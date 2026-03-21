#<1 ... 979899100 Додано: Суб 21 бер, 2026 10:59 Hotab написав: BIGor

А ви взагалі вхопили бога за бороду,



В чому?



Якби я в 15-му (наприклад) поклав на все і пішов в цивільну авіакомпанію, то зараз був би доларовим мільйонером і дійсно можна сказати «вхопив бога за бороду».

А я станом на другу половину 23-го року мав хуєву тучу років бойового досвіду по захисту халамидників абирвалгів і ліквідних 40 тис доларів налу (чудом баришня вивезла з вже окупованого Херсону в багажнику мого авто в березні 22-го) , зароблених знов таки не в державі Україна за всі роки служби їй. І все з нуля почав.

Розкажіть про свої «гірші/кращі» роки життя, набрав попкорну. В чому?Якби я в 15-му (наприклад) поклав на все і пішов в цивільну авіакомпанію, то зараз був би доларовим мільйонером і дійсно можна сказати «вхопив бога за бороду».А я станом на другу половину 23-го року мав хуєву тучу років бойового досвіду по захисту халамидників абирвалгів і ліквідних 40 тис доларів налу (чудом баришня вивезла з вже окупованого Херсону в багажнику мого авто в березні 22-го) , зароблених знов таки не в державі Україна за всі роки служби їй. І все з нуля почав.Розкажіть про свої «гірші/кращі» роки життя, набрав попкорну.

та не звезди

В Бритиш Эйрлейнс сходу да первым пилотом чего то двухпалубного штоли б тебя взяли?

Да и там 120000фунтов на руки от силы

И комиссии которые хрен купишь если давление с сердечком шалят. та не звездиВ Бритиш Эйрлейнс сходу да первым пилотом чего то двухпалубного штоли б тебя взяли?Да и там 120000фунтов на руки от силыИ комиссии которые хрен купишь если давление с сердечком шалят. барабашов

барабашов Повідомлень: 5740 З нами з: 16.06.15 Подякував: 299 раз. Подякували: 375 раз. Профіль Додано: Суб 21 бер, 2026 11:15 барабашов



В Бритиш Эйрлейнс сходу да первым пилотом чего то двухпалубного штоли б тебя взяли?





80 за рік з врахуванням періодів і дома, де нема зарплати.

Ну да, мільйона б не було за 10 років. За 13-15 можливо.



В Африці доплата за ризик. За останні 10 років кілька машин розстріляли , загиблі екіпажі є. Один екіпаж в заручниках 4-й рік . Брітіш канєш краще, але це інший шлях, і починати його треба в 20 років. А не після 26 календарних років відданих державі за копійки.





И комиссии которые хрен купишь если давление с сердечком шалят.





Стандарти і методики в цивільній авіації універсальні по всьому світу, І медицину проходити можна будь де в світі. Військова льотна комісія в Вінниці на порядок серйозніша будь якої цивільної в світі. 80 за рік з врахуванням періодів і дома, де нема зарплати.Ну да, мільйона б не було за 10 років. За 13-15 можливо.В Африці доплата за ризик. За останні 10 років кілька машин розстріляли , загиблі екіпажі є. Один екіпаж в заручниках 4-й рік . Брітіш канєш краще, але це інший шлях, і починати його треба в 20 років. А не після 26 календарних років відданих державі за копійки.Стандарти і методики в цивільній авіації універсальні по всьому світу, І медицину проходити можна будь де в світі. Військова льотна комісія в Вінниці на порядок серйозніша будь якої цивільної в світі. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18246 З нами з: 15.02.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 2595 раз. Профіль 6 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 11:24 Faceless написав: hxbbgaf написав: Спитай у хотаба він тут талдичив, що до 6 червня обмежено придатні мали пройти самі навіть без повісток, інакше штраф. Про це всі казали.

