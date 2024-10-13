До 31/12/2026 діє акційний тариф (0 грн) на депозитарні операції, що здійснюються через MyRaif
Додано: П'ят 24 кві, 2026 13:08
Re: Ринок ОВДП
Додано: П'ят 24 кві, 2026 14:38
Додано: П'ят 24 кві, 2026 15:02
Тобто у них була акція, потім вони постригли клієнтів, потім знову акція. Сумнівний партнер.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 15:32
Акція триває. Кого постригли під час акції??
Додано: П'ят 24 кві, 2026 17:30
Якщо є виписка, де вказано, що в депозитарії є овдп саме на ваше ім'я, то не кухня. Але враження дійсно таке складається - виключно через те, що інжур активно просувається через особистий бренд, а не чисто через корпоративні меседжі.
А які думки щодо універу - як відчувається обслуговування, затримки і тарифи вводу-виводу коштів, широта вибору паперів, фінмон?
Додано: П'ят 24 кві, 2026 17:44
Обслуживание нормально ощущается. Правда, несколько излишне назойливо: единственный брокер, который мне периодически звонит и спрашивает не хочу ли я ещё чего прикупить. Это не считая того, что ещё на мыло реклама приходит. Ввод-вывод бесплатный, но, конечно, только СЭП. Особенных задержек не замечал, но для меня сутки на выполнение операции норм, а для тех, кто минуты считает, может и иначе. Широта интересующих меня бумаг абсолютная - их в других местах до недавнего времени вообще не было. Финмон, как обычно у брокеров, отсутствует. Есть инвестлимит. Его установка самая строгая из известных мне брокеров: доходы в пределах только трёх лет.
