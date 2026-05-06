#<1 ... 368369370371 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 2.8 5 37 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 27% 10 2- Погане. Некомпетентне. 19% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 22% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 16% 6 Всього голосів : 37 Додано: Вів 05 тра, 2026 22:02 Re: izibank JanIs написав: Не підкажете, це якесь нововведення в Ізі. Зарахування коштів з карти іншого банку мсс код операції 6537, мала зайти одна сума, по факту зайшла інша. Не підкажете, це якесь нововведення в Ізі. Зарахування коштів з карти іншого банку мсс код операції 6537, мала зайти одна сума, по факту зайшла інша.

Так это ж трансграничный перевод - там может быть что угодно и DCC (если вдруг валюту перевода выбрали гривну для карт других стран), и просто конвертация если у какого-нибудь из банков контрагентов нет открытого счета в МПС в валюте платежа, и комис самого таса если валюта карты и валюта платежа не совпали. В общем вы мало дали информации по самому платежу Так это ж трансграничный перевод - там может быть что угодно и DCC (если вдруг валюту перевода выбрали гривну для карт других стран), и просто конвертация если у какого-нибудь из банков контрагентов нет открытого счета в МПС в валюте платежа, и комис самого таса если валюта карты и валюта платежа не совпали. В общем вы мало дали информации по самому платежу WallNutPen Повідомлень: 1551 З нами з: 08.06.20 Подякував: 47 раз. Подякували: 488 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2026 05:55 Re: izibank JanIs написав: Але в березні місяці такого не було. А тепер поле Призначення платежу не активне... Але в березні місяці такого не було. А тепер поле Призначення платежу не активне... У бета-версії застосунку можна було вказувати своє призначення платежу отримувачу ТАС. У релізі це поле було вже не доступно для зміни, воно заповнювалося автоматично.



JanIs написав: а після натискання продовжити, нічого не відбувається. Платіж не пропускає. а після натискання продовжити, нічого не відбувається. Платіж не пропускає. Перевірив у себе. Є проблема. У полі "Призначення платежу" автоматично не підтягується текст, який повинен бути. Звертайтеся до підтримки й фіксуйте наявність проблеми. У бета-версії застосунку можна було вказувати своє призначення платежу отримувачу ТАС. У релізі це поле було вже не доступно для зміни, воно заповнювалося автоматично.Перевірив у себе. Є проблема. У полі "Призначення платежу" автоматично не підтягується текст, який повинен бути. Звертайтеся до підтримки й фіксуйте наявність проблеми. Howl

Повідомлень: 6453 З нами з: 08.03.18 Подякував: 597 раз. Подякували: 1158 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2026 15:22 WallNutPen , схоже ви праві. Підтримка банку пише, що переказ був у валюті, тому зарахування відбулося по курсу на день надходження. Але представник відправника каже,що переказ був саме в гривні. Не знаю кому вірити. По виписці немає розуміння. JanIs Повідомлень: 82 З нами з: 15.06.23 Подякував: 51 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2026 18:11 JanIs написав: WallNutPen , схоже ви праві. Підтримка банку пише, що переказ був у валюті, тому зарахування відбулося по курсу на день надходження. Але представник відправника каже,що переказ був саме в гривні. Не знаю кому вірити. По виписці немає розуміння. , схоже ви праві. Підтримка банку пише, що переказ був у валюті, тому зарахування відбулося по курсу на день надходження. Але представник відправника каже,що переказ був саме в гривні. Не знаю кому вірити. По виписці немає розуміння.

Представник відправника може казати що завгодно але хай він вам назве карткою якого іноземного банку він міг вам зробити переказ в гривні. І заодно чи має той банк коррахунок в гривні в яякомусь з українських банків або в НБУ. Якщо відповіді будуть ні то його банк не зважаючи на те в якій валюті ініціював платіж відправник реально перераховував або свою національну валюту або долар США чм Євро. Отже в будь якому випадку була щонайменше 1 конвертація а може й більше. Тому курсові різниці в такому платежі гарантовані. А може ще й коміси банків якщо вони передбачені тарифами. Переказати гривню з-за кордону з використанням не українських карток чи/та не українських систем переказів без конвертацій мені здається не можливо в принципі WallNutPen Повідомлень: 1551 З нами з: 08.06.20 Подякував: 47 раз. Подякували: 488 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата

