Додано: Нед 15 бер, 2026 11:34

hxbbgaf написав: Faceless написав: І навіть морального зобовʼязання військова присяга не має, бо нікого взагалі не гребе, згодні в тим чи ні, це просто формальна процедура, церемонія.

Солдата на строковій службі ніколи не питають, згоден він присягати, чи ні. І тих, кого зараз бусифікують, запишуть в журнал "присягу склав" точно так само.

З курсантами теж смішно. Чого ви вирішили, що це те саме, наче все життя присвятити армії? З якого переляку? Навіть священники мають можливість відмовитись від сану, а тут курсант склав присягу - все, до гроба раб? Це такий самий вищий навчальний заклад, як і інші. І навчання на бюджеті в воєнному навчальному закладі в принципі нічим не відрізняється від навчання на бюджеті в будь-якому іншому. Зобовʼязання служити як військовий до смерті воно не несе, так само, як і будь-який цивільний диплом не зобовʼязує працювати виключно по цій спеціальності.

Чого "обмежено придатних" змусили окремо перепройти ВЛК - та тому що ці статуси суттєво поміняли, багато діагнозів вже не враховують, а кількість "обмежено придатних" колосальна. От і все

Присягнувся і ніякого навіть морального зобов'язання нема, то про що тоді ще говорити..

До того ж, ваш улюблений ШІ зовсім іншої думки:

Військова присяга для курсантів в Україні — це урочиста клятва на вірність народу України, яка має пряму юридичну силу. Вона закріплює обов'язок захищати суверенітет, виконувати накази командирів, дотримуватися Конституції та законів України.

https://inseinin.com.ua/news_ukraine/tp ... tekst-2025 . Порушення присяги тягне за собою дисциплінарну (догана, позбавлення звільнень) або кримінальну відповідальність (за ств. 402-405 ККУ) Присяга для курсантів — це урочиста клятва на вірність українському народові, що має юридичну силу та затверджена законом. Порушення присяги тягне за собою дисциплінарну (догана, позбавлення звільнень) або кримінальну відповідальність (за ств. 402-405 ККУ)

І т.д.

Питають чи ні, то інше питання, я писав, он кадетів питають. Солдат вже ні. І до чого тут це, а бусифікованих хтось питає, згодні вони на бусифікацію чи ні?

Не такий заклад, в інших присягу не дають. І тому що це загальний обов'язок, а зараз військові за фахом, які вчились воювати і на це держава витратила купу ресурсів, якраз крутять гудзики і кажуть, що не той вос, а хворих хапають і ніхто в них не питає, який в них фах.

От і я про це, ці статуси поміняли - все посилили тільки для хворих людей, ще й діагнози поскасовували, та ще й всі знають, чим цей прихід зазвичай закінчується, людина часто вже не повертається, а для решти нічого не змінюється, можна не приходити, законодавство не змінюються, ті ж офіцери продовжують крутити гудзики за законами мирного часу (та ще й по-своєму їх трактуючи, і навіть на це закривають очі) і не воювати, маючи військову підготовку і часто відмінне здоров'я. І це не ОК. А ті, кого схопили, не мають ніяких прав і ніякого захисту, он в ТЦК побили навіть адвокатку, яка захищала схопленого.

https://ukranews.com/ua/news/1138799-v- ... u-advokata

Ви не доганяєте суті? Який моральний обовʼязок може бути, якщо це не добровільно?Якщо уважніше почитаєте, то в законі про присягу так і сказано, що це просто урочиста церемонія.Щодо порушення присяги це теж не про присягу, як таку, а про порушення Статуту чи законів України, конкретних статей Кримінального кодексу.Щодо кадетів це бутафорія. От уявляєте, людина витратила час, зусилля, гроші щоб потрапити у навчальний заклад, і на самому початку навчання мають скласти присягу. Про що тут можна питати? Чи готові ви просрати цілий рік, бо бачте на базовій підготовці передумали? Це абсолютно те саме, що будь-якого студента одразу після вступу спитати, ну а шо, може вже вирішив, що то не твоє? де***, нє?І що, по вашому, якщо кадет склав присягу, він вже не може покинути навчання, чи обрати іншу професію? Все, до гроба буде військовий? Навіть в монастир так кардинально не йдуть:)Щодо того, на що держава витратила ресурси. Ви на бюджеті вчилися? Тобто, на вас теж держава витратила ресурси? То чому у вас якісь менші зобовʼязання, ніж у випускників військових закладів? Скажете, для бюджетників є свої вимоги типу кількість років, скільки треба відпрацювати наприклад - так і у військових це є. То чого ви вважаєте, що вони все одно залишаються "більш винними державі" ніж інші?Ті, хто закінчив воєнну кафедру, отримали там якесь мінімальне офіцерське звання - можна скільки завгодно критикувати цю систему, але яка вже є. Ті офіцерські звання в реальності нафіг нікому не всралися крім того, що давали можливість бути спокійним з приводу ще більш маразматичної строкової служби, цілком законно. Але що кафедра, де ви послухаєте неактуальні лекції, зазвичай без реальної практики, що строкова служба, яка ще гірше, де взагалі нічого, крім армійського маразму (принаймні до початку реформ з 2015) немає, не робить з людей більш підготовлених, особливо через десяток і більше років від того.Це звісно ніяк не виправдовує бусифікацію. Але вона виникла не на рівному місці, система просто не здатна виконати свої функції в легальному полі, але і не може взагалі ніяк їх не виконувати.Доречі, недавно виходило відео про бійців 93 бригади. Один з них якраз бусифікований - просто вийшов в магазин: