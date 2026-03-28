Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 28 бер, 2026 10:00
hxbbgaf
Зрада в тому, що
Ні,, у слова «зрада» є юридичне обґрунтування і відповідальність за неї.
Ми вже зʼясували, що ти пернув в муку про «відповідальність за порушення вимог присяги». Нічого ти зміг навести в якості доказів.
Тепер та сама історія з «зрада»? Зрадити може діючий військовослужбовець. А як щодо цивільних осіб що залишились на окупованих? Ти крім словоблуддя здатний навести докази ?
Hotab
Додано: Суб 28 бер, 2026 10:16
Серед них багато і хто служить ворогу. І навіть платити податки агресору це теж зрада. Це фінансування тероризму і агресії. Вже є люди, які за таке сидять, розказували не раз. А окуповані території - то юридично Україна. І хто з нас словоблуд? Але ти вже готовий виправдати будь-кого, якщо він офіцер.
hxbbgaf
Додано: Суб 28 бер, 2026 10:22
hxbbgaf
Серед них багато і хто служить ворогу
Я розумію твою спробу змішати побільше гівна, щоб не розгрібалосб, але у тебе є я і я тобі допоможу.
Той хто служить в окупаційній армії і тим більше бере участь у БД - у того своя відповідальність. І я про це раніше тобі вказував, просто у тебе памʼять як і інфузорії в туфельках.
Мова ж про цивільних людей. Яких ти чомусь називаєш «офіцери», хоча це не так. Ще раз, ти здатний надати статті порушених законів і відповідальність згідно кодексів , яку вони мають нести? Я чекаю вже другий тиждень.
Ситуація з окупованими територіями
Фінансування тероризму
У більшості випадків:
• люди платять “податки” в умовах примусу (щоб працювати, не втратити майно, уникнути переслідування);
• відсутня реальна альтернатива;
• немає мети підтримувати збройні формування.
У таких умовах:
👉 склад злочину зазвичай відсутній, бо немає ключового елементу — умислу.
Коротка відповідь: сам по собі факт, що людина могла виїхати, зазвичай не означає, що вона діяла добровільно, залишаючись і сплачуючи податки на окупованій території.
Як на це дивиться право і практика
Для кримінальної відповідальності (зокрема за фінансування тероризму) ключове — реальна добровільність і умисел, а не абстрактна “можливість інакше вчинити”.
Суди зазвичай оцінюють:
• чи був реальний і безпечний спосіб виїхати (а не теоретичний);
• ризики: блокпости, фільтрації, загроза життю/свободі;
• наявність сім’ї, дітей, хворих родичів, майна;
• фінансову можливість виїзду;
• чи не було прямого або непрямого примусу (вимоги платити для виживання/роботи).
Висновок
👉 “Міг виїхати” ≠ “діяв добровільно”.
👉 Виїзд може розглядатися як альтернатива лише якщо він був реально доступним, безпечним і здійсненним без надмірних ризиків.
👉 У більшості типових ситуацій окупації суди визнають, що люди діяли в умовах вимушеності, а не з наміром підтримувати окупаційні структури.
Hotab
Додано: Суб 28 бер, 2026 10:48
То все зрозуміло, але, наприклад, якщо мова про Крим, там зараз ніяких блокпостів і фільтрацій, їдь куди хочеш.
hxbbgaf
Додано: Суб 28 бер, 2026 10:49
Гончаренко: на фронті 100 тис., а на папері мільйон!
hxbbgaf
Додано: Суб 28 бер, 2026 10:51
Hotab написав:
То все зрозуміло, але, наприклад, якщо мова про Крим, там зараз ніяких блокпостів і фільтрацій, їдь куди хочеш.
Ти маєш переслати цим людям трохи грошей. Бо там ще згадується і «наявність фінансової можливості». Є трохи? Ну або прийняти на Трої у себе . Недовго, хоча б кілька місяців. Ти з мамою в одній кімнаті, а кримчанам іншу. Deal?
Hotab
Додано: Суб 28 бер, 2026 10:55
Hotab написав: hxbbgaf написав:
То все зрозуміло, але, наприклад, якщо мова про Крим, там зараз ніяких блокпостів і фільтрацій, їдь куди хочеш.
Ти маєш переслати цим людям трохи грошей. Бо там ще згадується і «наявність фінансової можливості». Є трохи? Ну або прийняти на Трої у себе .
Ти трохи страннуватий? Є допомога ВПО і житло дають. І чим служити кацапу, є можливість поїхати навіть до Німеччини, їх там не тримають, у них кордони відкриті, і отримувати там 900 євро на місяць допомоги просто так за красиві очі чи некрасиві, плюс повна медична страховка, житло, право на роботу як для німця і т.д. І не дивлячись на все це, продовжувати сидіти в Криму, плескати пропаганді, платити гроші в бюджет агресора чи навіть служити йому, допомагати нас вбивати - то, я вважаю, вже повністю свідомий вибір.
hxbbgaf
Додано: Суб 28 бер, 2026 11:02
hxbbgaf
Є допомога ВПО і житло дають
Яка сума і де житло? У мене багато знайомих Херсонців , всі винаймають. Де це в Україні ринок житла для ВПО?
Суму виплат знаєш?
Ну то пригрієш трохи людину? На Трої? Чи ні? Є ж там кімнатка для кримчан ?
то, я вважаю, вже повністю свідомий вибір.
А суди так не вважають
Hotab
Додано: Суб 28 бер, 2026 11:18
hxbbgaf написав:Зрада в тому, що багато з отих ахвіцерів, які зі своєї волі сидять на окупованих територіях і плюють на присягу, ще й служать ворогу, не кажучи вже про те, що платять податки агресору. І з фейслесом все зрозуміло, сам казав, що хворі самі занедбали своє здоров'я, тому їх треба силою на фронт, навіть, як нездатні воювати - на вірну смерть, а офіцерів не треба, бо вони не хочуть - вільні птахи. І викладав тут цілі простині з виправдовуванням свавілля ТЦК. Тому після цих виправдань вбивств, катувань, пограбувань, і он вже дійшли до того, що побили 1-річну дитину, в мене нема ніякого бажання продовжувати спілкування з такими людьми!
Брехня на брехні
Якщо якась частина офіцерів є на окупованих, не менша частина і цивільних там же. Якщо якась частина офіцерів на окупованих є колаборантами, така ж частина і цивільних теж.
Відповідальність за колабораціонізм у них однакова.
Що до того що я казав ви набрехали від початку до кінця. Хоча тут все по Фрейду, ви явно самі занедбали своє здоровʼя, самі жерете ліки які самі собі прописали. Може для того, щоб розказувати, який ви хворий нещасний і чого інші мають йти воювати замість вас?
А може дійсно треба навпаки? Може так від вас користі більше буде? А то ні податків ні донатів ні допомоги для оборони
Faceless
