Hotab написав:Просто у абирвалга в свідомості залишились інфантильні установки : «я не справжня доросла людина.. не придатний виконувати функції дорослого чоловіка.. є справжніші. і доросліші .. сильні , навчені.. а не такі як я.. « (далі перелік всіх, хто справжній, бики , оборонці, спортсмени, силовики…) А абирвалг неповноцінний. Не такий. І тому всіх навколо хоче кудись виштовхати, а сам як дитина перечекати за «дорослими», за їх спинами..
Це в вас, офіцерів, охоронців, силовиків, молодих відставників, блатних в тилових частинах і т.д. таке бажання, всуперес статті 17 Конституції сховатись за спинами цивільних, і все більше, взагалі, хворих і нездатних воювати (викладав купу відео, кого зараз хапають),.
В «нас» роки захисту . З відповідними документами. Що у «вас»? Не був, не є , і не збираюсь? Намутив довідочку дурачка. Все так? Факти! Давай їх, а не твій трипер з купе поїзда і відосікі клованов з ютубу. Ти коли будеш захищати? Ніколи! То про що тут мова?
В Тернополі вже проводили обшуки у людини, яку самі застрелили. На якій підставі? Обшуки проводять у злочинців. Підкинули рублі... Звідки він їх взяв, він що до росії їздив? За кого вони нас всіх мають..
А ось вже людину посадили на 3 роки за те, що погано говорив про ТЦКшників. В купі з шахрайством (може, і вигаданим), але як за це, то це вже теж край. Лупцюють ветерана без ніг - не садять, вбивають військовослужбовців у Скелі - не сидять, а сказати слова проти ТЦКшника, який порушує Конституцію і всі закони і коїть свавілля, не можна, тюрма! Блогера з Вінниці засудили до 3 років ув’язнення за шахрайство й образи "військових ТЦК"
Капець, того чоловіка в Тернополі вбили ще й обікрали? І підкинули зброю і рублі, які зараз ніде взяти від слова зовсім. На відео їхньому тільки прохідну видно, там невидно "самогубства". В тому ТЦК вже і Танчика з 5 поверху викинули і он, вчора буквально писали, людину покалічили, і в 23-му вони перші відзначилися масовим побиттям людей на камеру! А 200 тис. гривень, що вкрали, я так розумію підуть якомусь прокурору як добавка до пенсії?