Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 15:13

  Hotab написав:hxbbgaf
У тебе воює всього 200 тисяч ти казав? Це з 10 чи 15 млн?
Ну так це який відсоток?

Молодих відставників? Не так і мало, зараз всього на фронті 200 тис. содатів воюють!
Тим більше. що тут стопудово як в анекдоті про пожежника. Хворі мають захищати тих, що 25 років вчились воювати. Це вже за межею.
Ветеран УБД влаштував погром у Хмельницькому ТЦК за побиття сина з інвалідністю...
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2026 15:38

hxbbgaf

Не так і мало, зараз всього на фронті 200 тис. содатів воюють!

Солдатів і офіцерів.
Це який відсоток від наявного чоловічого ресурсу в державі?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19009
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2594 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 10:12

  Hotab написав:hxbbgaf

Не так і мало, зараз всього на фронті 200 тис. содатів воюють!

Солдатів і офіцерів.
Це який відсоток від наявного чоловічого ресурсу в державі?


Саме на фронті? Це дуже малий відсоток, може, тис. 20 з з цих 200 офіцери. Вони переважно в тилу сидять, блатні, позабивали місця, де мають бути придатні для тилу (а абсолютна більшість просто живе своє найкраще життя в тилу і каже, що може тільки командувати і не та вос, чи втекли закордон). А придатних для тилу - на фронт.
Ситуація, за словами військових, стала майже звичною: з десяти осіб, яких направляють до підрозділу, приблизно троє мають обмеження щодо здоров'я, двоє страждають на наркотичну залежність, ще двоє самовільно залишають частину, пише Hromadske .

А обмежено придатних зараз немає, є придатні до тилу. То їм відправляють придатних для тилу у бойову частину, і вони ще й роблять цих людей винними, що вони зненацька не можуть стати рембо!
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 10:16

Як закатували чергову хвору людину.
Як мені стало відомо, 1 травня в Умані поховали військовослужбовця Дмитра Мартиненка 1988 року народження☝️
💬30 квітня 2026 на сторінках Уманської міської ради та мера Умані Ірини Плетньової були розміщені начебто жалісливі публікації про дату прощання з Героєм🗓
📛Але цьому передувала така історія👇
ℹ️За інформацією, поданою у відео PanBohdan на каналі YouTube 2 квітня 2026 року близько 10:00 Дмитра Мартиненка викрали працівники ТЦК біля під'їзду будинку, у якому мешкав чоловік📛
🚙Потім привезли його в Уманський РТЦК та СП для проходження ВЛК.
☝️Цей чоловік не мав усіх пальців на руках. У нього був цироз печінки, варикоз. Він ледве ходив. 📢«ТЦКашників-людоловів» не зупинило те, що людина хворіла. Вони просто «загребли» його📣
🔊Незважаючи на захворювання Дмитра Мартиненка, Уманська ВЛК незаконно визнала його придатним до військової служби.
☝️Після викрадення з Дмитром Мартиненком не було жодного зв’язку протягом 7 днів.
🔊Через 7 днів з’ясувалось, що він перебуває у військовій частині в Чернігівській області. Тут над ним знущалися, навіть забрали телефон.
📛Після цього чоловік намагався покінчити життя самогубством, перерізавши собі горло.
Далі Дмитра Мартиненка забрали на лікування у медзаклад військової частини. Потім його насильно утримували у психіатричній лікарні.
Він намагався втекти, але його знову відловлювали та повертали до психіатричної лікарні.
📢Фактично злочинні дії працівників Уманського РТЦК та СП, Уманської ВЛК призвели до загибелі Дмитра Мартиненка.
🎙Сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради України я порушив цю проблему та звернувся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Враховуючи те, що такі ганебні випадки за участю працівників ТЦК, ВЛК, які призводять до загибелі людей, є непоодинокими, я запропонував утворити анонімну лінію щодо скарг на дії працівників ТЦК, яких називають «людоловами», щоб оперативно притягувати їх до кримінальної відповідальності за скоєні злочини.
🔊Окрім того порушив питання відставки командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Миколайовича Шаповалова, який відповідальний за роботу ТЦК та СП в Україні, адже, як кажуть у народі, "риба гниє з голови"


https://www.instagram.com/reel/DYSbWm_gHGG/
