Faceless написав:

Про "бусифікацію" , "людоловів" і т.д.Одразу скажу одну річ, яка буде максимально неприємна цивільному населенню - ви самі винні у більшості мобілізаційних практик ТЦКНещодавно натрапив на статтю - інтерв'ю з нині-військовослужбовцем ТЦК, а раніше - мінометником, якого під Авдосом привалило у підвалі, змістилися хребці. Він укупі з нездатністю піднімати важке, отримав обмежену придатність, відповідно служити надалі в мінометці (або й у піхоті, бо важке тягати треба практично усюди) вже не міг. Зате руки й ноги на місці. От якраз про таких солдатів жалісливі жіночки бальзаківського віку (і не тільки) кричать - "ухилянти - це ті, хто складали присягу! Повно здорових, навчених, у формі - чому вони не на фронті!"Та цікаво інше, в інтерв'ю він каже, що ще у 2024му мобілізованих з вулиці відпускали на декілька годин додому, зібрати речі. Потім від цього довелося відмовитися, бо багато хто не повертався.Пам'ятаю, коли я добровільно мобілізовувався 4 роки тому, мене спитали чи я з речима прийшов. На відповідь "ні" дали список і спитали на коли виписувати повістку на відправку - "на завтра чи післязавтра".А ще у 2023 чи 24му один ІТвець вів бложик про свою мобілізацію: на блокпосту, де він попався без відстрочки, він попросив виписати повістку "на через тиждень". На його здивування, це спрацювало, і він за тиждень рекрутувався до підрозділу, який сам обрав..Друге. Про відбирання телефонів (жахлива практика на мою думку) - за 4 роки служби я ні разу із цим не стикався! Одного разу нам наказали видалити телеграм і попередили, що зберуть телефони щоб перевірити, але потім забули. І навіть в навчальному центрі на БЗВП (яке за іронією долі я проходив у 24му, після 2+ років служби) вся наша навчальна рота не здавала телефони, тому що ми всі були направлені частинами, а от інші роти (що складалися з мобілізованих та/або бусифікованих і ще не розподілені по частинам) отримували телефони лише раз на тиждень.А все знову ж таки чому? – Бо телефони використовувалися як знаряддя втечі. Ми ж тікати не збиралися, відповідно й ставлення інше.Ну і третє, найгірше - побиття при бусифікації. За минулий рік бусифікували досить велику кількість моїх знайомих (облишимо питання відстрочок, проходження ВЛК і визнання здоровими, а також чому за 4 роки вони не мобілізувалися самотужки), але от ЖОДНОГО із них не били. Знову ж, чому? – Вони не кричали що вільнолюди і "мають права", не кликали на допомогу толпу щоб їх відбивали у ТЦК, не трималися за паркани як коали.Звісно, що моїм знайомим повністю міняти життєвий уклад теж було неприємно і страшно, але й ці абсолютно цивільні люди змирилися, що у воюючій країні немає іншого вибору, крім як її захищати.Також маю один короткий спогад про "утримання у ТЦК", і зовсім не щодо себе - коли я пішов у ТЦК на самому початку, там був один на вигляд зовсім молодий хлопець. Як виявилося, він АТОвець, розвідник з реальним бойовим досвідом, і відповідно у першій черзі мобілізації. Цей хлопець уперто повторював, що знову на війну не поїде.Чим мав він моральне право на таку відмову? – Хтозна: він війну вже бачив (і хтозна які саме жахи), а я на той момент ще ні. Проте, законного права він точно не мав, тому в ТЦК його тримали в альтанці-курилці, не били й нічого такого, і до нього постійно хтось ходив - то юрист з кримінальним кодексом, то воєнком, то ще хтось. З уривків фраз ми чули, що його варіанти їхати або в частину, або в суд - і наполегливо переконували не обирати друге... То був час черг до ТЦК, тому державі й не треба було так панькатися з одним відмовником, зараз часи інші – кожен відмовник, це некомплект у бойовою підрозділі…Всі три негативні практики виникли як відповідь на негідну поведінку військовозобов'язаних громадян чоловічої статі. Але вина невійськовозобов'язаних теж є: постійно чуємо про «небайдужих», які відбили ухилянта у ТЦК, скандали з футболістами і картинками в стилі «Love is», ГО-шками типу «груп взаємодопомоги», але чи були хоч раз небайдужі цивільні, які висловили підтримку мобілізаційним заходам?Не у соцмережах, а вживу? Може десь хтось із цивільних підійшов і пояснив отим кликушам, ще коли це явище було у зародку, що якщо б не було мобілізації, то самі знаєте чиї танки були б у Києві чи ще далі?… Але ж ні, навіть ті, хто це розуміють, ховали голови в пісок, коли військовослужбовців ТЦК просто матюкали. Тепер вже гірше. І далі буде ще гірше. І в плані ставлення цивільного населення до ТЦК, і в плані методів мобілізації.Але знаєте, хто і зараз не стикнеться з описаними негативними практиками?Так-так, ті хто підуть самотужки, виберуть частину і посаду. Зараз ви маєте ще й таку розкіш – ми ж у 2022-му робили «стрибок у невідомість».З Днем добровольця усіх, хто пішов служити сам! Бережіть себе, побратими!