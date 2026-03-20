#<1 ... 94959697 Додано: П'ят 20 бер, 2026 12:19 Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати hxbbgaf написав: Faceless написав: Про "бусифікацію" , "людоловів" і т.д.



Одразу скажу одну річ, яка буде максимально неприємна цивільному населенню - ви самі винні у більшості мобілізаційних практик ТЦК



Про "бусифікацію" , "людоловів" і т.д.Одразу скажу одну річ, яка буде максимально неприємна цивільному населенню - ви самі винні у більшості мобілізаційних практик ТЦК



Навіщо весь цей текст від пропагандистів. таких пропагандистів зараз маса від Дикого до Казаріна і всі позакривали коментарі або одразу блокують за розумні питання (Казарін за секунду), які не воюють, але кажуть, що колись нібито воювали, і тисяч таких, що взагалі і близько там не були, тільки закликають забирати майно, садити у в'язниці і розстрілювати мільйони людей. При тому ніхто з них не закликає мобілізувати хоча б частину силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів, биків з тилових частин перевести на фронт... Таких зараз море, он золкін взагалі, виправдовував корупцію, виявилось, що заброньований в ГУР! Блогер-розвідник і вже десятки таких Бігуси вирахували...

Навіть я тут на цій гілці наводив вже десятки відео, які скасовують весь той текст. Он тільки вчора-позавчора що наводив, вбили людину, відлупцювали ветерана. Все безкарно. І ви, офіцер, виправдовуєте будь-яке свавілля, називаєте мільйони людей, які ніде не служили та мають хвороби, ухилянтами, і закликаєте обрушити їм всі біди на голову, а самі не воюєте і не думаєте. І як це все назвати? Думаєте, це комусь додасть мотивації? Особливо отаким, яких зараз масово хапають, доки ви всі і не думаєте воювати і хочете прикриватись хворими людьми:

https://www.facebook.com/share/p/1CJvbgWXiE/ Все що ви можете "навести" то якісь відоси від говноїдів.

В мене колеги і знайомі мобілізовані, один навіть певний час працював в ТЦК, потім повернувся на фронт. Faceless

Додано: П'ят 20 бер, 2026 12:56 Faceless написав: Про "бусифікацію" , "людоловів" і т.д.



Одразу скажу одну річ, яка буде максимально неприємна цивільному населенню - ви самі винні у більшості мобілізаційних практик ТЦК



Нещодавно натрапив на статтю - інтерв'ю з нині-військовослужбовцем ТЦК, а раніше - мінометником, якого під Авдосом привалило у підвалі, змістилися хребці. Він укупі з нездатністю піднімати важке, отримав обмежену придатність, відповідно служити надалі в мінометці (або й у піхоті, бо важке тягати треба практично усюди) вже не міг. Зате руки й ноги на місці. От якраз про таких солдатів жалісливі жіночки бальзаківського віку (і не тільки) кричать - "ухилянти - це ті, хто складали присягу! Повно здорових, навчених, у формі - чому вони не на фронті!"

Та цікаво інше, в інтерв'ю він каже, що ще у 2024му мобілізованих з вулиці відпускали на декілька годин додому, зібрати речі. Потім від цього довелося відмовитися, бо багато хто не повертався.

Пам'ятаю, коли я добровільно мобілізовувався 4 роки тому, мене спитали чи я з речима прийшов. На відповідь "ні" дали список і спитали на коли виписувати повістку на відправку - "на завтра чи післязавтра".

А ще у 2023 чи 24му один ІТвець вів бложик про свою мобілізацію: на блокпосту, де він попався без відстрочки, він попросив виписати повістку "на через тиждень". На його здивування, це спрацювало, і він за тиждень рекрутувався до підрозділу, який сам обрав..



