Силовики - то менти, муніципальна охорона, міська варта, ДСО і т.д. "Пенсіонери" - то 43-річні відставники. Проходять. Як це не проходять?
Поліцейські в Україні проходять комплексний медичний огляд (диспансеризацію) щорічно. Окрім загального огляду, передбачені спеціальні перевірки: психіатричний огляд (раз на 2–3 роки) та, за потреби, цільові медогляди чи психофізіологічні обстеження для підтвердження придатності до служби.
Навіщо дурника клеїти?
Так, у червні 2024 року Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підтвердив, що 90% особового складу Національної поліції України заброньовані від мобілізації.
А в містах, де їх найбільший надлишок, реально всі 100, бо як когось мобілізують, то переважно з сел.
Велика кількість. Писали про 141 тис. тис тільки ментів, інші 100, 120 тис. називали, але в останній час ці цифри засекретили, а вони збільшуються, видно, що вони стали на кожному кроці, і, напевно, всім, навіть бабусям і дітям вже приходили СМСки, що йде набір і запрошують у поліцію.
Ментів на душу населення в середньому по світу 165, у нас 356 за даними вікіпедії.
А як врахувати ще й міську варту, муніципальну охорону і відняти окуповані території і мільйони і мільйони, що втекли, то вийде, різниця рази в 4.
А муніципальних охорон і міських варт, взагалі, раніше не було і все було ОК, а от як війна, вони мають бути повсюди в глибокому тилу, в кожному комунальному закладі і ще й по місту весь час кружляти навіщось, та ще тріщати, що вони мають у своїх дорожезних тачілах заряджати людям телефони (що за маячня?). А охоронців скільки приватних, під кожним деревом. Не кажучи про тих, що охороняють дупи, тільки отут таких були сотні:
Там навіть для відкривання дверей ворюзі окрема заброньована людина!
Не кажучи вже про биків в тилових частинах: