Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Персональні теми форумчан / Южаніна: кожен

силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

тему Відповісти

на тему Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.

#<1 ... 107108109110 Додано: Суб 28 бер, 2026 10:00 hxbbgaf

Ні,, у слова «зрада» є юридичне обґрунтування і відповідальність за неї.

Ми вже зʼясували, що ти пернув в муку про «відповідальність за порушення вимог присяги». Нічого ти зміг навести в якості доказів.

Тепер та сама історія з «зрада»? Зрадити може діючий військовослужбовець. А як щодо цивільних осіб що залишились на окупованих? Ти крім словоблуддя здатний навести докази ?

Серед них багато і хто служить ворогу. І навіть платити податки агресору це теж зрада. Це фінансування тероризму і агресії. Вже є люди, які за таке сидять, розказували не раз. А окуповані території - то юридично Україна. І хто з нас словоблуд? Але ти вже готовий виправдати будь-кого, якщо він офіцер. Серед них багато і хто служить ворогу. І навіть платити податки агресору це теж зрада. Це фінансування тероризму і агресії. Вже є люди, які за таке сидять, розказували не раз. А окуповані території - то юридично Україна. І хто з нас словоблуд? Але ти вже готовий виправдати будь-кого, якщо він офіцер. hxbbgaf Повідомлень: 23195 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1685 раз. Подякували: 2389 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 бер, 2026 10:22 hxbbgaf



Серед них багато і хто служить ворогу





Я розумію твою спробу змішати побільше гівна, щоб не розгрібалосб, але у тебе є я і я тобі допоможу.

Той хто служить в окупаційній армії і тим більше бере участь у БД - у того своя відповідальність. І я про це раніше тобі вказував, просто у тебе памʼять як і інфузорії в туфельках.

Мова ж про цивільних людей. Яких ти чомусь називаєш «офіцери», хоча це не так. Ще раз, ти здатний надати статті порушених законів і відповідальність згідно кодексів , яку вони мають нести? Я чекаю вже другий тиждень.



Фінансування тероризму





Ситуація з окупованими територіями



У більшості випадків:

• люди платять “податки” в умовах примусу (щоб працювати, не втратити майно, уникнути переслідування);

• відсутня реальна альтернатива;

• немає мети підтримувати збройні формування.



У таких умовах:

👉 склад злочину зазвичай відсутній, бо немає ключового елементу — умислу.













Коротка відповідь: сам по собі факт, що людина могла виїхати, зазвичай не означає, що вона діяла добровільно, залишаючись і сплачуючи податки на окупованій території.



Як на це дивиться право і практика



Для кримінальної відповідальності (зокрема за фінансування тероризму) ключове — реальна добровільність і умисел, а не абстрактна “можливість інакше вчинити”.



Суди зазвичай оцінюють:

• чи був реальний і безпечний спосіб виїхати (а не теоретичний);

• ризики: блокпости, фільтрації, загроза життю/свободі;

• наявність сім’ї, дітей, хворих родичів, майна;

• фінансову можливість виїзду;

• чи не було прямого або непрямого примусу (вимоги платити для виживання/роботи).



Висновок



👉 “Міг виїхати” ≠ “діяв добровільно”.

👉 Виїзд може розглядатися як альтернатива лише якщо він був реально доступним, безпечним і здійсненним без надмірних ризиків.

👉 У більшості типових ситуацій окупації суди визнають, що люди діяли в умовах вимушеності, а не з наміром підтримувати окупаційні структури.



То все зрозуміло, але, наприклад, якщо мова про Крим, там зараз ніяких блокпостів і фільтрацій, їдь куди хочеш.

То все зрозуміло, але, наприклад, якщо мова про Крим, там зараз ніяких блокпостів і фільтрацій, їдь куди хочеш.

Ти маєш переслати цим людям трохи грошей. Бо там ще згадується і «наявність фінансової можливості». Є трохи? Ну або прийняти на Трої у себе . Недовго, хоча б кілька місяців. Ти з мамою в одній кімнаті, а кримчанам іншу. Deal?

Ти маєш переслати цим людям трохи грошей. Бо там ще згадується і «наявність фінансової можливості». Є трохи? Ну або прийняти на Трої у себе .

Ти трохи страннуватий? Є допомога ВПО і житло дають. І чим служити кацапу, є можливість поїхати навіть до Німеччини, їх там не тримають, у них кордони відкриті, і отримувати там 900 євро на місяць допомоги просто так за красиві очі чи некрасиві, плюс повна медична страховка, житло, право на роботу як для німця і т.д. І не дивлячись на все це, продовжувати сидіти в Криму, плескати пропаганді, платити гроші в бюджет агресора чи навіть служити йому, допомагати нас вбивати - то, я вважаю, вже повністю свідомий вибір.

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Investor_K і 1 гістьМодератори: Ірина_, Модератор