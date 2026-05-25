Додано: Нед 24 тра, 2026 12:48

hxbbgaf написав: Faceless написав: Можна нерабами влаштуватися в підприємство ВПК.

Ви вже вкотре піднімаєте цей кейс просто корупційного оформлення броні. То якщо вона корупційна, чого ви дивуєтеся, що вони платять гроші?

Охоронці ніхєра не заброньовані. Один такий знайомий вже давно мобілізований. І силовики заброньовані лише частково.

Муніципальна охорона якось намутила бронювання, так там є вакансії, вперед за 25 тис грн

Далі взагалі пустопорожнє блаблабла

Про Луганську ОДА взагалі тупа брехня. Весь штат брутто (зайняті посади, від керівництва до всіх підрозділів) 341 людина, і з тих далеко не всі чоловіки. І їх скорочують постійно. Можна нерабами влаштуватися в підприємство ВПК.Ви вже вкотре піднімаєте цей кейс просто корупційного оформлення броні. То якщо вона корупційна, чого ви дивуєтеся, що вони платять гроші?Охоронці ніхєра не заброньовані. Один такий знайомий вже давно мобілізований. І силовики заброньовані лише частково.Муніципальна охорона якось намутила бронювання, так там є вакансії, вперед за 25 тис грнДалі взагалі пустопорожнє блаблаблаПро Луганську ОДА взагалі тупа брехня. Весь штат брутто (зайняті посади, від керівництва до всіх підрозділів) 341 людина, і з тих далеко не всі чоловіки. І їх скорочують постійно.

Будь-кого візьмуть на таке підприємство? Там потрібні мільйони людей? Де вони, взагалі, ті підприємства

Будь-кого візьмуть на таке підприємство? Там потрібні мільйони людей? Де вони, взагалі, ті підприємства

hxbbgaf написав: Я не дивуюсь, але, по-вашому, виходить, що корупція це ОК і тут нічим обурюватись? .

hxbbgaf написав: Заброньовані охоронці, інакше їх би давно похапали. Охоронними конторами володіють блатні чи заносять куди треба, тому їм роблять бронь. І стає їх все більше, стоять під кожним деревом. Треновані і зі зброєю.

hxbbgaf написав: Я думаю, якби той депутат брехав про Луганську ОДА, всі боти і весь марафон вже спростовував би це цілими днями! Значить, на папері числяться, щоб люди не знали. Чи може, це всі такі адміністрації з окупованої Луганщини в сумі. В будь-якому випадку, ніяких справ вони там не роблять, бо область окупована.

Блаблабла. Ви пробували? Ви хоч цікавились? Їх десятки, і займаються дуууже багато чим. Я особисто знаю тих, хто відкривав такі виробництва і працює.Саме балабольство.Капець. Це ви навели приклад корупції, що люди платять хабарі, самі нікуди про то не повідомили, щоб припинити злочин. То виходить ви покриваєте корупцію.ЧЕРГОВА ТУПА БРЕХНЯзброю взагалі мають право носити тільки ДСО. Нема у охоронців ніякої зброї, максимум дубинки. І нема там в більшості випадків ніякої броні, окрім того ж ДСО чи комунальних підприємств типу муніципальної варти (ті дійсно хз як її вибили). Якщо в штаті супермаркетів то теж може бути броня, бо супермаркети типу критина інфраструктура, але часто охоронці не в штаті самого супермаркету.99% рядових охоронців в супермаркетах, торгових і бізнес центрах - це звичайнісінькі дядьки, зі своїми хворобами, і як правило не мають ніяких особливих навичок.Знайомий охоронець, якого мобілізували, сам був з купою хронічних хвороб, просто як міг працював.Тому ви просто вигадуєте і брешете.Та б*** нагугліть офіційні документи, вони відкриті, є штатний розклад, там всього 700 по розкладу, а зайнята тільки половина.Депутати (і то якщо то був депутат а не черговий балабол яких ви слухаєте) не несуть ніякої відповідальності за свої слова і брешуть як дишать.А ви якби не пропагандували освітній нігілізм і хоч спробували мислити критично, могли б хоч іноді перевіряти по першоджерелах, а не вірити дегенеративним відрсікам які зняли дегенерати щоб набрати перегляди інших дегенератів