Друге. Про відбирання телефонів (жахлива практика на мою думку) - за 4 роки служби я ні разу із цим не стикався! Одного разу нам наказали видалити телеграм і попередили, що зберуть телефони щоб перевірити, але потім забули. І навіть в навчальному центрі на БЗВП (яке за іронією долі я проходив у 24му, після 2+ років служби) вся наша навчальна рота не здавала телефони, тому що ми всі були направлені частинами, а от інші роти (що складалися з мобілізованих та/або бусифікованих і ще не розподілені по частинам) отримували телефони лише раз на тиждень.

А все знову ж таки чому? – Бо телефони використовувалися як знаряддя втечі. Ми ж тікати не збиралися, відповідно й ставлення інше.



Ну і третє, найгірше - побиття при бусифікації. За минулий рік бусифікували досить велику кількість моїх знайомих (облишимо питання відстрочок, проходження ВЛК і визнання здоровими, а також чому за 4 роки вони не мобілізувалися самотужки), але от ЖОДНОГО із них не били. Знову ж, чому? – Вони не кричали що вільнолюди і "мають права", не кликали на допомогу толпу щоб їх відбивали у ТЦК, не трималися за паркани як коали.

Звісно, що моїм знайомим повністю міняти життєвий уклад теж було неприємно і страшно, але й ці абсолютно цивільні люди змирилися, що у воюючій країні немає іншого вибору, крім як її захищати.

Також маю один короткий спогад про "утримання у ТЦК", і зовсім не щодо себе - коли я пішов у ТЦК на самому початку, там був один на вигляд зовсім молодий хлопець. Як виявилося, він АТОвець, розвідник з реальним бойовим досвідом, і відповідно у першій черзі мобілізації. Цей хлопець уперто повторював, що знову на війну не поїде.

Чим мав він моральне право на таку відмову? – Хтозна: він війну вже бачив (і хтозна які саме жахи), а я на той момент ще ні. Проте, законного права він точно не мав, тому в ТЦК його тримали в альтанці-курилці, не били й нічого такого, і до нього постійно хтось ходив - то юрист з кримінальним кодексом, то воєнком, то ще хтось. З уривків фраз ми чули, що його варіанти їхати або в частину, або в суд - і наполегливо переконували не обирати друге... То був час черг до ТЦК, тому державі й не треба було так панькатися з одним відмовником, зараз часи інші – кожен відмовник, це некомплект у бойовою підрозділі…



Всі три негативні практики виникли як відповідь на негідну поведінку військовозобов'язаних громадян чоловічої статі. Але вина невійськовозобов'язаних теж є: постійно чуємо про «небайдужих», які відбили ухилянта у ТЦК, скандали з футболістами і картинками в стилі «Love is», ГО-шками типу «груп взаємодопомоги», але чи були хоч раз небайдужі цивільні, які висловили підтримку мобілізаційним заходам?

Не у соцмережах, а вживу? Може десь хтось із цивільних підійшов і пояснив отим кликушам, ще коли це явище було у зародку, що якщо б не було мобілізації, то самі знаєте чиї танки були б у Києві чи ще далі?… Але ж ні, навіть ті, хто це розуміють, ховали голови в пісок, коли військовослужбовців ТЦК просто матюкали. Тепер вже гірше. І далі буде ще гірше. І в плані ставлення цивільного населення до ТЦК, і в плані методів мобілізації.



Але знаєте, хто і зараз не стикнеться з описаними негативними практиками?

Так-так, ті хто підуть самотужки, виберуть частину і посаду. Зараз ви маєте ще й таку розкіш – ми ж у 2022-му робили «стрибок у невідомість».



