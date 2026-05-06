#<1 ... 133134135136 Додано: Вів 05 тра, 2026 18:18 hxbbgaf написав: Hotab написав: hxbbgaf написав: [

Якщо вони мають це право, я не казав, що так має бути. Якщо вони мають це право, я не казав, що так має бути.

Логічний ряд у тебе не пливе?

Ти можеш собі уявити, що під час війни має право звільнитись особа, яку мають право завтра бусікнути?

Це так не працює. Хто має право звільнитись, вони не можуть бути призвані. І це не про «звільнені за вислугою ». Це інші статті, по яким не можна його призвати. Тому … ще раз… Серед тих кого призвати можна, це всі 48+.. І наймасовіші - це 55+

Я наводив статтю, там є і 45 і молодше.

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep Я наводив статтю, там є і 45 і молодше.



Та твою ж мать!! В статті особи, які отримують пенсію, бо вони мають на неї право, тобто мають необхідну вислугу. Але підстава для звільнення у них інша.

Ти розрізняєш «підстава для звільнення» і «право отримувати пенсію»?

Я тобі вже не раз казав «не берись розмовляти про речі, в яких рівень твоїх знань нульовий».



Що має місце зараз? Людина має 25 і більше років вислуги . Вона має право вийти на пенсію . Але її не відпускають зі служби , бо війна.

Якщо вона звільниться по іншим статям (догляд, важка хвороба /інвалідність) вона буде отримувати пенсію і потрапить в оцю табличку. Але ця людина не може бути призвана з тих же причин, по яким вона звільнилась.



Саме тому я тобі вчергове кажу, в категорії «до 48 років» нема тих, хто може бути призваний».

Крім того твоя табличка застаріла на 2 роки. Всі оті особи там змістились в ній ще на 2 роки вперед, а десятки тисяч просто випали в групу 60+. Востаннє редагувалось Hotab в Вів 05 тра, 2026 18:41, всього редагувалось 1 раз. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18903 З нами з: 15.02.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 2606 раз. Профіль 6 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2026 18:13 Що відбувається в Дніпрі? Там мала бути спецоперація, всі ТЦКшники забарикадувались і не хотіли йти на співпрацю зі слідством, навкруги їжаки, і що в підсумкку на зараз - схопили якусь дрібну сошку за хабар у 1500 доларів. Корупція перемагає? Чи спектакль? hxbbgaf Повідомлень: 23355 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1686 раз. Подякували: 2395 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2026 19:28 Hotab написав: Та твою ж мать!! Та твою ж мать!!

Які ще інші причини, читати вмієш? Там у табличці написано ті, кому пенсія призначена за вислугою років.

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep Які ще інші причини, читати вмієш? Там у табличці написано ті, кому пенсія призначена за вислугою років. hxbbgaf Повідомлень: 23355 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1686 раз. Подякували: 2395 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2026 19:40 Hotab написав: hxbbgaf написав: Я наводив статтю, там є і 45 і молодше.

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep Я наводив статтю, там є і 45 і молодше.



Та твою ж мать!! В статті особи, які отримують пенсію, бо вони мають на неї право, тобто мають необхідну вислугу. Але підстава для звільнення у них інша.





Що має місце зараз? Людина має 25 і більше років вислуги . Вона має право вийти на пенсію . Але її не відпускають зі служби , бо війна.

Якщо вона звільниться по іншим статям (догляд, важка хвороба /інвалідність) вона буде отримувати пенсію і потрапить в оцю табличку. Але ця людина не може бути призвана з тих же причин, по яким вона звільнилась.



Хотаб снова за счет большого количества букв(не всегда объединенных в единый целостный текст) пытается отбелить себя и таких как он.

Открываем эту статью, внимательно читаем цифры, что они означают и раскладываем по полочкам:

1) Военных пенсионеров возрастом до 60 лет около 177тыс. Из них 156тыс ушли со службы окончательно.

