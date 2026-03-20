Faceless написав:Про "бусифікацію" , "людоловів" і т.д.
Одразу скажу одну річ, яка буде максимально неприємна цивільному населенню - ви самі винні у більшості мобілізаційних практик ТЦК
Навіщо весь цей текст від пропагандистів. таких пропагандистів зараз маса від Дикого до Казаріна і всі позакривали коментарі або одразу блокують за розумні питання (Казарін за секунду), які не воюють, але кажуть, що колись нібито воювали, і тисяч таких, що взагалі і близько там не були, тільки закликають забирати майно, садити у в'язниці і розстрілювати мільйони людей. При тому ніхто з них не закликає мобілізувати хоча б частину силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів, биків з тилових частин перевести на фронт... Таких зараз море, он золкін взагалі, виправдовував корупцію, виявилось, що заброньований в ГУР! Блогер-розвідник і вже десятки таких Бігуси вирахували... Навіть я тут на цій гілці наводив вже десятки відео, які скасовують весь той текст. Он тільки вчора-позавчора що наводив, вбили людину, відлупцювали ветерана. Все безкарно. І ви, офіцер, виправдовуєте будь-яке свавілля, називаєте мільйони людей, які ніде не служили та мають хвороби, ухилянтами, і закликаєте обрушити їм всі біди на голову, а самі не воюєте і не думаєте. І як це все назвати? Думаєте, це комусь додасть мотивації? Особливо отаким, яких зараз масово хапають, доки ви всі і не думаєте воювати і хочете прикриватись хворими людьми: https://www.facebook.com/share/p/1CJvbgWXiE/
Все що ви можете "навести" то якісь відоси від говноїдів. В мене колеги і знайомі мобілізовані, один навіть певний час працював в ТЦК, потім повернувся на фронт.