З Днем добровольця усіх, хто пішов служити сам! Бережіть себе, побратими!

https://www.facebook.com/share/p/1G9weLRRLr/ Про "бусифікацію" , "людоловів" і т.д.Одразу скажу одну річ, яка буде максимально неприємна цивільному населенню - ви самі винні у більшості мобілізаційних практик ТЦКНещодавно натрапив на статтю - інтерв'ю з нині-військовослужбовцем ТЦК, а раніше - мінометником, якого під Авдосом привалило у підвалі, змістилися хребці. Він укупі з нездатністю піднімати важке, отримав обмежену придатність, відповідно служити надалі в мінометці (або й у піхоті, бо важке тягати треба практично усюди) вже не міг. Зате руки й ноги на місці. От якраз про таких солдатів жалісливі жіночки бальзаківського віку (і не тільки) кричать - "ухилянти - це ті, хто складали присягу! Повно здорових, навчених, у формі - чому вони не на фронті!"Та цікаво інше, в інтерв'ю він каже, що ще у 2024му мобілізованих з вулиці відпускали на декілька годин додому, зібрати речі. Потім від цього довелося відмовитися, бо багато хто не повертався.Пам'ятаю, коли я добровільно мобілізовувався 4 роки тому, мене спитали чи я з речима прийшов. На відповідь "ні" дали список і спитали на коли виписувати повістку на відправку - "на завтра чи післязавтра".А ще у 2023 чи 24му один ІТвець вів бложик про свою мобілізацію: на блокпосту, де він попався без відстрочки, він попросив виписати повістку "на через тиждень". На його здивування, це спрацювало, і він за тиждень рекрутувався до підрозділу, який сам обрав..Друге. Про відбирання телефонів (жахлива практика на мою думку) - за 4 роки служби я ні разу із цим не стикався! Одного разу нам наказали видалити телеграм і попередили, що зберуть телефони щоб перевірити, але потім забули. І навіть в навчальному центрі на БЗВП (яке за іронією долі я проходив у 24му, після 2+ років служби) вся наша навчальна рота не здавала телефони, тому що ми всі були направлені частинами, а от інші роти (що складалися з мобілізованих та/або бусифікованих і ще не розподілені по частинам) отримували телефони лише раз на тиждень.А все знову ж таки чому? – Бо телефони використовувалися як знаряддя втечі. Ми ж тікати не збиралися, відповідно й ставлення інше.Ну і третє, найгірше - побиття при бусифікації. За минулий рік бусифікували досить велику кількість моїх знайомих (облишимо питання відстрочок, проходження ВЛК і визнання здоровими, а також чому за 4 роки вони не мобілізувалися самотужки), але от ЖОДНОГО із них не били. Знову ж, чому? – Вони не кричали що вільнолюди і "мають права", не кликали на допомогу толпу щоб їх відбивали у ТЦК, не трималися за паркани як коали.Звісно, що моїм знайомим повністю міняти життєвий уклад теж було неприємно і страшно, але й ці абсолютно цивільні люди змирилися, що у воюючій країні немає іншого вибору, крім як її захищати.Також маю один короткий спогад про "утримання у ТЦК", і зовсім не щодо себе - коли я пішов у ТЦК на самому початку, там був один на вигляд зовсім молодий хлопець. Як виявилося, він АТОвець, розвідник з реальним бойовим досвідом, і відповідно у першій черзі мобілізації. Цей хлопець уперто повторював, що знову на війну не поїде.Чим мав він моральне право на таку відмову? – Хтозна: він війну вже бачив (і хтозна які саме жахи), а я на той момент ще ні. Проте, законного права він точно не мав, тому в ТЦК його тримали в альтанці-курилці, не били й нічого такого, і до нього постійно хтось ходив - то юрист з кримінальним кодексом, то воєнком, то ще хтось. З уривків фраз ми чули, що його варіанти їхати або в частину, або в суд - і наполегливо переконували не обирати друге... То був час черг до ТЦК, тому державі й не треба було так панькатися з одним відмовником, зараз часи інші – кожен відмовник, це некомплект у бойовою підрозділі…Всі три негативні практики виникли як відповідь на негідну поведінку військовозобов'язаних громадян чоловічої статі. Але вина невійськовозобов'язаних теж є: постійно чуємо про «небайдужих», які відбили ухилянта у ТЦК, скандали з футболістами і картинками в стилі «Love is», ГО-шками типу «груп взаємодопомоги», але чи були хоч раз небайдужі цивільні, які висловили підтримку мобілізаційним заходам?Не у соцмережах, а вживу? Може десь хтось із цивільних підійшов і пояснив отим кликушам, ще коли це явище було у зародку, що якщо б не було мобілізації, то самі знаєте чиї танки були б у Києві чи ще далі?… Але ж ні, навіть ті, хто це розуміють, ховали голови в пісок, коли військовослужбовців ТЦК просто матюкали. Тепер вже гірше. І далі буде ще гірше. І в плані ставлення цивільного населення до ТЦК, і в плані методів мобілізації.Але знаєте, хто і зараз не стикнеться з описаними негативними практиками?Так-так, ті хто підуть самотужки, виберуть частину і посаду. Зараз ви маєте ще й таку розкіш – ми ж у 2022-му робили «стрибок у невідомість».З Днем добровольця усіх, хто пішов служити сам! Бережіть себе, побратими!