2) Это люди которые выходили на пенсию в РАЗНЫЕ ГОДА в течение последних 20лет(а не с 2022, как пытается представить Хотаб). Т.е. самые первые из них выходить на пенсию еще 20 лет назад, еще ДО ЯНУКОВИЧА.

3)В среднем их выходит на пенсию около 8 тыс в год. Пусть последние 4 года не отпускают просто так, в связи выслугой лет. Все равно имеем 124тыс, которых это правило не коснулось(поскольку они вышли на пенсию до войны)

4)Из этих 124 тыс ЖИВЫХ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ, вышедших на пенсию до 2022г, пусть какая то часть за эти годы потеряла руку/ногу(такой статистики нет, ИИ дает 0,5-1% в невоенное время, что составляет около 1тыс человек). Пусть какая то часть действительно заболела такими болезнями, с которыми воевать никак. Тот же ИИ дает статистику, что на ВЛК отсеивается по здоровью от 10 до 15%. Поскольку военные изначально имеют здоровье получше(иначе они бы просто не поступили в свои училища), то возьмем показатель 10%. Это 12,5тыс. И 1тыс безруких/безногих, которые потеряли конечности еще до войны.

Итого 124000 -1000 -12500=110500 годных к бою военных пенсионеров. И это только те, кто не достиг 60 лет! А уже говорил ранее, что 60 лет - это должно быть границей для гражданских, для бывших военных никаких возрастных рамок вообще не должно существовать.

А воюет только 5410 человек.

Не воюет 105тыс человек.

95% бывших военных ухилянты?? Мдааа....

Итого 124000 -1000 -12500=110500 годных к бою военных пенсионеров. И это только те, кто не достиг 60 лет! А уже говорил ранее, что 60 лет - это должно быть границей для гражданских, для бывших военных никаких возрастных рамок вообще не должно существовать.А воюет только 5410 человек.Не воюет 105тыс человек.95% бывших военных ухилянты?? Мдааа....И один из них Хотаб Damien Повідомлень: 1095 З нами з: 28.04.20 Подякував: 809 раз. Подякували: 867 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2026 20:05 hxbbgaf написав: Hotab написав: Та твою ж мать!! Та твою ж мать!!

Повідомлень: 1095 З нами з: 28.04.20 Подякував: 809 раз. Подякували: 867 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2026 20:05 hxbbgaf написав: Hotab написав: Та твою ж мать!! Та твою ж мать!!

Які ще інші причини, читати вмієш? Там у табличці написано ті, кому пенсія призначена за вислугою років.

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep Які ще інші причини, читати вмієш? Там у табличці написано ті, кому пенсія призначена за вислугою років.



Ще раз : людина, якій пенсія призначена за вислугу років , може звільнитись з армії (і після цього почати отримувати цю пенсію) по будь якій причині:

- в звʼязку з закінченням терміну дії контракту (лише в мирний час)

- по стану здоровʼя

- по сімейним обставинам

- в звʼязку з обвинувальним вироком суду що набрав законної сили (лише в мирний час).



І щоразу ці люди, якщо мають право на пенсію за вислугою років, почнуть її отримувати



В табличці нема жодної інформації про причини звільнення цих всіх людей. Є лише інформація, що вони отримують пенсію за вислугу років. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18903 З нами з: 15.02.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 2606 раз. Профіль 6 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2026 20:15 Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

1) Военных пенсионеров возрастом до 60 лет около 177тыс. Из них 156тыс ушли со службы окончательно.





Чергова дурниця від Damien.

Нема ніякого «окончатєльно» чи «не окрончатєльно».

Військовослужбовці за контрактом (а це майже всі хто описуються у табличці) крім ситуації ВС можуть звільнятись зі служби в будь який момент, коли у них закінчився контракт , і повернутись на службу коли завгодно , коли вони схочуть (а ЗСУ погодяться їх прийняти).

Тобто ніхто з отих 170 тис не звільнений «окончатєльно», якщо дозволяє здоровʼя.

Факт отримування ними пенсії означає лише, що вони мають необхідну кількість років для її отримання. І нічого не каже про «окончатєльно».







Это люди которые выходили на пенсию в РАЗНЫЕ ГОДА в течение последних 20лет(а не с 2022, как пытается представить Хотаб).





Недолугі фантазії ухилеса Damien. Нічого такого Хотаб «прєдставіть» не піталься 😅





В среднем их выходит на пенсию около 8 тыс в год.





Чергове брехня ухилеса Damien . «В срєднєм» за останні передвоєнні роки (наймолодші пенсіонери, яким зараз 48-52) на пенсію виходило вдвічі менше , чим виходило 20 років тому (найстаріші зараз пенсіонери). Це чудово вийшло по віковій групі пенсіонерів, показаній в табличці.





А воюет только 5410 человек.







Знову фантазії переляка.

Невідомо скільки воюють.

Цифра 5.5 тис - це служать (призвались) в структуру саме ЗСУ. А всього в усі силові структури , які і сформували оці 170 тис силових пенсіонерів, призвалось станом на 2024 рік - 21 тисяча чоловік. (Останній рядок таблички)

Що складає 10+% від від 170 тис. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18903 З нами з: 15.02.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 2606 раз. Профіль 6 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2026 21:07 Hotab , я дал точный подсчет на основании цифр в той статье. Ты можешь выкручиваться как угодно, врать что угодно. Но это математика, ее опровергнуть невозможно.

Если есть претензии - то давай их к автору той статьи, я просто выступил в роли калькулятора Damien

Повідомлень: 1095 З нами з: 28.04.20 Подякував: 809 раз. Подякували: 867 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 тра, 2026 21:23 Damien





я дал точный подсчет





Дав прості домисли і фантазії, як:

1. Нічого не розуміючий в питанні. Якісь видумані фрази «остаточно» і т.д . маркують повного прафана в питанні.

2. Пробуючи виправдати своє ухилянство , «а он вони теж не захищають».



Дійсно, захищають станом на 2024 рік (призвались повторно ) близько 15% в.пенсіонерів. Щоправда це не означає, що решта не захищали раніше, або не додались за останні 2 роки.

Але вцілому по державі навіть 10% чоловіків не захищали і не захищають, причому це молодші групи. А не 48-60 років.

Так що враховуючи що це група найстаріша, відсоток цілком пристойний.



А от чому пан Damien ухилився - це питання потребує додаткового вивчення





претензии - то давай их к автору той статьи





А до автора статті питань і нема. Там звичайна статистика. А от те що ти не вмієш її розуміти - то це ж лише твої розумові здібності.

я просто выступил в роли калькулятора







Який калькулятор - такі і результати Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18903 З нами з: 15.02.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 2606 раз. Профіль 6 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2026 01:38 Hotab , я понимаю, что ты за долгие годы военной службы привык к общению с определенным контингентом(ум и сообразительность которого воспеты в десятках тысячах анекдотов и другого народного фольклора).

Но тут форум, понимаешь... Форум. Финансовый. Тут дураков мало, тут не работает то, к чему ты привык в общении среди себе равных по званию: кто громче и больше кричит - тот и умный.

Я тебе привел точный математический расчет, если исходные цифры правильные(а ты вроде не споришь с цифрами в той статье), то и сам расчет оспорить невозможно. В нем даже дополнительно учтены потери "от дурной башки" в мирное время.

Но ты начинаешь валять дурачка, включать солдафонский юмор, говорить на "белое" -"черное" и прочее.

Осталось только нажаловаться модераторам(ну как ты уже не раз делал), чтоб они удалили сообщение с расчетом.

Но это никак не изменит истины - 95% военных пенсионеров в возрасте до 60лет, в состоянии здоровья не хуже, чем у 90% бусифицированных(а вероятно даже лучше), не воевали на дату сбора той статистики.

