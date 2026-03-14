Додано: Суб 14 бер, 2026 20:47

hxbbgaf написав: Чого це присяга немає юридичної сили, що за маячня. Не є добровільною, тому не обов'язок? По-перше, для багатьох вона була добровільною - он навіть як у курсанти набирають, дають час, щоб зрозуміти, твоє це чи ні, там їм кажуть, вирішуйте, ваше це чи ні, і до присяги вони можуть піти. По-друге, хапання людей під поліклінікою і тягання і лупцювання їх теж це точно відбувається не з їхньої волі і не добровільно, але держава каже, що вони все одно зобов'язані.

Про клятву Гіпократа, в нас в Конституції доступна медицина, взагалі, написано, безкоштовна. І де вона?

Попереду мене нема про це мови, мова зараз про те, що вони не воюють, а самі бігти в стислі терміни мали тільки обмежено придатні, які присяг не давали, не тренувались иі мають хвороби. Тут інша дискримінація.

Якби ви свого часу вчилися, читали б хоч іноді законодавство, то зрозуміли, що зараз маячню верзете тільки ви.Нема статті "за порушення присяги військовослужбовця". Як і Гіпократа. Не можна притягнути за порушення ні того ні того.І навіть морального зобовʼязання військова присяга не має, бо нікого взагалі не гребе, згодні в тим чи ні, це просто формальна процедура, церемонія.Солдата на строковій службі ніколи не питають, згоден він присягати, чи ні. І тих, кого зараз бусифікують, запишуть в журнал "присягу склав" точно так само.З курсантами теж смішно. Чого ви вирішили, що це те саме, наче все життя присвятити армії? З якого переляку? Навіть священники мають можливість відмовитись від сану, а тут курсант склав присягу - все, до гроба раб? Це такий самий вищий навчальний заклад, як і інші. І навчання на бюджеті в воєнному навчальному закладі в принципі нічим не відрізняється від навчання на бюджеті в будь-якому іншому. Зобовʼязання служити як військовий до смерті воно не несе, так само, як і будь-який цивільний диплом не зобовʼязує працювати виключно по цій спеціальності.Чого "обмежено придатних" змусили окремо перепройти ВЛК - та тому що ці статуси суттєво поміняли, багато діагнозів вже не враховують, а кількість "обмежено придатних" колосальна. От і все