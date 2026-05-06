RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 134135136137>
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 18:18

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:[
Якщо вони мають це право, я не казав, що так має бути.

Логічний ряд у тебе не пливе?
Ти можеш собі уявити, що під час війни має право звільнитись особа, яку мають право завтра бусікнути?
Це так не працює. Хто має право звільнитись, вони не можуть бути призвані. І це не про «звільнені за вислугою ». Це інші статті, по яким не можна його призвати. Тому … ще раз… Серед тих кого призвати можна, це всі 48+.. І наймасовіші - це 55+

Я наводив статтю, там є і 45 і молодше.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep


Та твою ж мать!! В статті особи, які отримують пенсію, бо вони мають на неї право, тобто мають необхідну вислугу. Але підстава для звільнення у них інша.
Ти розрізняєш «підстава для звільнення» і «право отримувати пенсію»?
Я тобі вже не раз казав «не берись розмовляти про речі, в яких рівень твоїх знань нульовий».

Що має місце зараз? Людина має 25 і більше років вислуги . Вона має право вийти на пенсію . Але її не відпускають зі служби , бо війна.
Якщо вона звільниться по іншим статям (догляд, важка хвороба /інвалідність) вона буде отримувати пенсію і потрапить в оцю табличку. Але ця людина не може бути призвана з тих же причин, по яким вона звільнилась.

Саме тому я тобі вчергове кажу, в категорії «до 48 років» нема тих, хто може бути призваний».
Крім того твоя табличка застаріла на 2 роки. Всі оті особи там змістились в ній ще на 2 роки вперед, а десятки тисяч просто випали в групу 60+.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 тра, 2026 18:41, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18899
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2606 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 18:28

а комбайнера можна с бусіка на влк ?
Vadim_
 
Повідомлень: 4898
З нами з: 23.05.14
Подякував: 664 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 18:38

  Vadim_ написав:а комбайнера можна с бусіка на влк ?

А де твій комбайн і де твоє ВЛК?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18899
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2606 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 18:44

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:а комбайнера можна с бусіка на влк ?

А де твій комбайн і де твоє ВЛК?

тебе зачем?

де твій гвинтокрил?
Vadim_
 
Повідомлень: 4898
З нами з: 23.05.14
Подякував: 664 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 18:51

Vadim_


тебе зачем?


Бо ти казав що ти комбайнер.


де твій гвинтокрил?



HJJJ
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18899
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2606 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 18:13

Що відбувається в Дніпрі? Там мала бути спецоперація, всі ТЦКшники забарикадувались і не хотіли йти на співпрацю зі слідством, навкруги їжаки, і що в підсумкку на зараз - схопили якусь дрібну сошку за хабар у 1500 доларів. Корупція перемагає? Чи спектакль?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23355
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1686 раз.
Подякували: 2395 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 19:28

  Hotab написав:Та твою ж мать!!

Які ще інші причини, читати вмієш? Там у табличці написано ті, кому пенсія призначена за вислугою років.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23355
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1686 раз.
Подякували: 2395 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 19:30

  Hotab написав:Тому … ще раз… Серед тих кого призвати можна, це всі 48+.. І наймасовіші - це 55+

  Hotab написав:Саме тому я тобі вчергове кажу, в категорії «до 48 років» нема тих, хто може бути призваний».

чому младовоєнпєнси встановлюють собі якийсь вигаданий ліміт 48 рочків?
для чоловіків діє 25-60.
напевно тобі 49 :lol:
killer_of_liars
 
Повідомлень: 54
З нами з: 01.11.25
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 19:40

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Я наводив статтю, там є і 45 і молодше.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep


Та твою ж мать!! В статті особи, які отримують пенсію, бо вони мають на неї право, тобто мають необхідну вислугу. Але підстава для звільнення у них інша.


Що має місце зараз? Людина має 25 і більше років вислуги . Вона має право вийти на пенсію . Але її не відпускають зі служби , бо війна.
Якщо вона звільниться по іншим статям (догляд, важка хвороба /інвалідність) вона буде отримувати пенсію і потрапить в оцю табличку. Але ця людина не може бути призвана з тих же причин, по яким вона звільнилась.


Хотаб снова за счет большого количества букв(не всегда объединенных в единый целостный текст) пытается отбелить себя и таких как он.
Открываем эту статью, внимательно читаем цифры, что они означают и раскладываем по полочкам:
1) Военных пенсионеров возрастом до 60 лет около 177тыс. Из них 156тыс ушли со службы окончательно.
2) Это люди которые выходили на пенсию в РАЗНЫЕ ГОДА в течение последних 20лет(а не с 2022, как пытается представить Хотаб). Т.е. самые первые из них выходить на пенсию еще 20 лет назад, еще ДО ЯНУКОВИЧА.
3)В среднем их выходит на пенсию около 8 тыс в год. Пусть последние 4 года не отпускают просто так, в связи выслугой лет. Все равно имеем 124тыс, которых это правило не коснулось(поскольку они вышли на пенсию до войны)
4)Из этих 124 тыс ЖИВЫХ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ, вышедших на пенсию до 2022г, пусть какая то часть за эти годы потеряла руку/ногу(такой статистики нет, ИИ дает 0,5-1% в невоенное время, что составляет около 1тыс человек). Пусть какая то часть действительно заболела такими болезнями, с которыми воевать никак. Тот же ИИ дает статистику, что на ВЛК отсеивается по здоровью от 10 до 15%. Поскольку военные изначально имеют здоровье получше(иначе они бы просто не поступили в свои училища), то возьмем показатель 10%. Это 12,5тыс. И 1тыс безруких/безногих, которые потеряли конечности еще до войны.
Итого 124000 -1000 -12500=110500 годных к бою военных пенсионеров. И это только те, кто не достиг 60 лет! А уже говорил ранее, что 60 лет - это должно быть границей для гражданских, для бывших военных никаких возрастных рамок вообще не должно существовать.
А воюет только 5410 человек.
Не воюет 105тыс человек.
95% бывших военных ухилянты?? Мдааа....
И один из них Хотаб
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 28.04.20
Подякував: 809 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
 
3
2
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 20:05

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:Та твою ж мать!!

Які ще інші причини, читати вмієш? Там у табличці написано ті, кому пенсія призначена за вислугою років.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep


Ще раз : людина, якій пенсія призначена за вислугу років , може звільнитись з армії (і після цього почати отримувати цю пенсію) по будь якій причині:
- в звʼязку з закінченням терміну дії контракту (лише в мирний час)
- по стану здоровʼя
- по сімейним обставинам
- в звʼязку з обвинувальним вироком суду що набрав законної сили (лише в мирний час).

І щоразу ці люди, якщо мають право на пенсію за вислугою років, почнуть її отримувати

В табличці нема жодної інформації про причини звільнення цих всіх людей. Є лише інформація, що вони отримують пенсію за вислугу років.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18899
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2606 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
  #<1 ... 134135136137>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11458)
06.05.2026 21:36
izibank (3704)
06.05.2026 19:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.