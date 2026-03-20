hxbbgaf написав:[quote="5941347:Hotab"]hxbbgaf Так пенси вони і є мирні. Військові живуть по військовим законам, мирні по мирним, що не так?
Ти хочеш сказати, що обмежено придатний в військовий час і непридатний в мирний (у кого була така безстрокова довідка), який ніде не служив, не давав присяг і має хвороби - то військовий?
Він нічим не відрізняється від всіх інших насправді
То чому він має сам з'явитись і його відправлять, а офіцери, силовики, молоді відставники, охоронці і т.д. не мають? Оце і треба змінювати, як закони на воєнні рейки, то не тільки для хворих.[/quote]Всі мають зʼявлятися, заспокойтеся
hxbbgaf написав:Та, для обмежено придатного штраф до 25 тис. як сам не прийде, для інших такого нема.
Шо за дурня. Штрафи тупо для всіх. Читайте хоч інколи законодавство. "Обмежено придатний" в сенсі з бамажкою виданою хз коли автоматично став просто звичайним пересічним без статусу, поки не підтвердить протилежне на новому ВЛК. ТОЧНО ТАКИЙ САМИЙ як у умовного охоронця чи ще когось
Одразу скажу одну річ, яка буде максимально неприємна цивільному населенню - ви самі винні у більшості мобілізаційних практик ТЦК
Нещодавно натрапив на статтю - інтерв'ю з нині-військовослужбовцем ТЦК, а раніше - мінометником, якого під Авдосом привалило у підвалі, змістилися хребці. Він укупі з нездатністю піднімати важке, отримав обмежену придатність, відповідно служити надалі в мінометці (або й у піхоті, бо важке тягати треба практично усюди) вже не міг. Зате руки й ноги на місці. От якраз про таких солдатів жалісливі жіночки бальзаківського віку (і не тільки) кричать - "ухилянти - це ті, хто складали присягу! Повно здорових, навчених, у формі - чому вони не на фронті!" Та цікаво інше, в інтерв'ю він каже, що ще у 2024му мобілізованих з вулиці відпускали на декілька годин додому, зібрати речі. Потім від цього довелося відмовитися, бо багато хто не повертався. Пам'ятаю, коли я добровільно мобілізовувався 4 роки тому, мене спитали чи я з речима прийшов. На відповідь "ні" дали список і спитали на коли виписувати повістку на відправку - "на завтра чи післязавтра". А ще у 2023 чи 24му один ІТвець вів бложик про свою мобілізацію: на блокпосту, де він попався без відстрочки, він попросив виписати повістку "на через тиждень". На його здивування, це спрацювало, і він за тиждень рекрутувався до підрозділу, який сам обрав..
Друге. Про відбирання телефонів (жахлива практика на мою думку) - за 4 роки служби я ні разу із цим не стикався! Одного разу нам наказали видалити телеграм і попередили, що зберуть телефони щоб перевірити, але потім забули. І навіть в навчальному центрі на БЗВП (яке за іронією долі я проходив у 24му, після 2+ років служби) вся наша навчальна рота не здавала телефони, тому що ми всі були направлені частинами, а от інші роти (що складалися з мобілізованих та/або бусифікованих і ще не розподілені по частинам) отримували телефони лише раз на тиждень. А все знову ж таки чому? – Бо телефони використовувалися як знаряддя втечі. Ми ж тікати не збиралися, відповідно й ставлення інше.
