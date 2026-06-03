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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 146147148149
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 11:33

ТЦКшники знову вбили людину, в Краматорську?
https://www.facebook.com/gromimorg/posts/%EF%B8%8F-у-краматорську-зафіксовано-випадок-можливого-побиття-чоловіка-співробітниками-/1556682065817589/
В каментах пишуть, що постраждалий помер.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 11:58

Офіцери-командири знову кинули бійців?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 23:30

ТЦКшники покалічили дитину!
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 10:37

Нарешті, хтось заговорить за те, як в БСП знущаються з людей?
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 10:44

Про загибель людини в Краматорську
https://hi.dn.ua/novosti/novosti-kramat ... ki-do-ttsk
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 10:45

Соломка про загибель солдатів від голоду:
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 11:05

Бугаї хапають доходяг, он на мотильку людина важить 44.5 кг (однозначна повна непридатність, але все одно повезли на полігон), розповідає, як його крутили бугаї, як бачив купу побитих людей в крові і порваній одежі, яких тягли силою, і перетворили його любов до Батьківщини на попіл.
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То навіщо нам тоді "правоохоронці", як права скасовано?
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 22:10

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Абирвалга бусікнули? 😅
Чи зрозумів що все одно ніхто не читає.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 09:54

Веніславський пропонує відродити чорні дошки? Тепер для ухилянтів.
https://фор-юа.com/article/1258631
Достойний продовжувач ідей сталіна. Одразу видно, нащадок організаторів Голодомору.
Вносити вони туди, мабуть, будуть тільки хворих і обмежено придатних, в умовах, коли з 40-мільйонної країни на фронті воюють лише 200 тис..

**Бронь у МЗС та автопарк на мільйони: як живе син нардепа Веніславського, поки батько вимагає посилення мобілізації **
https://antikor.ua/articles/830155-bron ... _obnovleno

Продовження історії

Син нардепа Веніславського купив Гелентваген і дав батьку в користування
https://ukranews.com/ua/news/1145877-sy ... ystuvannya




Дунда - родич кучми, захоплювач Дунайського пароплавства, тепер зелений мафіозі, мабуть, годується ще й з рук сучасних рекетирів та кіднеперів в балаклавах, бо виступає за продовження свавілля, викрадення людей, побиттів, катувань і вбивств.

– Наскільки зараз зрозуміло, питання "бусифікації" вирішуватись не буде. Ситуація з закритими обличчями, вимкненими бодікамерами, примусом, не зупиниться, адже вона дає хоч якийсь результат, – зазначає джерело видання.

– Цифровізація можлива, але все ж таки навіть при цифровізації все одно мають бути ТЦК. Питання — в якій ролі, і як вони цю роль будуть виконувати, – зазначає нардеп від монобільшості Олег Дунда.
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