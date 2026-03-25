Он нова історія, як ТЦКшники вбили людину. Але фейслес таке підтримує (а що ж робити, ухилянти.... коли сам теж і близько ніде не воював, хоча вбивцям пофігу кого вбивати, он з Сопіна вимагали гроші, а він був не проти мобілізації, але все одно вбили).. https://www.youtube.com/watch?v=-dUS0yk8dKE
hxbbgaf написав:Ну, офіцери всі давали присягу. А просто серед цивільного населення останнім часом служила в армії вже меншість. А як же честь офіцера? Хоча зрозуміло, для вас це порожні слова, як і присяга, як і присяга судді, як і клятва Гіпократа... Тому так і живемо. Яскраво і з такими темпами недовго, як все це не змінювати, про що я пишу. Тільки абирвалги у всьому винні.
Присяга важить більше за законодавство? Ви можете сказати так чи ні? Клятва Гіпократа це такий собі історичний прикол. Лікарі не складають ніяку клятву Гіпократа. Є формальна "Клятва лікаря України". Вона досить загальна і знову ж таки більше церемоніальна.
відповідальність є. відповідальність за порушення присяги
Яка??? Конкретна відповідь. Чекаю.
більшість пливе за течією. І плює на присягу. Коли є можливості виїхати звідти. Але ти їх виправдовуєш,
Куди саме вони мають виїхати? Ти їм надав житло? До тебе з мамою на трою ? Згідно якого закону люди з окупованих мають виїхати? Чекаю конкретні відповіді.
Мова йшла не тільки про випускників кафедр, а про офіцерів взагал
Яких «офіцерів». Говори конкретно, діючих військових ЗСУ? Хоч офіцерів, хоч солдат, хоч генералів? Так. І хто не виїхав - державна зрада. Чи військових пенсіонерів? Ні. До них вимога виїхати рівно така ж, як на будь якого іншого кримчанина, бо вони цивільні. Тобто такої вимоги нема. (Або надай конкретні статті конкретних законів) Питання? Що не зрозуміло?
Запитай у ШІ.
Відповідальність за порушення присяги в Україні залежить від статусу особи (військовий, держслужбовець, суддя) і передбачає дисциплінарні стягнення (догана, звільнення) або кримінальну відповідальність (позбавлення волі) у разі тяжких злочинів, як-от зрада чи дезертирство. Для військових це часто призводить до суворих стягнень, включаючи пониження у званні чи звільнення.
А згідно з яким законом офіцер звільняється від військового обов'язку? Що більшість не воює і каже, що крутили ТЦК на своєму органі, бо їм можуть надати посади тільки за восом і званням, і в тому окремому кабінеті, що там зробили для офіцерів (поділили людей на касти), кажуть, з ними погоджуються. То тим офіцерам, що не пішли воювати проти окупанта, залишились з ним, ще й пішли за нього воювати, ще й житло мав хтось надати? А інакше вони мають наплювати на присягу і військовий обов'язок і ще й піти з ворогом бити своїх? Оце офіцерська логіка, честь зашкалює! Якщо ще й ніхто не тримає на окупованій території, і житло, до речі, таки дадуть і у нас як ВПО, і закордоном, та ще й купу бабок соціалки, медичні гарантії і т.д. І право на роботу. І при цьому всьому залишатись на окупованих територіях - це вже власний вибір. А взагалі, мал б приїхати в Україну і виконувати обов'язок, якщо громадяни України, і, тим більше, якщо давали присягу, а тепер плюють на неї. Та ти що... І 80%, що їх залишились в Криму, таки зрадники? Може, ще й покарання отримали?