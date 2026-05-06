hxbbgaf написав:[ Якщо вони мають це право, я не казав, що так має бути.
Логічний ряд у тебе не пливе? Ти можеш собі уявити, що під час війни має право звільнитись особа, яку мають право завтра бусікнути? Це так не працює. Хто має право звільнитись, вони не можуть бути призвані. І це не про «звільнені за вислугою ». Це інші статті, по яким не можна його призвати. Тому … ще раз… Серед тих кого призвати можна, це всі 48+.. І наймасовіші - це 55+
Та твою ж мать!! В статті особи, які отримують пенсію, бо вони мають на неї право, тобто мають необхідну вислугу. Але підстава для звільнення у них інша. Ти розрізняєш «підстава для звільнення» і «право отримувати пенсію»? Я тобі вже не раз казав «не берись розмовляти про речі, в яких рівень твоїх знань нульовий».
Що має місце зараз? Людина має 25 і більше років вислуги . Вона має право вийти на пенсію . Але її не відпускають зі служби , бо війна. Якщо вона звільниться по іншим статям (догляд, важка хвороба /інвалідність) вона буде отримувати пенсію і потрапить в оцю табличку. Але ця людина не може бути призвана з тих же причин, по яким вона звільнилась.
Саме тому я тобі вчергове кажу, в категорії «до 48 років» нема тих, хто може бути призваний». Крім того твоя табличка застаріла на 2 роки. Всі оті особи там змістились в ній ще на 2 роки вперед, а десятки тисяч просто випали в групу 60+.
Що відбувається в Дніпрі? Там мала бути спецоперація, всі ТЦКшники забарикадувались і не хотіли йти на співпрацю зі слідством, навкруги їжаки, і що в підсумкку на зараз - схопили якусь дрібну сошку за хабар у 1500 доларів. Корупція перемагає? Чи спектакль?
Хотаб снова за счет большого количества букв(не всегда объединенных в единый целостный текст) пытается отбелить себя и таких как он. Открываем эту статью, внимательно читаем цифры, что они означают и раскладываем по полочкам: 1) Военных пенсионеров возрастом до 60 лет около 177тыс. Из них 156тыс ушли со службы окончательно. 2) Это люди которые выходили на пенсию в РАЗНЫЕ ГОДА в течение последних 20лет(а не с 2022, как пытается представить Хотаб). Т.е. самые первые из них выходить на пенсию еще 20 лет назад, еще ДО ЯНУКОВИЧА. 3)В среднем их выходит на пенсию около 8 тыс в год. Пусть последние 4 года не отпускают просто так, в связи выслугой лет. Все равно имеем 124тыс, которых это правило не коснулось(поскольку они вышли на пенсию до войны) 4)Из этих 124 тыс ЖИВЫХ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ, вышедших на пенсию до 2022г, пусть какая то часть за эти годы потеряла руку/ногу(такой статистики нет, ИИ дает 0,5-1% в невоенное время, что составляет около 1тыс человек). Пусть какая то часть действительно заболела такими болезнями, с которыми воевать никак. Тот же ИИ дает статистику, что на ВЛК отсеивается по здоровью от 10 до 15%. Поскольку военные изначально имеют здоровье получше(иначе они бы просто не поступили в свои училища), то возьмем показатель 10%. Это 12,5тыс. И 1тыс безруких/безногих, которые потеряли конечности еще до войны. Итого 124000 -1000 -12500=110500 годных к бою военных пенсионеров. И это только те, кто не достиг 60 лет! А уже говорил ранее, что 60 лет - это должно быть границей для гражданских, для бывших военных никаких возрастных рамок вообще не должно существовать. А воюет только 5410 человек. Не воюет 105тыс человек. 95% бывших военных ухилянты?? Мдааа.... И один из них Хотаб
Ще раз : людина, якій пенсія призначена за вислугу років , може звільнитись з армії (і після цього почати отримувати цю пенсію) по будь якій причині: - в звʼязку з закінченням терміну дії контракту (лише в мирний час) - по стану здоровʼя - по сімейним обставинам - в звʼязку з обвинувальним вироком суду що набрав законної сили (лише в мирний час).
І щоразу ці люди, якщо мають право на пенсію за вислугою років, почнуть її отримувати
В табличці нема жодної інформації про причини звільнення цих всіх людей. Є лише інформація, що вони отримують пенсію за вислугу років.