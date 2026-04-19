Xenon написав:❗️Мобілізація в Україні триватиме ще довго: можливо, доведеться знижувати призовний вік із 25 років, — нардеп Анатолій Остапенко
Неужели так сложно посмотреть первоисточник и понять что он говорил о прямо противоположном?
звісно, ми повинні розуміти, що період мобілізації у нас буде тривати ще довго, поки буде ця війна йти, і ми розуміємо, що в певний момент наш ворог може застосувати збільшення мобілізаційного ресурсу і залучення його до війни, і ми можемо також тоді розглядати законопроєкти для того, щоб було знижено вік громадянина, який стає на захист батьківщини. Але я вважаю, що в нас ще є ресурси для того, щоб цього не робити
И, посматривая в сторону военпенсов и силовиков добавил
У нас є багато військовослужбовців, які рахуються в запасі, які відслужили там певний термін і вийшли на пенсію, але чомусь не залучені до захисту батьківщини. У нас є дуже багато силових структур, які ми повинні, згідно з Конституцією, залучати до збройної відсічі агресії проти нашої держави. І, звісно, я вважаю, що ми повинні розробити залучення по різних рівнях до захисту Батьківщини, тих, які перебувають, як я сказав, на пенсії, але ще за віком повинні захищати державу.
Масі Найєм закликав позбавити ухилянтів всіх прав. Українців хочуть позбавити всіх прав і навіть вже пропонують створювати штрафбати і стріляти своїм людям в спини - он подивіться новий відлік за четвер, отой стариган паркетний генерал-відставник про таке казав. А Найєм он що каже:
Заборонити брати на роботу чоловіків, які ухиляються від мобілізації, а також відключити їм банківські картки та телефони, закликав адвокат Масі Наєм. Він виступив буквально за повні заборони для ухилянтів.
І знову мовчок про силовиків, молодих відставників, охоронців приватних і муніципальних, офіцерів, биків з тилових частин, чинуш із дітьми, кварталівців із дизелями, втікачів, липових інвалідів і т.д. і т.п. Але ж прав зараз і так ні в кого із звичайних людей немає, я вже розповідав історію про наш "суд", що триває 6 років, а покидьок на волі, і як батька виписали з лікарні за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували, і що зараз коять ТЦКшники, от нові історії: Працівники ТЦК порізали жінці колеса, бо вона не відкрила вікно посеред дороги, — місцеві ЗМІ https://www.instagram.com/reel/DXPjOKgDEqe/ ТЦК в Одесі задуло жінку газом з викриками «пашла нахрєн» https://www.instagram.com/reel/DXPoV3EiNGt/ Кулаки пускають в ход не задумуючись, примітно, що їздять на крутому Мерсі. В той час, коли не вистачає грошей на дрони і на зарплати військовим. Тим часом на Львівщині стався напад на районний ТЦК: до чого вони хочуть довести ситуацію?
І як він пропонує відключати телефони, коли стартові пакети в нас анонімні, також не пояснив.
Поліція розшукуватиме та доставлятиме ухилянтів в центри комплектувань, а працівники ТЦК займуться документами і супроводом — LIGA.NET
Почнуть вриватись у приватну власність? Не бояться, що з нашими силовиками це перетвориться на масові грабежі і вбивства?
Перекидання гарячої картоплі триває.
У Міністерстві внутрішніх справ окремо наголосили: через передачу повноважень ТЦК існує ризик того, що поліція втратить довіру українців: "Не можна вирішувати питання мобілізації жертвопринесенням у вигляді поліції. Ідея Міноборони ефекту не принесе, зате може розхитати найбільшу правоохоронну структуру, від якої залежить безпека кожної людини в цій державі", – заявили співрозмовники видання.
Щодо наших прав, яких і так не було, а тепер взагалі не буде. Все: медична допомога залишилась у минулому? Як нема активного плану лікування і "унікальних" процедур, вас більше ніхто не госпіталізує. "Українцям доведеться лікуватися вдома? : чому нові стандарти госпіталізації спричинили скандал" https://tsn.ua/exclusive/ukrayintsiam-d ... t=12102938
Менти тікають від стрільця!
Теракт у Києві. Двоє поліцейських не зробили нічого для нейтралізації стрільця У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.
А на фронт їх хоча б половину, нарешті, почати відправляти знов ніхто не пропонує? Шалений натовп силовиків і всі заброньовані - менти, ДСО, муніципальна охорона, міська варта, нацгвардійці, купа приватної охорони під кожним деревом, а воювати мають непридатні.