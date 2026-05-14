Hotab написав:hxbbgaf У тебе воює всього 200 тисяч ти казав? Це з 10 чи 15 млн? Ну так це який відсоток?
Молодих відставників? Не так і мало, зараз всього на фронті 200 тис. содатів воюють! Тим більше. що тут стопудово як в анекдоті про пожежника. Хворі мають захищати тих, що 25 років вчились воювати. Це вже за межею.
Солдатів і офіцерів. Це який відсоток від наявного чоловічого ресурсу в державі?
Саме на фронті? Це дуже малий відсоток, може, тис. 20 з з цих 200 офіцери. Вони переважно в тилу сидять, блатні, позабивали місця, де мають бути придатні для тилу (а абсолютна більшість просто живе своє найкраще життя в тилу і каже, що може тільки командувати і не та вос, чи втекли закордон). А придатних для тилу - на фронт.
Ситуація, за словами військових, стала майже звичною: з десяти осіб, яких направляють до підрозділу, приблизно троє мають обмеження щодо здоров'я, двоє страждають на наркотичну залежність, ще двоє самовільно залишають частину, пише Hromadske .
А обмежено придатних зараз немає, є придатні до тилу. То їм відправляють придатних для тилу у бойову частину, і вони ще й роблять цих людей винними, що вони зненацька не можуть стати рембо!
Як мені стало відомо, 1 травня в Умані поховали військовослужбовця Дмитра Мартиненка 1988 року народження☝️ 💬30 квітня 2026 на сторінках Уманської міської ради та мера Умані Ірини Плетньової були розміщені начебто жалісливі публікації про дату прощання з Героєм🗓 📛Але цьому передувала така історія👇 ℹ️За інформацією, поданою у відео PanBohdan на каналі YouTube 2 квітня 2026 року близько 10:00 Дмитра Мартиненка викрали працівники ТЦК біля під'їзду будинку, у якому мешкав чоловік📛 🚙Потім привезли його в Уманський РТЦК та СП для проходження ВЛК. ☝️Цей чоловік не мав усіх пальців на руках. У нього був цироз печінки, варикоз. Він ледве ходив. 📢«ТЦКашників-людоловів» не зупинило те, що людина хворіла. Вони просто «загребли» його📣 🔊Незважаючи на захворювання Дмитра Мартиненка, Уманська ВЛК незаконно визнала його придатним до військової служби. ☝️Після викрадення з Дмитром Мартиненком не було жодного зв’язку протягом 7 днів. 🔊Через 7 днів з’ясувалось, що він перебуває у військовій частині в Чернігівській області. Тут над ним знущалися, навіть забрали телефон. 📛Після цього чоловік намагався покінчити життя самогубством, перерізавши собі горло. Далі Дмитра Мартиненка забрали на лікування у медзаклад військової частини. Потім його насильно утримували у психіатричній лікарні. Він намагався втекти, але його знову відловлювали та повертали до психіатричної лікарні. 📢Фактично злочинні дії працівників Уманського РТЦК та СП, Уманської ВЛК призвели до загибелі Дмитра Мартиненка. 🎙Сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради України я порушив цю проблему та звернувся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Враховуючи те, що такі ганебні випадки за участю працівників ТЦК, ВЛК, які призводять до загибелі людей, є непоодинокими, я запропонував утворити анонімну лінію щодо скарг на дії працівників ТЦК, яких називають «людоловами», щоб оперативно притягувати їх до кримінальної відповідальності за скоєні злочини. 🔊Окрім того порушив питання відставки командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Миколайовича Шаповалова, який відповідальний за роботу ТЦК та СП в Україні, адже, як кажуть у народі, "риба гниє з голови"