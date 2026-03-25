|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 25 бер, 2026 10:32
Так а навіщо тоді військові? Як вони великі командири, яких стільки не треба, або пенсіонери в 43, і тому плюють у стелю, і навіть обов'язок на них не розповсюджуєтьтся, а воювати за них мають хворі? Така система приречена.
Додано: Сер 25 бер, 2026 10:34
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
А ви вважаєте, що вони існують, щоб ви спокійно жерли психотропи і ні за що не переживали?
Додано: Сер 25 бер, 2026 10:53
Ну, мабуть, щоб воювати, існують військові, для того, щоб інші спокійно жили. Для того вони обрали цю професію, присягнули захищати народ (а не хапати його і ламати йому ребра і вбивати, он як Сопіна, Сахарука, Танчика і т.д.). Так у всьому світі, окрім нас. Он Трамп кого відправляє на той острів - піхотинців, військових тренованих і ще й які самі собі обрали цей шлях, а не епілептиків і інфарктників, нахапаних на вулиці.
А хто що жере, це, взагалі, ані ваша справа, ані військових.
І за Конституцією вони ніяк не можуть бути використані проти власного народу, а те, що зараз відбувається (і купа посилань, що я тут даю, цьому підтвердження, бо мова про ТЦК, яких влада сама віднесла до ЗСУ), це чергове повне порушення Конституції. Яка в нас не працює від слова зовсім, жодного права у звичайної людини не залишилось, тільки одні хворі і беззахисні всім і у всьому винні.
|