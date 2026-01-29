Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Теоретично так а на практиці - витискання молоді та жінок з країни не стикуеться з планами довгої але ефективної війни на виснаження.
Тим, кому відчинили кордони в 2025, у 2029 буде вже по 25-27, тобто боєздатного молодого поповнення в Україні скоро вже не буде і агресор це знає навіть без всякої зради на форумах

Про це я теж кажу. Верховного головноєбланствующого треба повісити за яйця.
Але тут питання - чи буде здатність у агресора воювати до 29?
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 11:00

❗️Реформа мобілізації для «ухилянтів» стане дуже болісною: держава вводитиме санкції примусу, якщо людина не хоче по-хорошому, – нардепка Бобровська.
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 11:01

тутешним русофілам присвячується
Кривавий шлях імперії. Як має виглядати Росія після війни
Одна з головних перешкод на шляху завершення війни — ключові країни світу не розуміють, як вона має завершитися

Як має виглядати Росія після війни? Чи треба зробити ставку на прихід до влади після Володимира Путіна якогось більш поміркованого представника «силовиків»? Чи зробити ставку на російську «опозицію» в еміграції з її концептом «прекрасної Росії майбутнього»? Як запобігти хаотичному колапсу з усіма жахливими наслідками: розповсюдженням ядерної зброї, мільйонами біженців, зростанням радикалізму? Що робити з китайськими амбіціями, особливо щодо Арктики?

На сьогоднішній день ні в кого немає реальних стратегій щодо Росії (звичайно, окрім Китаю, який давно все розробив і тепер сидить на березі річки Амур в очікуванні).

Поки незрозуміло, що робити, то ніхто нічого й не робить. Хай поки Україна воює. Це всім подобається, окрім України. Розробка стратегій лише розпочалася, зараз стадія попереднього аналізу. Та й навіть цьому попередньому аналізу заважає викривлена оптика стосовно Росії: путінський режим вважається відхиленням від норми, тож обговорення крутиться навколо того, як повернутися до норми.

Але ж путінський режим — це якраз і є норма для Росії. Росія ніколи не була демократією!

Захід тричі рятував російську імперію лише у ХХ сторіччі: після Першої світової, у Другій світовій, після 1991 року. Якщо не розуміти сутності Росії, то побіжить рятувати і четвертий раз, знову сподіваючись на демократичний шлях розвитку.

(Ось чому, до слова, так важлива російська культура: вона створює у Заходу оманливе враження, що Росія належить до західної цивілізації, отже, може стати демократією, як Німеччина після Третього Райху).

Розуміння сутності імперії й безальтернативності її деколонізації й деімперіалізації (як сказано в резолюціях Європейського Парламенту № 2024/2579 від 29 лютого 2024, Парламентської асамблеї Ради Європи 2540/2024 від 17 квітня 2024 й 2588/2025 від 30 січня 2025 та Парламентської асамблеї ОБСЄ від 3 липня 2024) — є важливим кроком на шляху вироблення стратегії ключових країн світу щодо Росії, яка сприятиме завершенню війни сталим миром, а не коротким перепочинком.

Імперія має припинити існування, і лише тоді Україна буде в безпеці.