А должно быть не так. Сначала всех их, до самого последнего выгнать воевать, а только потом произвести первую бусификацию тракториста.

А трактористы- через бусик в окопе Damien Повідомлень: 1095 З нами з: 28.04.20 Подякував: 809 раз. Подякували: 867 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2026 05:21 Damien

Повідомлень: 1095 З нами з: 28.04.20 Подякував: 809 раз. Подякували: 867 раз. Профіль 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 тра, 2026 05:21 Damien





Но это никак не изменит истины





Істина є лише в статі. Зазвичай для розуміння таких статей достатньо посередніх розумових здібностей , вони розраховані на масового читача , але очевидно пана Damien природа не наділила, а батьки не привили необхідні знання, вчителі також виявились безсилі. Це не дуже велика проблема, якби Damien просто займався тим, чим мав би в такому випадку: чистив конюшні , свинарники , а в необхідний момент за покликом Батьківщини взяв до рук зброю і її захищав. Але йому провели додому інтернет і він згадав що бабуся його хвалила в дитинстві, тому вирішив що буде писати. І оце проблема.

Я розумію що вчергове пояснювати малограмотнІй людині сенсу небагато, та все ж спробую. В статті йдеться про всі структури , люди в яких вийшли на пенсію по ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». , тобто пенсіонери ЗСУ, СБУ, прикордонники, ДСНС , спец звʼязок та інші.

Які і сформували наведені в статті цифри, і відповідно з початком широкомасштабного вторгнення частина з них мобілізувались, часто саме в свої стуктури.

В статті наведено загалом всіх «силових» пенсіонерів до 60р, їх 170 тисяч. Скільки з них служило і заробляло свою пенсію саме в ЗСУ , стаття не наводить.

Відповідно також є в статі 2 цифри: повторно призвались на службу 21 тисяча осіб, а саме в ЗСУ 5.5 тисяч.

Тепер щодо інтерпретації цифр.

Опустимо наївні та помилкові очікування пана Damien, який думає що вогнеборець, який колись в 2010 році тушив пожежі , за що тоді отримував від держави гроші , а зараз пенсію, то він насправді отримував за 2022 рік на майбутній війни. Адже ми памʼятаємо про низькі розумові здібності цього пана тому не будемо його сварити і вимагати від нього більше ніж він здатний.

Будемо розмовляти лише про математику , яка як відомо наука точна , якщо в неї звичайно вміти , а не оце Demian-ство..

Математичні правила зобовʼязують рахувати відсотки і пропорції серед відповідних цифр.

Наприклад незважаючи на те, що Damien схоже вживати алкоголь почав дуже рано (що не дозволяє тепер йому розуміти статті для масового читача ) , пропорції алкоголя на людину рахують літри чистого алкоголя на дорослих (або 15+) осіб.

Коли рахують сумарний коефіцієнт народжуваності , то в знаменник ставлять жінок, а не всіх людей.Бо хоч Damien ніхто і не забороняє пробувати народити, але ця функція властива лише жінкам., Це такі математичні правила роботи з дробами і відсотками.

Тепер те що ніяк не вдається Damien відносно наведених в статті цифр.

Якщо брати цифру 5.5 тис які повернулись по мобілізації саме в ЗСУ, то в знаменник ставлять і саме пенсіонерів ЗСУ, а це в кілька разів менше , ніж 170 тисяч.

Якщо в знаменник ставити всі 170 тисяч , то в чисельнику ставлять всю 21 тисячу, які по мобілізації повернулись знов служити в різні силові (свої рідні) структури, включно з ДСНС та іншими спецзвʼязками.

Я усвідомлюю, що скорегувати сприйняття і очікування людини з розумовими здібностями нижче середнього майже неможливо (якщо він вважає що вогнеборець на пенсії отримував гроші наперед і саме за загибель на майбутній війні зі зброєю в руках то повернути свідомість в правильне русло майже неможливо, особливо якщо ця свідомість криком кричить «Damien, ти маєш жити!! Ти взагалі росіянин , ти зневажаєш українську мову і українців, за що тобі гинути на війні? Це не твоя війна! Бреши, викручуйся, кажи що не зможеш, хай он оті всі, можна Хотаба ще років на 10.. ні! до смерті, а ти мамина черешенька, ти не повинен!)

