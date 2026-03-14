Ну, як закінчив військовий заклад, то військовий за фахом, що не так..
Не так те, що освіта не є індикатором професії. Тим більше отримана десятки років тому. У тебе начебто є це розуміння відносно випускника банківського вузу який стоїть на базарі і торгує трипером (ти його банкіром не називаєш), а з випускником ВВНЗ чи воєнної кафедри якогось КНУ, який жодного дня не служив, у тебе трапляється збій раптом.
А їх мільйони
Я дочекаюсь пруфів цього пустомельства психотропного?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 бер, 2026 15:40, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Ну, як закінчив військовий заклад, то військовий за фахом, що не так.. Тисячі, сам кажеш. А їх мільйони
У нас в принципі немає стільки воєнних ВНЗ, щоб випустити мільйони випускників навіть за 30 років. Ви хоч арифметику в школі вчили?
Він про випускників В. кафедр. Відповідь ШІ
В Україні точну офіційну узагальнену цифру щорічних випускників військових кафедр (тепер це називається підготовка офіцерів запасу) Міноборони публікує рідко, але її можна оцінити за кількістю кафедр і середніми наборами.
Скільки кафедр
До 2022 року: • приблизно 55–65 закладів мали підготовку офіцерів запасу • фактично активних — 40–50 щороку
Середній випуск одного ЗВО
Типовий набір: • 40–120 курсантів на рік
У великих університетах (КПІ, ЛП, ХНУПС, ОНУ тощо) — до 150–200, у менших — 30–60.
Орієнтовні цифри
Середній річний випуск
Оцінка:
2 000 – 3 500 офіцерів запасу на рік
Найбільш реалістична середня цифра:
≈ 2 500 на рік
За останні 20 років (2004–2024)
Якщо брати середню ≈2500/рік:
2500 × 20 = ~50 000 осіб
Тобто:
приблизно 45 000 – 60 000 випускників військових кафедр.
Наскільки треба убити голову психотропами щоб помилятись з «50 тис» в «мільйони»
В.пенсів запасу (всіх , не виключно офіцерів, і не виключно військовослужбовців, а всіх силовиків разом ) до 60 років , тобто умовно придатних, 160 тис, з них 15-20 тисяч призвались станом ще на 2025 рік (і продовжують призиватись)
І в цьому весь цей абирвалг! Шо не ляпне - то навіть не молоко. Просто психотропна шляпа.
Зате коли йому кажеш «а таких як ти абирвалгів цілих 9-10 мільйонів (молодих і не молодих, різних, а не пенсіонерів 50+) ходять посміхаються і показують на інших пальцями», , воно питає «та де????»
Щось ваш ШІ галюціонує. В мене в універі тільки на моєму одному фікультеті вчилось біля 200 осіб, 90% чоловіки, з них на воєнку пішло 80% - тільки з одного факультету 144 особи.
Галюцінація ШІ давно признане явище.
Я теж так вмію «ваші пруфи ніякі не пруфи, а своїх у мене нема». Надайте обґрунтовану свою цифру. Абирвалг «2 мільйони» не зміг нічим підкріпити. Ви надайте свою цифру і підкріпіть пруфами, будь ласка.
Не знаю таких, інженери стояли на базарі, навіть професори, банкірів не зустрічав. Але ж якщо це гарний інженер чи навіть просто електрик, він і лампочку проведе, і холодильник подивиться, і обігрівач, навіть, як не працює за фахом, то чому, як це військовий, він вже все, не може воювати, за нього тільки хворі мають, які ніде не служили і не навчались і часто фізично неспроможні, вони, мабуть, все вміють.. Не вміє - нехай йде на БЗВП як всі. Про мільйони, рахуй сам 80-90% випускників останні років 25 ідуть у вузи, більшість державних вузів мають кафедру, більшість іде на кафедру. Навіть якщо 20% від загальної кількості тих, кому зараз 22-50 (хто старше, там в вузи ще менше, мабуть, йшли), то рахуй сам, скільки це людей.
Які 40 на рік, ви несете повну маячню. От взяти КПІ, 25 тис. студентів, 5 тис. випускників кожен рік, десь 3.5 тис. з них хлопці, навіть як половина з них на кафедрах, це вже майже 2000 на рік. Плюс ті, що йдуть за гроші з інших вузів, кажу, тільки з нашої групи 3 їздили до КПІ на кафедру. Помиляєшся мінімум в 50 разів.
Є два показники: • частка випускників школи, які вступають до ЗВО (вузів) • частка вікової групи 17–22 років, що навчається у ЗВО
За даними МОН і статистики:
2005–2013 (пік масовості вищої освіти): • вступало приблизно 65–75% випускників шкіл • Україна входила до країн з дуже масовою вищою освітою
2014–2019: • через демографію і скорочення вузів • приблизно 55–65%
2020–2024: • приблизно 50–60% випускників • частина йде у коледжі, ПТУ або одразу працює
Психотропний міф:
більшість вузів мають воєнні кафедри
Реальність:
Реальна ситуація
В Україні підготовка офіцерів запасу ведеться не у всіх ЗВО.
За даними Міноборони та МОН (до 2022 року): • близько 35–40 університетів мали підрозділи військової підготовки (військові кафедри / інститути / факультети). • Загальна кількість державних ЗВО — понад 200 (навіть після оптимізації ~150+).
📊 Тобто частка: • приблизно 20–25% університетів, • точно не більшість.
Психотропний міф:
більшість іде на кафедр
Реальність:
1. Скільки студентів реально проходять військову кафедру
До 2022 року підготовка офіцерів запасу: • ≈15–20 тис. студентів на рік по всій Україні.
2. Скільки всього студентів
У державних ЗВО навчалося приблизно: • 1,1–1,3 млн студентів.
Навіть якщо брати лише чоловіків 2–4 курсу (цільову групу), їх було приблизно: • 250–350 тис.
3. Частка
Тоді виходить приблизно: • 5–8% від потенційної групи студентів або • 1–2% від усіх студентів.
Очільник Міносвіти переконаний, що студентами у 2022 році стануть 95% випускників шкіл.
І до війни теж. 2014-й рік:
Так, близько 85 % випускників українських середніх шкіл відразу після закінчення школи вступають до ВНЗ
2016-й:
У 2016 році ситуація не змінилася, оскільки за статистикою вступу до ВНЗ потрапили 80% випускників шкіл
Державних вузів не 200, а реально підпорядкованих міністерству освіти 120.
150-170 державних закладів вищої освіти (ЗВО), з яких близько 120 підпорядковані Міністерству освіти і науки. Уряд проводить реформу укрупнення, метою якої є скорочення кількості державних університетів до 100
І навіть як дійсно кожен рік цивільні кафедри випускають 20 тис. молодших лейтенантів (і стосовно цієї цифри великі сумніви), то все одно за 35 років (з огляду на мобілізаційний вік 25-60 з проміжком 35 років) це 700 тис. молодших лейтенантів. Як додати ще всіх випускників військових закладів за 35 років, тих, хто на зборах ставав офіцером, і т.д., то буде, мабуть, більше мільйона офіцерів.
До 2022 року в Україні діяла розгалужена система підготовки офіцерів запасу на базі військових кафедр цивільних ЗВО. Вона дозволяла щороку випускати близько 15–20 тисяч молодших лейтенантів
А скільки служили срочку. Хоч і не офіцери, але рік-два тренувались, вчились воювати. І мабуть, це теж мільйони. Навіщо, як не воювати? А воювати мають хворі..
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 14 бер, 2026 10:08, всього редагувалось 1 раз.