Начальник, ты ж вроде немолод и тоже "пиджак"

Три вопроса к тебе(два связанных):

1) какая у тебя ВУС по кафедре(не цифрами, распиши ты мотопехота там, радиолокация, танкист и т.п.)?

2)годы обучения на кафедре?

3)с какого возраста по твоему и мнению твоих одногруппников(-курсников), что пошли воевать, ухулянтов надо не хватать на улице как собак, не давая даже с ФОПом-работой вопросы текущие решить, не то что определить собаку к другу, а содержимое холодильника в мусорку и соседу-пенсу, и трусов себе на месяц в учебке настирать-нагладить с майками, а деликатно спрашивать "не хотят ли они бетон миндичей и фабрики ахметова с пинчуком позащищать за зарплату выше той, что сейчас имеют(ты ж сам типа айтишник и наверно больше 120кгрн в мес имеешь)?

Если сразу мне в лоб по хотабски что мои 118кило в 51год должны уже 4 года лежать в земле "потомушо ты должен шо земля колхозу" батькивщыне, то напомню что Залужный уехал на Темзу как раз в полтос.

Поизносился.

В окопе волку жрать наверно. Начальник, ты ж вроде немолод и тоже "пиджак"Три вопроса к тебе(два связанных):1) какая у тебя ВУС по кафедре(не цифрами, распиши ты мотопехота там, радиолокация, танкист и т.п.)?2)годы обучения на кафедре?3)с какого возраста по твоему и мнению твоих одногруппников(-курсников), что пошли воевать, ухулянтов надо не хватать на улице как собак, не давая даже с ФОПом-работой вопросы текущие решить, не то что определить собаку к другу, а содержимое холодильника в мусорку и соседу-пенсу, и трусов себе на месяц в учебке настирать-нагладить с майками, а деликатно спрашивать "не хотят ли они бетон миндичей и фабрики ахметова с пинчуком позащищать за зарплату выше той, что сейчас имеют(ты ж сам типа айтишник и наверно больше 120кгрн в мес имеешь)?Если сразу мне в лоб по хотабски что мои 118кило в 51год должны уже 4 года лежать в земле "потомушо ты должен шо земля колхозу" батькивщыне, то напомню что Залужный уехал на Темзу как раз в полтос.Поизносился.В окопе волку жрать наверно. барабашов

Повідомлень: 5734 З нами з: 16.06.15 Подякував: 299 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:21 барабашов





Залужный уехал на Темзу как раз в полтос.





З 14 по 24(?) рік відвоювавши. Давай і ти розкажеш про своє право не воювати після 10 років.



З 14 по 24(?) рік відвоювавши. Давай і ти розкажеш про своє право не воювати після 10 років.Абирвалг, а де відповіді на мої питання? Ти тут пропетляти зібрався? Hotab Додано: П'ят 20 бер, 2026 14:16 Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати барабашов написав: и тоже "пиджак"

Ні, я кафедру не закінчував Faceless

