Hotab написав:Просто у абирвалга в свідомості залишились інфантильні установки : «я не справжня доросла людина.. не придатний виконувати функції дорослого чоловіка.. є справжніші. і доросліші .. сильні , навчені.. а не такі як я.. « (далі перелік всіх, хто справжній, бики , оборонці, спортсмени, силовики…) А абирвалг неповноцінний. Не такий. І тому всіх навколо хоче кудись виштовхати, а сам як дитина перечекати за «дорослими», за їх спинами..
Це в вас, офіцерів, охоронців, силовиків, молодих відставників, блатних в тилових частинах і т.д. таке бажання, всуперес статті 17 Конституції сховатись за спинами цивільних, і все більше, взагалі, хворих і нездатних воювати (викладав купу відео, кого зараз хапають),.