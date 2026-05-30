Додано: П'ят 29 тра, 2026 11:33
ТЦКшники знову вбили людину, в Краматорську?
В каментах пишуть, що постраждалий помер.
Додано: Суб 30 тра, 2026 10:44
Про загибель людини в Краматорську
Додано: Суб 30 тра, 2026 11:05
Бугаї хапають доходяг, он на мотильку людина важить 44.5 кг (однозначна повна непридатність, але все одно повезли на полігон), розповідає, як його крутили бугаї, як бачив купу побитих людей в крові і порваній одежі, яких тягли силою, і перетворили його любов до Батьківщини на попіл.
