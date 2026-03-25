Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 10:32

Так а навіщо тоді військові? Як вони великі командири, яких стільки не треба, або пенсіонери в 43, і тому плюють у стелю, і навіть обов'язок на них не розповсюджуєтьтся, а воювати за них мають хворі? Така система приречена.
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 10:34

hxbbgaf написав:
А ви вважаєте, що вони існують, щоб ви спокійно жерли психотропи і ні за що не переживали?
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 10:53

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:
А ви вважаєте, що вони існують, щоб ви спокійно жерли психотропи і ні за що не переживали?

Ну, мабуть, щоб воювати, існують військові, для того, щоб інші спокійно жили. Для того вони обрали цю професію, присягнули захищати народ (а не хапати його і ламати йому ребра і вбивати, он як Сопіна, Сахарука, Танчика і т.д.). Так у всьому світі, окрім нас. Он Трамп кого відправляє на той острів - піхотинців, військових тренованих і ще й які самі собі обрали цей шлях, а не епілептиків і інфарктників, нахапаних на вулиці.
А хто що жере, це, взагалі, ані ваша справа, ані військових.
І за Конституцією вони ніяк не можуть бути використані проти власного народу, а те, що зараз відбувається (і купа посилань, що я тут даю, цьому підтвердження, бо мова про ТЦК, яких влада сама віднесла до ЗСУ), це чергове повне порушення Конституції. Яка в нас не працює від слова зовсім, жодного права у звичайної людини не залишилось, тільки одні хворі і беззахисні всім і у всьому винні.
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 12:53

  hxbbgaf написав:

Професію. Не мету всього життя. І саме професія визначає що вони можуть закрити певні посади, які вимагають спеціальних знань. Для цього і існує ВОС.
Але це зовсім не означає, що у випадку повномашстабної війни хббгаф може лежачи на дивані розказувати хто має замість нього йти в солдати
  hxbbgaf написав:тільки одні хворі і беззахисні всім і у всьому винні.

хай матуся сопельки витре
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 15:03

hxbbgaf

Ну, мабуть, щоб воювати, існують військові,


Військові - так. Але ж ти про цивільних. Різницю між цивільними і військовим я тобі наводив. Почитаєш вище. Це всі хто зараз не служить,
Ти хочеш щоб один цивільний став військовим терміново знов. А такий самий цивільний ти - і далі куєм груші околачував. Так не буває і не буде. Ви з Детройтом однакові цивільні. Рівні перед законом і обовʼязок захищати у вас однаковий. Різниця лише в тому, що він має деяку військову кваліфікацію і буде призватись скоріше за все (але не факт) по ній. А у тебе нема - ти по рандомній. Яка вимагає найпростішої і найшвидшої підготовки.
Я чекаю відповіді на питання:
- норма закону яка вимагає від цивільного чоловіка їхати з окупованих на неокуповану
- які саме кодекси чи пункти статутів притягують до відповідальності за порушення вимог присяги

Коли будуть відповіді?


Ну, це вже анекдот про пожежника в дії. Зробив вибір, пішов у військові,



«Пожежного»
І це гарний приклад. Пожежний , який звільнився з роботи пожежного, їздить на виїзди тушити пожежі? Чи він вже не пожежний і не робить цього?


І за Конституцією вони ніяк не можуть бути використані проти власного народу



Чому згадка про конституцію лише коли вигідно, і амнезія коли ні? Що конституція каже про обовʼязок абирвалга захищати свою державу?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 бер, 2026 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 15:24

Ага, добре прилаштувались, як професійні військові, то по восу, коли той вос зараз нікому не портібен. А як не треба з таким восом, все на конституційний обов'язок і присягу можеш плювати, як і в потолок. Наклепали більше мільйона офіцерів, а солдат на фронті 200 тис. Зрозуміло, що стільки офіцерів не треба. Теж можеш плювати і не воювати! А хворі, яких нахапали, відлупцювали і притягли, мають сидіти до скону в окопі чи, взагалі, піти в штурм і безглуздо загинути в першому бою. В якій ще країні ви таке бачили, ахвіцери? І яка мета цього дійства? Не схоже, що перемога.
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 15:26

hxbbgaf


професійні військові,


Дай визначення цього терміну.
Я так розумію «всі хто колись складали присягу» ?? :lol:


можеш плювати, як і в потолок


Ну тобто як і ти? Ти теж «професійний військовий «, що плюєш в потолок? 😅


Наклепали більше мільйона офіцерів


Ти знов забув, що значно менше? 😅

А скільки абирвалгів на клепали, щоб замінити 200 тис солдат? 10 мільйонів? 😅

А хворі, яких нахапали, відлупцювали і притягли,


Всі 10 млн хворі?)

В якій ще країні ви таке бачили,


Що «бачили»? Це тільки ти після таблеток бачиш. Я особисто бачу що призивають всіх: і повністю здорових, і не повністю. І офіцерів, і солдат. Просто в тебе з Трої погано видно

я чекаю відповіді на конкретні питання!!

- норма закону яка вимагає від цивільного чоловіка їхати з окупованих на неокуповану
- які саме кодекси чи пункти статутів притягують до відповідальності за порушення вимог присяги

Коли будуть відповіді?

Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 16:09

Професійний військовий - той що закінчив військовий заклад.
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 16:18

  hxbbgaf написав:

А військові найманці-рядові, що не закнчували військовий ВНЗ, не професійні?
:mrgreen:
Ви любите відповіді від ШІ, от вам:
Професійний військовий — це особа, яка проходить службу у збройних силах на контрактній основі, має спеціальну військову освіту або підготовку, виконує службові обов’язки як основний вид діяльності, отримує за це заробітну плату та підпорядковується військовим статутам і дисципліні. Такий військовий відрізняється від призовника або резервіста тим, що його служба є постійною та професійною, а не тимчасовою чи добровільною у разі мобілізації.
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 16:18

  hxbbgaf написав:

Який саме?
Є дворічні курси. Є середня спеціальна 3 роки. Є 4 , є 5.
Скільки років має попрацювати, щоб стати «професійним військовим»? Ну наприклад випускник ВУЗу банківської справи через 20 років торгової трипером на ринку - банкір професійний? Чи ні?
Випускник педу, який не працював вчителем- професійний педагог? в 40 років??
Розʼясни мені нормально, що таке «професійний військовий»
Поки що незрозуміло як мої колеги, які зі мною закінчили інститут льотчиків ВПС і вже 25 років ні дня не літають, а торгують вікнами - вони професійні військові??
Давай конкретику, що в них професійного?

І не думай що я забув про питання.
Вони тебе чекають


я чекаю відповіді на конкретні питання!!

- норма закону яка вимагає від цивільного чоловіка їхати з окупованих на неокуповану
- які саме кодекси чи пункти статутів притягують до відповідальності за порушення вимог присяги

Коли будуть відповіді?

Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 бер, 2026 16:20, всього редагувалось 1 раз.