Ну і третє, найгірше - побиття при бусифікації. За минулий рік бусифікували досить велику кількість моїх знайомих (облишимо питання відстрочок, проходження ВЛК і визнання здоровими, а також чому за 4 роки вони не мобілізувалися самотужки), але от ЖОДНОГО із них не били. Знову ж, чому? – Вони не кричали що вільнолюди і "мають права", не кликали на допомогу толпу щоб їх відбивали у ТЦК, не трималися за паркани як коали. Звісно, що моїм знайомим повністю міняти життєвий уклад теж було неприємно і страшно, але й ці абсолютно цивільні люди змирилися, що у воюючій країні немає іншого вибору, крім як її захищати. Також маю один короткий спогад про "утримання у ТЦК", і зовсім не щодо себе - коли я пішов у ТЦК на самому початку, там був один на вигляд зовсім молодий хлопець. Як виявилося, він АТОвець, розвідник з реальним бойовим досвідом, і відповідно у першій черзі мобілізації. Цей хлопець уперто повторював, що знову на війну не поїде. Чим мав він моральне право на таку відмову? – Хтозна: він війну вже бачив (і хтозна які саме жахи), а я на той момент ще ні. Проте, законного права він точно не мав, тому в ТЦК його тримали в альтанці-курилці, не били й нічого такого, і до нього постійно хтось ходив - то юрист з кримінальним кодексом, то воєнком, то ще хтось. З уривків фраз ми чули, що його варіанти їхати або в частину, або в суд - і наполегливо переконували не обирати друге... То був час черг до ТЦК, тому державі й не треба було так панькатися з одним відмовником, зараз часи інші – кожен відмовник, це некомплект у бойовою підрозділі…
Всі три негативні практики виникли як відповідь на негідну поведінку військовозобов'язаних громадян чоловічої статі. Але вина невійськовозобов'язаних теж є: постійно чуємо про «небайдужих», які відбили ухилянта у ТЦК, скандали з футболістами і картинками в стилі «Love is», ГО-шками типу «груп взаємодопомоги», але чи були хоч раз небайдужі цивільні, які висловили підтримку мобілізаційним заходам? Не у соцмережах, а вживу? Може десь хтось із цивільних підійшов і пояснив отим кликушам, ще коли це явище було у зародку, що якщо б не було мобілізації, то самі знаєте чиї танки були б у Києві чи ще далі?… Але ж ні, навіть ті, хто це розуміють, ховали голови в пісок, коли військовослужбовців ТЦК просто матюкали. Тепер вже гірше. І далі буде ще гірше. І в плані ставлення цивільного населення до ТЦК, і в плані методів мобілізації.
Але знаєте, хто і зараз не стикнеться з описаними негативними практиками? Так-так, ті хто підуть самотужки, виберуть частину і посаду. Зараз ви маєте ще й таку розкіш – ми ж у 2022-му робили «стрибок у невідомість».
Спитай у хотаба він тут талдичив, що до 6 червня обмежено придатні мали пройти самі навіть без повісток, інакше штраф. Про це всі казали.
Громадяни віком від 25 до 60 років, які мали статус "обмежено придатний", зобов'язані пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року включно (до 6 червня за іншими джерелами) Після цієї дати таких осіб можуть очікувати штрафи від 17 000 грн, розшук поліцією та автоматичне визнання
Навіщо весь цей текст від пропагандистів. таких пропагандистів зараз маса від Дикого до Казаріна і всі позакривали коментарі або одразу блокують за розумні питання (Казарін за секунду), які не воюють, але кажуть, що колись нібито воювали, і тисяч таких, що взагалі і близько там не були, тільки закликають забирати майно, садити у в'язниці і розстрілювати мільйони людей. При тому ніхто з них не закликає мобілізувати хоча б частину силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів, биків з тилових частин перевести на фронт... Таких зараз море, он золкін взагалі, виправдовував корупцію, виявилось, що заброньований в ГУР! Блогер-розвідник і вже десятки таких Бігуси вирахували... Навіть я тут на цій гілці наводив вже десятки відео, які скасовують весь той текст. Он тільки вчора-позавчора що наводив, вбили людину, відлупцювали ветерана. Все безкарно. І ви, офіцер, виправдовуєте будь-яке свавілля, називаєте мільйони людей, які ніде не служили та мають хвороби, ухилянтами, і закликаєте обрушити їм всі біди на голову, а самі не воюєте і не думаєте. І як це все назвати? Думаєте, це комусь додасть мотивації? Особливо отаким, яких зараз масово хапають, доки ви всі і не думаєте воювати і хочете прикриватись хворими людьми: https://www.facebook.com/share/p/1CJvbgWXiE/
Вже давно минуле те 6 червня. Не один рік пройшов. Ті хто не підтвердили "обмежену придатність" тепер звичайні "придатні", хіба таки зберуть довідок для влк.