Громадяни віком від 25 до 60 років, які мали статус "обмежено придатний", зобов'язані пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року включно (до 6 червня за іншими джерелами)

Після цієї дати таких осіб можуть очікувати штрафи від 17 000 грн, розшук поліцією та автоматичне визнання Вже давно минуле те 6 червня. Не один рік пройшов.

Ті хто не підтвердили "обмежену придатність" тепер звичайні "придатні", хіба таки зберуть довідок для влк. Спитай у хотаба він тут талдичив, що до 6 червня обмежено придатні мали пройти самі навіть без повісток, інакше штраф. Про це всі казали.Вже давно минуле те 6 червня. Не один рік пройшов.Ті хто не підтвердили "обмежену придатність" тепер звичайні "придатні", хіба таки зберуть довідок для влк.

Чого не один, менше року пройшло. Здається, ви знову не розумієте. про що пишете. А чого вони всі автоматом придатні, в кого було написано непридатний в мирний час, напевно, це не просто так було написано, а через хвороби? Служити в армії були непридатні, а йти на штурми проти підготовлених російських контрактників, які пішли за гроші зі своє волі, значить, придатні? А половині обмежено придатних навіть за офіційної статистики і тим, хто вчасно прийшов, писали повністю придатний. Отакої! Ну, хтось, може, і купив, але я писав, таких було небагато, бо в армію вже призивали мало кого, навпаки, частіше платили за придатність, щоб потім піти в менти, да і всі йшли в вузи, а післі вузів, взагалі, призивали в кращому випадку 1 із 100, навіть, як не було кафедри. І це все поки откі офіцери як ви не воюють і не збираються. hxbbgaf Повідомлень: 23149 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1684 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль Додано: Суб 21 бер, 2026 11:28 hxbbgaf



в кого було написано непридатний в мирний час, напевно, це не просто так було написано, а через хвороби?





Мій ти пупсік. В корумпованій (по твоїм же словам) країні довідки про обмежену придатність не липові 😅😅

Тут я вірю паперам, а отут не вірю. Кумедний абирвалг)) Мій ти пупсік. В корумпованій (по твоїм же словам) країні довідки про обмежену придатність не липові 😅😅Тут я вірю паперам, а отут не вірю. Кумедний абирвалг)) Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18246 З нами з: 15.02.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 2595 раз. Профіль 6 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 11:35 Faceless написав: hxbbgaf написав: Faceless написав: Про "бусифікацію" , "людоловів" і т.д.



Одразу скажу одну річ, яка буде максимально неприємна цивільному населенню - ви самі винні у більшості мобілізаційних практик ТЦК

Про "бусифікацію" , "людоловів" і т.д.Одразу скажу одну річ, яка буде максимально неприємна цивільному населенню - ви самі винні у більшості мобілізаційних практик ТЦК

Навіщо весь цей текст від пропагандистів. таких пропагандистів зараз маса від Дикого до Казаріна і всі позакривали коментарі або одразу блокують за розумні питання (Казарін за секунду), які не воюють, але кажуть, що колись нібито воювали, і тисяч таких, що взагалі і близько там не були, тільки закликають забирати майно, садити у в'язниці і розстрілювати мільйони людей. При тому ніхто з них не закликає мобілізувати хоча б частину силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів, биків з тилових частин перевести на фронт... Таких зараз море, он золкін взагалі, виправдовував корупцію, виявилось, що заброньований в ГУР! Блогер-розвідник і вже десятки таких Бігуси вирахували...

