Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 12:19

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Про "бусифікацію" , "людоловів" і т.д.

Одразу скажу одну річ, яка буде максимально неприємна цивільному населенню - ви самі винні у більшості мобілізаційних практик ТЦК



Навіщо весь цей текст від пропагандистів. таких пропагандистів зараз маса від Дикого до Казаріна і всі позакривали коментарі або одразу блокують за розумні питання (Казарін за секунду), які не воюють, але кажуть, що колись нібито воювали, і тисяч таких, що взагалі і близько там не були, тільки закликають забирати майно, садити у в'язниці і розстрілювати мільйони людей. При тому ніхто з них не закликає мобілізувати хоча б частину силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів, биків з тилових частин перевести на фронт... Таких зараз море, он золкін взагалі, виправдовував корупцію, виявилось, що заброньований в ГУР! Блогер-розвідник і вже десятки таких Бігуси вирахували...
Навіть я тут на цій гілці наводив вже десятки відео, які скасовують весь той текст. Он тільки вчора-позавчора що наводив, вбили людину, відлупцювали ветерана. Все безкарно. І ви, офіцер, виправдовуєте будь-яке свавілля, називаєте мільйони людей, які ніде не служили та мають хвороби, ухилянтами, і закликаєте обрушити їм всі біди на голову, а самі не воюєте і не думаєте. І як це все назвати? Думаєте, це комусь додасть мотивації? Особливо отаким, яких зараз масово хапають, доки ви всі і не думаєте воювати і хочете прикриватись хворими людьми:
https://www.facebook.com/share/p/1CJvbgWXiE/
Все що ви можете "навести" то якісь відоси від говноїдів.
В мене колеги і знайомі мобілізовані, один навіть певний час працював в ТЦК, потім повернувся на фронт.
Faceless
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 12:56

Нещодавно натрапив на статтю - інтерв'ю з нині-військовослужбовцем ТЦК, а раніше - мінометником, якого під Авдосом привалило у підвалі, змістилися хребці. Він укупі з нездатністю піднімати важке, отримав обмежену придатність, відповідно служити надалі в мінометці (або й у піхоті, бо важке тягати треба практично усюди) вже не міг. Зате руки й ноги на місці. От якраз про таких солдатів жалісливі жіночки бальзаківського віку (і не тільки) кричать - "ухилянти - це ті, хто складали присягу! Повно здорових, навчених, у формі - чому вони не на фронті!"
Та цікаво інше, в інтерв'ю він каже, що ще у 2024му мобілізованих з вулиці відпускали на декілька годин додому, зібрати речі. Потім від цього довелося відмовитися, бо багато хто не повертався.
Пам'ятаю, коли я добровільно мобілізовувався 4 роки тому, мене спитали чи я з речима прийшов. На відповідь "ні" дали список і спитали на коли виписувати повістку на відправку - "на завтра чи післязавтра".
А ще у 2023 чи 24му один ІТвець вів бложик про свою мобілізацію: на блокпосту, де він попався без відстрочки, він попросив виписати повістку "на через тиждень". На його здивування, це спрацювало, і він за тиждень рекрутувався до підрозділу, який сам обрав..

Друге. Про відбирання телефонів (жахлива практика на мою думку) - за 4 роки служби я ні разу із цим не стикався! Одного разу нам наказали видалити телеграм і попередили, що зберуть телефони щоб перевірити, але потім забули. І навіть в навчальному центрі на БЗВП (яке за іронією долі я проходив у 24му, після 2+ років служби) вся наша навчальна рота не здавала телефони, тому що ми всі були направлені частинами, а от інші роти (що складалися з мобілізованих та/або бусифікованих і ще не розподілені по частинам) отримували телефони лише раз на тиждень.
А все знову ж таки чому? – Бо телефони використовувалися як знаряддя втечі. Ми ж тікати не збиралися, відповідно й ставлення інше.

Ну і третє, найгірше - побиття при бусифікації. За минулий рік бусифікували досить велику кількість моїх знайомих (облишимо питання відстрочок, проходження ВЛК і визнання здоровими, а також чому за 4 роки вони не мобілізувалися самотужки), але от ЖОДНОГО із них не били. Знову ж, чому? – Вони не кричали що вільнолюди і "мають права", не кликали на допомогу толпу щоб їх відбивали у ТЦК, не трималися за паркани як коали.
Звісно, що моїм знайомим повністю міняти життєвий уклад теж було неприємно і страшно, але й ці абсолютно цивільні люди змирилися, що у воюючій країні немає іншого вибору, крім як її захищати.
Також маю один короткий спогад про "утримання у ТЦК", і зовсім не щодо себе - коли я пішов у ТЦК на самому початку, там був один на вигляд зовсім молодий хлопець. Як виявилося, він АТОвець, розвідник з реальним бойовим досвідом, і відповідно у першій черзі мобілізації. Цей хлопець уперто повторював, що знову на війну не поїде.
Чим мав він моральне право на таку відмову? – Хтозна: він війну вже бачив (і хтозна які саме жахи), а я на той момент ще ні. Проте, законного права він точно не мав, тому в ТЦК його тримали в альтанці-курилці, не били й нічого такого, і до нього постійно хтось ходив - то юрист з кримінальним кодексом, то воєнком, то ще хтось. З уривків фраз ми чули, що його варіанти їхати або в частину, або в суд - і наполегливо переконували не обирати друге... То був час черг до ТЦК, тому державі й не треба було так панькатися з одним відмовником, зараз часи інші – кожен відмовник, це некомплект у бойовою підрозділі…

Всі три негативні практики виникли як відповідь на негідну поведінку військовозобов'язаних громадян чоловічої статі. Але вина невійськовозобов'язаних теж є: постійно чуємо про «небайдужих», які відбили ухилянта у ТЦК, скандали з футболістами і картинками в стилі «Love is», ГО-шками типу «груп взаємодопомоги», але чи були хоч раз небайдужі цивільні, які висловили підтримку мобілізаційним заходам?
Не у соцмережах, а вживу? Може десь хтось із цивільних підійшов і пояснив отим кликушам, ще коли це явище було у зародку, що якщо б не було мобілізації, то самі знаєте чиї танки були б у Києві чи ще далі?… Але ж ні, навіть ті, хто це розуміють, ховали голови в пісок, коли військовослужбовців ТЦК просто матюкали. Тепер вже гірше. І далі буде ще гірше. І в плані ставлення цивільного населення до ТЦК, і в плані методів мобілізації.

Але знаєте, хто і зараз не стикнеться з описаними негативними практиками?
Так-так, ті хто підуть самотужки, виберуть частину і посаду. Зараз ви маєте ще й таку розкіш – ми ж у 2022-му робили «стрибок у невідомість».

З Днем добровольця усіх, хто пішов служити сам! Бережіть себе, побратими!
https://www.facebook.com/share/p/1G9weLRRLr/

Начальник, ты ж вроде немолод и тоже "пиджак"
Три вопроса к тебе(два связанных):
1) какая у тебя ВУС по кафедре(не цифрами, распиши ты мотопехота там, радиолокация, танкист и т.п.)?
2)годы обучения на кафедре?
3)с какого возраста по твоему и мнению твоих одногруппников(-курсников), что пошли воевать, ухулянтов надо не хватать на улице как собак, не давая даже с ФОПом-работой вопросы текущие решить, не то что определить собаку к другу, а содержимое холодильника в мусорку и соседу-пенсу, и трусов себе на месяц в учебке настирать-нагладить с майками, а деликатно спрашивать "не хотят ли они бетон миндичей и фабрики ахметова с пинчуком позащищать за зарплату выше той, что сейчас имеют(ты ж сам типа айтишник и наверно больше 120кгрн в мес имеешь)?
Если сразу мне в лоб по хотабски что мои 118кило в 51год должны уже 4 года лежать в земле "потомушо ты должен шо земля колхозу" батькивщыне, то напомню что Залупный уехал на Темзу как раз в полтос.
Поизносился.
В окопе водку жрать наверно.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 20 бер, 2026 18:54, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:21

барабашов


Залужный уехал на Темзу как раз в полтос.


З 14 по 24(?) рік відвоювавши. Давай і ти розкажеш про своє право не воювати після 10 років.

Абирвалг, а де відповіді на мої питання? Ти тут пропетляти зібрався?
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 14:16

  барабашов написав:и тоже "пиджак"

Ні, я кафедру не закінчував
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 16:17

Помоему, он с 2022 окоп видел только в бинокль


Скільки і в яких роках захищав державу Вадік?
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 18:51

Вадик мог запустить едрёну ракету по Вашингтону с Капустиного Яру пока офицеры отмечали конец ГКЧП спиртом и компотом, поминая Пуго и Кручину, но сдержался
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 19:01

  барабашов написав:Вадик мог запустить едрёну ракету по Вашингтону с Капустиного Яру пока офицеры отмечали конец ГКЧП спиртом и компотом, поминая Пуго и Кручину,

Але нажаль в руках була лише швабра і віник , якими він прибирав щодня казарменне приміщення
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 19:08

  Faceless написав:Обовʼязок оновити дані для всіх
Обовʼязок регулярно проходити влк - для всіх
Мобілізувати можуть будь-кого

Це все вигадки, не потужнічайте, даю 100% гарантію що жодного лендлорда з київської гілки не буде мобілізовано до кінця війни.

  Faceless написав:Всі мають зʼявлятися

Це дуже смішно звучить. Гречкосії мають з'явитися в першу чергу.
Гречкосії мають з'явитися в першу чергу.


Лінк на цю вимогу є ?

жодного лендлорда з київської гілки не буде мобілізовано до кінця війни.


Ну якщо щоразу , як питають документи, слюнявити купюрами, так може і не будуть . Ви ж он теж якось виїхали, хоча виїзду нема. Звичайний «гречкосій». Чи не сіяв ніколи?

Цікавий ви насправді персонаж.
По масті борець за права абирвалгів- гречкосіїв , але по факту виїхав після 24.02.22 , що недоступно гречкосію. Чудеса та й годі. І отак всюди, як пошкрябати оцих борцунів за правду .
Барабашов, який тут виступає за справедливість, офіцер запасу який жодного дня не воював,
Вадік, який розказує що він комбайнер і саме комбайнери воюють, не воював і не збирається
Абирвалг, який розказує як «хапають хворих», переконує що він дуже хворий, але його не тільки не хапають, а він навіть ходить за патрулями і підслуховує розмови! Он як «хапають»!
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 19:43

  Hotab написав:По масті

А Ви що, з тих хто живе по правам АУЕ?

  Hotab написав:Ви ж он теж якось виїхали, хоча виїзду нема. Звичайний «гречкосій». Чи не сіяв ніколи?

Я вже писав, заплачено 0 грн 0 коп. Без зв'язків. Законно. Цікаво, чого я маю виправдовуватись? Ви ж теж законно виїхали? Чи ні? Значить непрості і на лапу кинули комусь? Чи сорт - вищий? Короче задаєте доволі глупі питання.