Але математиці в принципі навчити можна, тому у Damien втрачено ще не все.

Але йому провели додому інтернет і він згадав що бабуся його хвалила в дитинстві, тому вирішив що буде писати. І оце проблема.Я розумію що вчергове пояснювати малограмотнІй людині сенсу небагато, та все ж спробую. В статті йдеться про всі структури , люди в яких вийшли на пенсію по ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». , тобто пенсіонери ЗСУ, СБУ, прикордонники, ДСНС , спец звʼязок та інші.Які і сформували наведені в статті цифри, і відповідно з початком широкомасштабного вторгнення частина з них мобілізувались, часто саме в свої стуктури.В статті наведено загалом всіх «силових» пенсіонерів до 60р, їх 170 тисяч. Скільки з них служило і заробляло свою пенсію саме в ЗСУ , стаття не наводить.Відповідно також є в статі 2 цифри: повторно призвались на службу 21 тисяча осіб, а саме в ЗСУ 5.5 тисяч.Тепер щодо інтерпретації цифр.Опустимо наївні та помилкові очікування пана Damien, який думає що вогнеборець, який колись в 2010 році тушив пожежі , за що тоді отримував від держави гроші , а зараз пенсію, то він насправді отримував за 2022 рік на майбутній війни. Адже ми памʼятаємо про низькі розумові здібності цього пана тому не будемо його сварити і вимагати від нього більше ніж він здатний.Будемо розмовляти лише про математику , яка як відомо наука точна , якщо в неї звичайно вміти , а не оце Demian-ство..Математичні правила зобовʼязують рахувати відсотки і пропорції серед відповідних цифр.Наприклад незважаючи на те, що Damien схоже вживати алкоголь почав дуже рано (що не дозволяє тепер йому розуміти статті для масового читача ) , пропорції алкоголя на людину рахують літри чистого алкоголя на дорослих (або 15+) осіб.Коли рахують сумарний коефіцієнт народжуваності , то в знаменник ставлять жінок, а не всіх людей.Бо хоч Damien ніхто і не забороняє пробувати народити, але ця функція властива лише жінкам., Це такі математичні правила роботи з дробами і відсотками.Тепер те що ніяк не вдається Damien відносно наведених в статті цифр.Якщо брати цифру 5.5 тис які повернулись по мобілізації саме в ЗСУ, то в знаменник ставлять і саме пенсіонерів ЗСУ, а це в кілька разів менше , ніж 170 тисяч.Якщо в знаменник ставити всі 170 тисяч , то в чисельнику ставлять всю 21 тисячу, які по мобілізації повернулись знов служити в різні силові (свої рідні) структури, включно з ДСНС та іншими спецзвʼязками.Я усвідомлюю, що скорегувати сприйняття і очікування людини з розумовими здібностями нижче середнього майже неможливо (якщо він вважає що вогнеборець на пенсії отримував грошіто повернути свідомість в правильне русло майже неможливо, особливо якщо ця свідомість криком кричить «Damien, ти маєш жити!! Ти взагалі росіянин , ти зневажаєш українську мову і українців, за що тобі гинути на війні? Це не твоя війна! Бреши, викручуйся, кажи що не зможеш, хай он оті всі, можна Хотаба ще років на 10.. ні! до смерті, а ти мамина черешенька, ти не повинен!)Але математиці в принципі навчити можна, тому у Damien втрачено ще не все.Можливо ми почали з надто складних для даного персонажа тем, і треба було почати спочатку складати палички… Бо коли всі робили це, Damien схоже робив це з пляшками. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18903 З нами з: 15.02.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 2606 раз. 