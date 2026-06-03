В каментах пишуть, що постраждалий помер.
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Додано: П'ят 29 тра, 2026 11:33
ТЦКшники знову вбили людину, в Краматорську?
В каментах пишуть, що постраждалий помер.
Додано: Суб 30 тра, 2026 10:44
Про загибель людини в Краматорську
Додано: Суб 30 тра, 2026 11:05
Бугаї хапають доходяг, он на мотильку людина важить 44.5 кг (однозначна повна непридатність, але все одно повезли на полігон), розповідає, як його крутили бугаї, як бачив купу побитих людей в крові і порваній одежі, яких тягли силою, і перетворили його любов до Батьківщини на попіл.
Додано: Вів 02 чер, 2026 22:10
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Абирвалга бусікнули? 😅
Чи зрозумів що все одно ніхто не читає.
Додано: Сер 03 чер, 2026 09:54
Веніславський пропонує відродити чорні дошки? Тепер для ухилянтів.
Достойний продовжувач ідей сталіна. Одразу видно, нащадок організаторів Голодомору.
Вносити вони туди, мабуть, будуть тільки хворих і обмежено придатних, в умовах, коли з 40-мільйонної країни на фронті воюють лише 200 тис..
**Бронь у МЗС та автопарк на мільйони: як живе син нардепа Веніславського, поки батько вимагає посилення мобілізації **
Продовження історії
Син нардепа Веніславського купив Гелентваген і дав батьку в користування
Дунда - родич кучми, захоплювач Дунайського пароплавства, тепер зелений мафіозі, мабуть, годується ще й з рук сучасних рекетирів та кіднеперів в балаклавах, бо виступає за продовження свавілля, викрадення людей, побиттів, катувань і вбивств.
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