки хворі мають, які ніде не служили і не навчались і часто фізично неспроможні, вони, мабуть, все вміють.. Не вміє - нехай йде на БЗВП як всі.
Про мільйони, рахуй сам 80-90% випускників останні років 25 ідуть у вузи, більшість державних вузів мають кафедру, більшість іде на кафедру. Навіть якщо 20% від загальної кількості тих, кому зараз 22-50 (хто старше, там в вузи ще менше, мабуть, йшли), то рахуй сам, скільки це людей.
Повідомлень: 23098
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1683 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 09:26

Які 40 на рік, ви несете повну маячню. От взяти КПІ, 25 тис. студентів, 5 тис. випускників кожен рік, десь 3.5 тис. з них хлопці, навіть як половина з них на кафедрах, це вже майже 2000 на рік. Плюс ті, що йдуть за гроші з інших вузів, кажу, тільки з нашої групи 3 їздили до КПІ на кафедру.
Помиляєшся мінімум в 50 разів.
Повідомлень: 23098
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1683 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 09:33

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Психотропний міф:


80-90% випускників останні років 25 ідуть у вузи


Реальність:

Що показує статистика

Є два показники:
• частка випускників школи, які вступають до ЗВО (вузів)
• частка вікової групи 17–22 років, що навчається у ЗВО

За даними МОН і статистики:

2005–2013 (пік масовості вищої освіти):
• вступало приблизно 65–75% випускників шкіл
• Україна входила до країн з дуже масовою вищою освітою

2014–2019:
• через демографію і скорочення вузів
• приблизно 55–65%

2020–2024:
• приблизно 50–60% випускників
• частина йде у коледжі, ПТУ або одразу працює



Психотропний міф:
більшість вузів мають воєнні кафедри


Реальність:


Реальна ситуація

В Україні підготовка офіцерів запасу ведеться не у всіх ЗВО.

За даними Міноборони та МОН (до 2022 року):
• близько 35–40 університетів мали підрозділи військової підготовки
(військові кафедри / інститути / факультети).
• Загальна кількість державних ЗВО — понад 200 (навіть після оптимізації ~150+).

📊 Тобто частка:
• приблизно 20–25% університетів,
• точно не більшість.




Психотропний міф:

більшість іде на кафедр



Реальність:

1. Скільки студентів реально проходять військову кафедру

До 2022 року підготовка офіцерів запасу:
• ≈15–20 тис. студентів на рік по всій Україні.

2. Скільки всього студентів

У державних ЗВО навчалося приблизно:
• 1,1–1,3 млн студентів.

Навіть якщо брати лише чоловіків 2–4 курсу (цільову групу), їх було приблизно:
• 250–350 тис.

3. Частка

Тоді виходить приблизно:
• 5–8% від потенційної групи студентів
або
• 1–2% від усіх студентів.



Цього разу абирвалгу відповідав ЖПТ.


Бігору - Грок.
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18146
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2026 09:59

Бреше твій ШІ. Пишеш, в 24-му 50-60% йшли у вузи, а реально понад 80:
https://op.ua/news/osvita-v-ukraini/v-u ... -situaciyu
В 23-му до 80%
Якщо зараз до 80% випускників шкіл вступають до вишів

https://ua.korrespondent.net/articles/4 ... ymut-vyshi
А у 22-му, взагалі, 95
Очільник Міносвіти переконаний, що студентами у 2022 році стануть 95% випускників шкіл.

І до війни теж. 2014-й рік:
Так, близько 85 % випускників українських середніх шкіл відразу після закінчення школи вступають до ВНЗ

2016-й:
У 2016 році ситуація не змінилася, оскільки за статистикою вступу до ВНЗ потрапили 80% випускників шкіл


Державних вузів не 200, а реально підпорядкованих міністерству освіти 120.
150-170 державних закладів вищої освіти (ЗВО), з яких близько 120 підпорядковані Міністерству освіти і науки. Уряд проводить реформу укрупнення, метою якої є скорочення кількості державних університетів до 100


І навіть як дійсно кожен рік цивільні кафедри випускають 20 тис. молодших лейтенантів (і стосовно цієї цифри великі сумніви), то все одно за 35 років (з огляду на мобілізаційний вік 25-60 з проміжком 35 років) це 700 тис. молодших лейтенантів. Як додати ще всіх випускників військових закладів за 35 років, тих, хто на зборах ставав офіцером, і т.д., то буде, мабуть, більше мільйона офіцерів.
До 2022 року в Україні діяла розгалужена система підготовки офіцерів запасу на базі військових кафедр цивільних ЗВО. Вона дозволяла щороку випускати близько 15–20 тисяч молодших лейтенантів

А скільки служили срочку. Хоч і не офіцери, але рік-два тренувались, вчились воювати. І мабуть, це теж мільйони. Навіщо, як не воювати? А воювати мають хворі..
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 14 бер, 2026 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлень: 23098
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1683 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 85868788>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Universal Bank (20)
14.03.2026 06:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.