Навіть я тут на цій гілці наводив вже десятки відео, які скасовують весь той текст. Он тільки вчора-позавчора що наводив, вбили людину, відлупцювали ветерана. Все безкарно. І ви, офіцер, виправдовуєте будь-яке свавілля, називаєте мільйони людей, які ніде не служили та мають хвороби, ухилянтами, і закликаєте обрушити їм всі біди на голову, а самі не воюєте і не думаєте. І як це все назвати? Думаєте, це комусь додасть мотивації? Особливо отаким, яких зараз масово хапають, доки ви всі і не думаєте воювати і хочете прикриватись хворими людьми:

https://www.facebook.com/share/p/1CJvbgWXiE/ Навіщо весь цей текст від пропагандистів. таких пропагандистів зараз маса від Дикого до Казаріна і всі позакривали коментарі або одразу блокують за розумні питання (Казарін за секунду), які не воюють, але кажуть, що колись нібито воювали, і тисяч таких, що взагалі і близько там не були, тільки закликають забирати майно, садити у в'язниці і розстрілювати мільйони людей. При тому ніхто з них не закликає мобілізувати хоча б частину силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів, биків з тилових частин перевести на фронт... Таких зараз море, он золкін взагалі, виправдовував корупцію, виявилось, що заброньований в ГУР! Блогер-розвідник і вже десятки таких Бігуси вирахували...Навіть я тут на цій гілці наводив вже десятки відео, які скасовують весь той текст. Он тільки вчора-позавчора що наводив, вбили людину, відлупцювали ветерана. Все безкарно. І ви, офіцер, виправдовуєте будь-яке свавілля, називаєте мільйони людей, які ніде не служили та мають хвороби, ухилянтами, і закликаєте обрушити їм всі біди на голову, а самі не воюєте і не думаєте. І як це все назвати? Думаєте, це комусь додасть мотивації? Особливо отаким, яких зараз масово хапають, доки ви всі і не думаєте воювати і хочете прикриватись хворими людьми: Все що ви можете "навести" то якісь відоси від говноїдів.

В мене колеги і знайомі мобілізовані, один навіть певний час працював в ТЦК, потім повернувся на фронт. Все що ви можете "навести" то якісь відоси від говноїдів.В мене колеги і знайомі мобілізовані, один навіть певний час працював в ТЦК, потім повернувся на фронт.



Ну, от, ви називаєте родичів людей, які пережили тортури в ТЦК чи не пережили, говноїдами. Бо себе записали до вищої касти. За яку ті "говноїди", з ваших слів, мають віддати своє життя або покалічитись, доки ви будете насолоджуватись мирним життям. А відео - воно і в Африці відео, і, насправді, неважливо, хто його знімав - це беззаперечний доказ.

Ну, зрозуміло, "мобілізовані" в ТЦК. А потім, напевно, пішли командувати і відправляти на смерть, це трошки інше, аніж самим йти на смерть, і ставлення до офіцерів "трохи" інше. Навіть, якщо вам вірити, не допускати, що це фраза, вигадана на ходу.

А от під вашою же простинею пішла реальність, хтось написав дільний камент.

Ivan Markov

Illia Gavrylenko навіщо бити? Все просто, можна (і краще) навіть не сильно бити, а просто пошарпати, - тримати, викручувати руки, людина буде сіпатися та ДУЖЕ лякатися. 2-3 хвилини цілком досить щоб рівень адреналіну був захмарний+ кисневе голодування. Мозок (відділи, що відповідають за раціональне мислення - префронтальна кора) вимикається. Після цього запаковка до буса, відчуття повної безпорадності, невизначеності майбутнього. І людина буде готова НА ВСЕ, щоб це зупинити - зняти з карти, зайняти у друзів, родини...

До нормальної мобілізації це ніякого відношення не має. Звичайне пограбування.

Бізнес, до речі, офігений - доїти населення можна довго та безпечно. Бо той, хто відкупився, навряд чи заяву понесе, а а той, що вже у армії нічого не доведе. А якщо навіть доведе, будуть свідки, відео з камер, то штраф у 17 тисяч гривень відіб'ється за день, а скоріш за все з общака компенсують. А реального покарання 3-12 років українські суди нікому поки не дають.

Отакої! Дільне пояснення, навіщо це все влаштували. Бізнес і нічого особистого. Якщо не занурюватись у хащі і не допускати, що це зрада і робота на ворога. hxbbgaf Повідомлень: 23149 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1684 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль

